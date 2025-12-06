SNSが苦手でも、小さな事業でもAIに選ばれる力を。電子書籍『あなたの発信がAIに選ばれる時代へ』を2025年12月6日に配信開始。

Y'sエスコート株式会社

この度、おだゆきえ（Y’sエスコート株式会社 代表 本社：神奈川県横浜市）は、AI検索が主流となりつつあり、SNS発信が届きづらい新しい流れに悩む小さな事業者へ向けて、AI時代の“がんばらなくても届く発信”をまとめた、電子書籍『あなたの発信がAIに選ばれる時代へ ―「AIを使う」より「AIに伝える」新しいかたち―』を2025年12月6日に配信開始いたします。

本書では、AIが情報をどう理解し、どんな発信が「選ばれる」のかを、専門知識なしで読める形にまとめています。

■ 発売の背景

近年、Google検索に代わり、ChatGPTやGeminiなどのAIが「新しい検索窓」として広がっています。

それに伴い、SNSの投稿を続けても以前のように伸びない。集客できない。という状況になりつつあります。

なぜなら、ChatGPTやGeminiなどのAIを使う人が増え、検索されるより「AIに理解され、推薦されること」が重要になってきているからです。つまり、AIが理解し、推薦できる情報を持つかどうかが、小さな事業の集客に大きく影響するようになりました。

しかし多くの小規模事業者は、

「AIが苦手」「SNS発信がしんどい」「自分には難しい」

と不安を抱えたまま情報発信を続けています。

その悩みを少しでも軽くできればと思い、小さな事業者の悩みに寄り添いながら、AI時代に必要な伝わる情報の整え方となるAI時代の発信の基本を、「発信をがんばらなくても届く形」でまとめた本書を制作しました。

■ 本書で得られること

- なぜ今「AIに選ばれる」ことが大事なのか- SNSだけでは情報が届かなくなった理由- AIはどんな情報を信頼するのか- 小さな事業ほど「AIに愛されやすい」本当の理由- 今日からできる「発信の整え方」- AIが理解しやすい文章・プロフィール・ホームページの作り方- 「口コミ × AI」が最強の集客になる仕組み- AIに選ばれる人の「信頼のつくり方」AIが「お店を推薦する」までの流れをわかりやすく解説しています

■ 本書で伝えている3つの発信の軸

本書はAI対策のテクニック本ではなく、誠実に整えた情報が、AIにも人にも伝わっていくための「土台づくり」として以下の3つを軸に解説しています。

- 情報の整合性（どこでも同じ情報になっているか）- 発信の一貫性（AIが信頼できるストーリーを持っているか）- 信頼性（口コミ・実績・お客様の声が明確か）

この3つの軸が揃うと、SNS投稿を増やさなくても、AIがあなたのビジネスを“自然に見つけて紹介する”状態をつくることができます。

■ 書籍の特徴

１. AIにも人にも「伝わる」発信の基本がわかる

難しいテクニックより、信頼が伝わる言葉と構造を解説。

２. 小さな店舗・個人事業・サロン・教室・コンサルに最適

大規模マーケより“誠実な発信”のほうが効果を出せる理由を紹介。

３. 「がんばらなくても届く」3つの発信の整え方

セールス感を出さずに自然に広がる土台作りを解説。

４. 巻末特典付き：AIに選ばれる発信セルフ診断

10項目で「今の発信の課題」がわかるセルフチェック付き。

５. 巻末特典付き：AI時代の「見つけてもらえる土台」セルフ診断

7項目で「今AIに見つかる状態かどうか」がわかるセルフチェック付き。

■こんな方におすすめです

- SNSが苦手- SNSをがんばっているのに反応がない- 小さなお店・スクール・サロンのオーナー- コンサル・個人事業主- ホームページやLPがない。放置している- 発信しても反応がなく、自信が持てない- 口コミがもっと広がってほしい- 売り込みなしで信頼されたい

一つでも当てはまる方には、お役に立てる内容です。

■ 書籍情報

タイトル：あなたの発信がAIに選ばれる時代へ

「AIを使う」より「AIに伝える」新しいかたち

著者：おだゆきえ

発売日：2025年12月6日（土）

販売形式：Kindle電子書籍

価格：1,200円(税別)

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4DZL359

■著者プロフィール

尾田雪江（おだゆきえ）

Y'sエスコート株式会社 代表取締役

IT企業にで20年間、システムエンジニアとして幅広くシステム開発を手がけ、大手企業の社内システムや品質管理システムを開発し、海外へ展開するなど、数多くのシステムやアプリの開発に携わる。

独立後、ホームページ・LP導線設計、Meta広告運用など、選ばれ続ける情報整理を中心に、個人事業主・サロン・スクール・コンサル業などの“ひとりビジネス”の発信支援を行う。

小さな事業向けの発信設計・導線設計の専門家。

SNSに疲れた小規模事業の相談を受ける中で、

「がんばっても届かない人」と「自然に選ばれていく人」の違いは “AIにどれだけ正しく伝わっているか” にあることに気づき、AI検索・口コミ・Web導線をかけ合わせた“信頼で広がる発信”メソッドを体系化。

専門分野は、

・AIに伝わる発信設計（LLMO）

・ホームページ／LPの制作、導線最適化

・SNSに頼らない集客導線づくり

デジタルが苦手な事業者でも実践できるシンプルで丁寧なサポートに定評がある。

■著者コメント

SNSの更新に追われるのではなく、あなたの「誠実な想い」がAIにも人にも届く世界をつくりたい。

そのために必要なのは技術ではなく、情報の整え方です。

本書が、小さな事業の力になることを願っています。

■会社概要

Y'sエスコート株式会社

公式サイト：https://ys-escort.com/

事業内容：ホームページ、Webサイト制作、Web広告運用、プロモーション支援 など

所在地：神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート7F

YouTube「売れる導線をつくるチャンネル(https://www.youtube.com/@ureru-customer-flow_ch)」でも売れる集客導線やAI検索時代の集客対策について発信している

