SNSが苦手でも、小さな事業でもAIに選ばれる力を。電子書籍『あなたの発信がAIに選ばれる時代へ』を2025年12月6日に配信開始。

この度、おだゆきえ（Y’sエスコート株式会社 代表　本社：神奈川県横浜市）は、AI検索が主流となりつつあり、SNS発信が届きづらい新しい流れに悩む小さな事業者へ向けて、AI時代の“がんばらなくても届く発信”をまとめた、電子書籍『あなたの発信がAIに選ばれる時代へ ―「AIを使う」より「AIに伝える」新しいかたち―』を2025年12月6日に配信開始いたします。


本書では、AIが情報をどう理解し、どんな発信が「選ばれる」のかを、専門知識なしで読める形にまとめています。




■ 発売の背景


近年、Google検索に代わり、ChatGPTやGeminiなどのAIが「新しい検索窓」として広がっています。
それに伴い、SNSの投稿を続けても以前のように伸びない。集客できない。という状況になりつつあります。
なぜなら、ChatGPTやGeminiなどのAIを使う人が増え、検索されるより「AIに理解され、推薦されること」が重要になってきているからです。つまり、AIが理解し、推薦できる情報を持つかどうかが、小さな事業の集客に大きく影響するようになりました。



しかし多くの小規模事業者は、
「AIが苦手」「SNS発信がしんどい」「自分には難しい」
と不安を抱えたまま情報発信を続けています。


その悩みを少しでも軽くできればと思い、小さな事業者の悩みに寄り添いながら、AI時代に必要な伝わる情報の整え方となるAI時代の発信の基本を、「発信をがんばらなくても届く形」でまとめた本書を制作しました。



■ 本書で得られること


- なぜ今「AIに選ばれる」ことが大事なのか
- SNSだけでは情報が届かなくなった理由
- AIはどんな情報を信頼するのか
- 小さな事業ほど「AIに愛されやすい」本当の理由
- 今日からできる「発信の整え方」
- AIが理解しやすい文章・プロフィール・ホームページの作り方
- 「口コミ × AI」が最強の集客になる仕組み
- AIに選ばれる人の「信頼のつくり方」


AIが「お店を推薦する」までの流れをわかりやすく解説しています


■ 本書で伝えている3つの発信の軸


本書はAI対策のテクニック本ではなく、誠実に整えた情報が、AIにも人にも伝わっていくための「土台づくり」として以下の3つを軸に解説しています。


- 情報の整合性（どこでも同じ情報になっているか）
- 発信の一貫性（AIが信頼できるストーリーを持っているか）
- 信頼性（口コミ・実績・お客様の声が明確か）

この3つの軸が揃うと、SNS投稿を増やさなくても、AIがあなたのビジネスを“自然に見つけて紹介する”状態をつくることができます。




■ 書籍の特徴


１. AIにも人にも「伝わる」発信の基本がわかる


　　難しいテクニックより、信頼が伝わる言葉と構造を解説。


２. 小さな店舗・個人事業・サロン・教室・コンサルに最適


　　大規模マーケより“誠実な発信”のほうが効果を出せる理由を紹介。


３. 「がんばらなくても届く」3つの発信の整え方


　　セールス感を出さずに自然に広がる土台作りを解説。


４. 巻末特典付き：AIに選ばれる発信セルフ診断


　　10項目で「今の発信の課題」がわかるセルフチェック付き。


５. 巻末特典付き：AI時代の「見つけてもらえる土台」セルフ診断


　　7項目で「今AIに見つかる状態かどうか」がわかるセルフチェック付き。




■こんな方におすすめです


- SNSが苦手
- SNSをがんばっているのに反応がない
- 小さなお店・スクール・サロンのオーナー
- コンサル・個人事業主
- ホームページやLPがない。放置している
- 発信しても反応がなく、自信が持てない
- 口コミがもっと広がってほしい
- 売り込みなしで信頼されたい

一つでも当てはまる方には、お役に立てる内容です。




■ 書籍情報



タイトル：あなたの発信がAIに選ばれる時代へ
「AIを使う」より「AIに伝える」新しいかたち


著者：おだゆきえ


発売日：2025年12月6日（土）


販売形式：Kindle電子書籍


価格：1,200円(税別)


◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4DZL359






■著者プロフィール



尾田雪江（おだゆきえ）


Y'sエスコート株式会社 代表取締役



IT企業にで20年間、システムエンジニアとして幅広くシステム開発を手がけ、大手企業の社内システムや品質管理システムを開発し、海外へ展開するなど、数多くのシステムやアプリの開発に携わる。


独立後、ホームページ・LP導線設計、Meta広告運用など、選ばれ続ける情報整理を中心に、個人事業主・サロン・スクール・コンサル業などの“ひとりビジネス”の発信支援を行う。





小さな事業向けの発信設計・導線設計の専門家。
SNSに疲れた小規模事業の相談を受ける中で、
「がんばっても届かない人」と「自然に選ばれていく人」の違いは “AIにどれだけ正しく伝わっているか” にあることに気づき、AI検索・口コミ・Web導線をかけ合わせた“信頼で広がる発信”メソッドを体系化。



専門分野は、
・AIに伝わる発信設計（LLMO）
・ホームページ／LPの制作、導線最適化


・SNSに頼らない集客導線づくり



デジタルが苦手な事業者でも実践できるシンプルで丁寧なサポートに定評がある。



■著者コメント

SNSの更新に追われるのではなく、あなたの「誠実な想い」がAIにも人にも届く世界をつくりたい。


そのために必要なのは技術ではなく、情報の整え方です。


本書が、小さな事業の力になることを願っています。


■会社概要


Y'sエスコート株式会社


公式サイト：https://ys-escort.com/


事業内容：ホームページ、Webサイト制作、Web広告運用、プロモーション支援 など


所在地：神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1　クロスゲート7F



YouTube「売れる導線をつくるチャンネル(https://www.youtube.com/@ureru-customer-flow_ch)」でも売れる集客導線やAI検索時代の集客対策について発信している



【本件の取材に関してのお問合せ】
担当者名：尾田
メール：info@ys-escort.com