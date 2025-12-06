「だしや」冬の大感謝祭を開催！生ビール付き2時間飲み放題が770円(847円)に♪

株式会社 FS.shake

居酒屋ブランド「だしや」（もんじゃ酒場だしや・鉄板焼き酒場だしや）は、1年の感謝を込めて “冬の大感謝祭” を開催いたします。

2025年12月4日（木）～12月11日（木）の8日間限定で、生ビール付き・2時間飲み放題が 770円（税込847円） でお楽しみいただけます。

冬の集まりが増えるこの季節。“気軽に立ち寄れて、美味しくて、にぎやか”。だしやらしさをそのままに、今年もお客様へ“おいしい恩返し”をご用意しました。

■ キャンペーン概要

期間：2025年12月4日（木）～12月11日（木）

内容：生ビール付き・2時間飲み放題 770円（税込847円）

対象：だしや全店（もんじゃ酒場だしや／鉄板焼き酒場だしや）

利用条件：Instagram公式「@monjasakaba_mania」をフォロー ＆ 指定投稿へ「いいね」

備考：料理ラインナップは店舗により異なる場合がございます。

https://www.instagram.com/p/DRy_02FgVau

■ だしや名物の鉄板料理・もんじゃも豊富に

だしやの魅力は、熱々の鉄板で仕上げる料理と、種類豊富な“変わり種もんじゃ”。

気分に合わせて選べる幅広いラインナップとおつまみ感覚で食べられる小ぶりなもんじゃが人気です。

〈人気メニュー例〉

・カマンベールチーズペッパーもんじゃ（759円）

・バジル香るジェノベーゼもんじゃ（759円）

・海老たっぷりペペロンチーノもんじゃ（649円）

・花椒でシビ！麻辣もんじゃ（649円）

・大葉香るしらすたっぷりもんじゃ（539円）

・イカ墨トマトバジルもんじゃ（649円）

・パクチー香るトムヤムクンもんじゃ（649円）

鉄板の音、香り、立ち上る湯気まで美味しさのひとつ。

冬にぴったりの“あったか体験”をお届けします。

※料理内容は店舗により一部取り扱いが異なります。

■ 冬をもっと楽しく、もっと気軽に。

忘年会や友人との集まりが増える12月。

「コスパよく、でも満足度高く楽しみたい」という声にお応えし、今回の大感謝祭価格を設定しました。鉄板料理を囲みながら、生ビールで乾杯。

リーズナブルに冬のひとときを彩る、だしやならではの温かくにぎやかな時間をお楽しみください。

