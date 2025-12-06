ライカを通してデジタル写真とフィルム写真の両方が楽しめる「CHICAGO-ライカで切り取るそれぞれのストリート-」を開催

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）が運営する新宿 北村写真機店では、2025年12月24日(水)～2025年1月7日(水)の期間、地下1F 「ベースメントギャラリー」にて、「上田晃司・コムロミホ写真展『CHICAGO-ライカで切り取るそれぞれのストリート-』」を開催します。本展示では、写真家上田 晃司氏と写真家 コムロ ミホ氏が、それぞれシカゴに複数回足を運び、季節ごとにさまざまな表情を見せる街並みをライカで撮りためた作品を展示します。

■上田氏はフィルムで コムロ氏はデジタルで撮影

今回展示される写真は、両名が風の街と呼ばれるシカゴへ複数回足を運ぶ中で、撮影し続けた作品です。上田氏はライカM6とライカM-P、M7にKODAK TRI-X 400で、コムロ氏はライカM10-PとＭ11を使用しています。デジタルカメラとフィルムカメラの味わい深さを対比しながら、季節ごとにさまざまな表情を見せる二人の作品にご注目ください。また、今回の展示に際して、上田氏とコムロ氏が共同で制作している写真集シリーズ「MONOGRAPHY」の最新版が刊行されます。最新版は新宿 北村写真機店のみでの先行販売予定で、特典として限定ポストカードも封入予定です。詳細については後日 新宿 北村写真機店HPにて発表いたします。

■写真家プロフィール

上田 晃司

フォトグラファー/映像作家

米国サンフランシスコに留学し，写真と映像を学び，CMやドキュメンタリーを撮影。

帰国後，写真家塙真一氏のアシスタントを経て，フォトグラファー，映像作家として活動開始。現在は，雑誌，広告を中心に，ライフワークとして世界中の街や風景を撮影。最新カメラも使いこなすが、4X5の大判や様々なフィルムカメラでも作品を撮影している。講演や執筆活動も行っている。YouTubeチャンネル「写真家上田晃司の旅とカメラ」でカメラや旅について情報を発信中。ニッコールクラブ アドバイザー、ニコンカレッジ講師、LUMIXアカデミー講師、プロフォトトレーナー、日本写真家協会正会員

コムロ ミホ

文化服装学院でファッションを学び、ファッションの道へ。撮影現場でカメラに触れるうちにフォトグラファーを志すことを決意。アシスタントを経て、現在は広告や雑誌で活躍。街スナップをライフワークに旅を続けている。カメラに関する執筆や講師も行う。またYouTubeチャンネル「写真家夫婦上田家」「カメラのコムロ」でカメラや写真の情報を配信中。カメラや写真が好きな人が集まるアトリエ「MONO GRAPHY Camera & Art」をオープン。

■ベースメントギャラリーとは

新宿 北村写真機店 地下1Fにある写真ギャラリー。2024年6月に同館６Fより移転してリニューアルオープン。『地下から写真文化の発信』をコンセプトに誕生したベースメントギャラリーは、写真を愛するすべての人へ写真の魅力を発信し続けるスペースです。各業界で活躍するフォトグラファーの写真展をはじめ、メーカーとのコラボ企画など、写真やカメラにまつわるイベントをお楽しみいただけます。

■新宿 北村写真機店とは

カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えます。2024年6月には６Fにライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォトライフを提案していきます。

(C)Jun UDAGAWA

【店舗概要】

営業時間：10:00~21:00

アクセス：JR 新宿駅東口から徒歩4分、東京メトロ丸の内線 新宿駅 A6出口 徒歩1分

東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 A6出口 徒歩1分

都営大江戸線 新宿西口駅 A5出口 徒歩4分

西武新宿線 西武新宿駅 正面口 徒歩7分

HP：https://www.kitamuracamera.jp/ja

電話番号：03-5361-8300