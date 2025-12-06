SNSが苦手でも、小さな事業でもAIに選ばれる力を。電子書籍『あなたの発信がAIに選ばれる時代へ』を2025年12月6日に配信開始。
この度、おだゆきえ（Y’sエスコート株式会社 代表 本社：神奈川県横浜市）は、AI検索が主流となりつつあり、SNS発信が届きづらい新しい流れに悩む小さな事業者へ向けて、AI時代の“がんばらなくても届く発信”をまとめた、電子書籍『あなたの発信がAIに選ばれる時代へ ―「AIを使う」より「AIに伝える」新しいかたち―』を2025年12月6日に配信開始いたします。
本書では、AIが情報をどう理解し、どんな発信が「選ばれる」のかを、専門知識なしで読める形にまとめています。
■ 発売の背景
近年、Google検索に代わり、ChatGPTやGeminiなどのAIが「新しい検索窓」として広がっています。
それに伴い、SNSの投稿を続けても以前のように伸びない。集客できない。という状況になりつつあります。
なぜなら、ChatGPTやGeminiなどのAIを使う人が増え、検索されるより「AIに理解され、推薦されること」が重要になってきているからです。つまり、AIが理解し、推薦できる情報を持つかどうかが、小さな事業の集客に大きく影響するようになりました。
しかし多くの小規模事業者は、
「AIが苦手」「SNS発信がしんどい」「自分には難しい」
と不安を抱えたまま情報発信を続けています。
その悩みを少しでも軽くできればと思い、小さな事業者の悩みに寄り添いながら、AI時代に必要な伝わる情報の整え方となるAI時代の発信の基本を、「発信をがんばらなくても届く形」でまとめた本書を制作しました。
■ 本書で得られること
- なぜ今「AIに選ばれる」ことが大事なのか
- SNSだけでは情報が届かなくなった理由
- AIはどんな情報を信頼するのか
- 小さな事業ほど「AIに愛されやすい」本当の理由
- 今日からできる「発信の整え方」
- AIが理解しやすい文章・プロフィール・ホームページの作り方
- 「口コミ × AI」が最強の集客になる仕組み
- AIに選ばれる人の「信頼のつくり方」
AIが「お店を推薦する」までの流れをわかりやすく解説しています
■ 本書で伝えている3つの発信の軸
本書はAI対策のテクニック本ではなく、誠実に整えた情報が、AIにも人にも伝わっていくための「土台づくり」として以下の3つを軸に解説しています。
- 情報の整合性（どこでも同じ情報になっているか）
- 発信の一貫性（AIが信頼できるストーリーを持っているか）
- 信頼性（口コミ・実績・お客様の声が明確か）
この3つの軸が揃うと、SNS投稿を増やさなくても、AIがあなたのビジネスを“自然に見つけて紹介する”状態をつくることができます。
■ 書籍の特徴
１. AIにも人にも「伝わる」発信の基本がわかる
難しいテクニックより、信頼が伝わる言葉と構造を解説。
２. 小さな店舗・個人事業・サロン・教室・コンサルに最適
大規模マーケより“誠実な発信”のほうが効果を出せる理由を紹介。
３. 「がんばらなくても届く」3つの発信の整え方
セールス感を出さずに自然に広がる土台作りを解説。
４. 巻末特典付き：AIに選ばれる発信セルフ診断
10項目で「今の発信の課題」がわかるセルフチェック付き。
５. 巻末特典付き：AI時代の「見つけてもらえる土台」セルフ診断
7項目で「今AIに見つかる状態かどうか」がわかるセルフチェック付き。
■こんな方におすすめです
- SNSが苦手
- SNSをがんばっているのに反応がない
- 小さなお店・スクール・サロンのオーナー
- コンサル・個人事業主
- ホームページやLPがない。放置している
- 発信しても反応がなく、自信が持てない
- 口コミがもっと広がってほしい
- 売り込みなしで信頼されたい
一つでも当てはまる方には、お役に立てる内容です。
■ 書籍情報
タイトル：あなたの発信がAIに選ばれる時代へ
「AIを使う」より「AIに伝える」新しいかたち
著者：おだゆきえ
発売日：2025年12月6日（土）
販売形式：Kindle電子書籍
価格：1,200円(税別)
◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4DZL359
■著者プロフィール
尾田雪江（おだゆきえ）
Y'sエスコート株式会社 代表取締役
IT企業にで20年間、システムエンジニアとして幅広くシステム開発を手がけ、大手企業の社内システムや品質管理システムを開発し、海外へ展開するなど、数多くのシステムやアプリの開発に携わる。
独立後、ホームページ・LP導線設計、Meta広告運用など、選ばれ続ける情報整理を中心に、個人事業主・サロン・スクール・コンサル業などの“ひとりビジネス”の発信支援を行う。
小さな事業向けの発信設計・導線設計の専門家。
SNSに疲れた小規模事業の相談を受ける中で、
「がんばっても届かない人」と「自然に選ばれていく人」の違いは “AIにどれだけ正しく伝わっているか” にあることに気づき、AI検索・口コミ・Web導線をかけ合わせた“信頼で広がる発信”メソッドを体系化。
専門分野は、
・AIに伝わる発信設計（LLMO）
・ホームページ／LPの制作、導線最適化
・SNSに頼らない集客導線づくり
デジタルが苦手な事業者でも実践できるシンプルで丁寧なサポートに定評がある。
■著者コメント
SNSの更新に追われるのではなく、あなたの「誠実な想い」がAIにも人にも届く世界をつくりたい。
そのために必要なのは技術ではなく、情報の整え方です。
本書が、小さな事業の力になることを願っています。
■会社概要
Y'sエスコート株式会社
公式サイト：https://ys-escort.com/
事業内容：ホームページ、Webサイト制作、Web広告運用、プロモーション支援 など
所在地：神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート7F
YouTube「売れる導線をつくるチャンネル(https://www.youtube.com/@ureru-customer-flow_ch)」でも売れる集客導線やAI検索時代の集客対策について発信している
【本件の取材に関してのお問合せ】
担当者名：尾田
メール：info@ys-escort.com