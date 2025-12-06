本日開催された「TVアニメ『Fate/strange Fake』プレミア先行上映会 ～オペラハウス破壊事件捜査チーム～」にて、最新PVおよび第2弾キービジュアル（Night ver.）を公開しました。さらに、PV内では多種多様なサウンドを操る新世代カメレオンバンド・13.3gが担当するエンディングテーマ「潜在的なアイ」を初解禁！あわせて放送・配信情報も発表され、2026年1月3日(土)初回放送では監督の榎戸駿・坂詰嵩仁、アヤカ・サジョウ役・花澤香菜によるオーディオコメンタリー副音声の実施が決定しました。

最新PV＆第2弾キービジュアル（Night ver.）公開！

最新映像を使用したTVシリーズ第2弾“真”PV、本作を手掛けるA-1 Picturesによる描き下ろしの第2弾キービジュアル（Night ver.）を公開しました。最新PVでは、本編未登場のキャラクターも初お披露目となり、作品の新たな一面が垣間見える内容となっています。本作の大きな魅力のひとつである個性豊かなキャラクターたちについても、その役柄やキャスト情報の詳細は、放送をぜひ楽しみにお待ちください。また、第2弾キービジュアル（Night ver.）では、第1弾キービジュアル（Day ver.）の昼と対になる夜の様相が描かれています。あわせてご覧ください。

【TVシリーズ第2弾“真”PV】

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=EzbZP62K1-Q

【第2弾キービジュアル（Night ver.） [ポスター]】

エンディングテーマ情報を初解禁！

エンディングテーマ「潜在的なアイ」が公開されました。最新PV内でも楽曲を使用しておりますので、ぜひあわせてご視聴ください。さらに、楽曲を担当するアーティスト・13.3gからのコメントも公開！ また、エンディングテーマが収録されるメジャーデビューシングル「潜在的なアイ」が2月18日(水)に発売。期間生産限定盤にはカジノに興じるアーチャーと、アーチャーが無二の親友と認めるランサーが描かれたここだけの特別なジャケットとなっております。そして、「潜在的なアイ」はCDの発売に先駆けて1月11日(日)に配信され、事前登録キャンペーンの実施や、TikTokではサビの先行解禁が明日7日(日)からスタートします。◆エンディングテーマ「潜在的なアイ」13.3g（SACRA MUSIC）

■13.3g

■コメントこの度、TVアニメ『Fate/strange Fake』のエンディングテーマを担当させていただきます。歴史あるFateシリーズの最新作に携われることをとても誇らしく思います。今作の、それぞれが個性的な魔術師〈マスター〉や英霊〈サーヴァント〉がこれまでにない規模で入り乱れる狂騒感を表現するために、メロディ、歌詞、そしてサウンドなど細部にこだわり制作しました。作品の世界観やリクエストに寄り添い、これまでとはまた違う一面をお届け出来る楽曲に仕上がっています。この「潜在的なアイ」が、あなただけのアイを見つけるきっかけとなり、作品に一つでも多くの彩りを添えられたら嬉しく思います。■プロフィール2021年に大阪で結成。ダンスミュージックやファンク、ポップスなど様々な音楽を取り込み藤丸将太(Vo/Gt/Pf)の艶やかで突き抜ける歌声を軸に、グルーヴィーな韻やメロディ、リズムが癖になる中毒性のある楽曲から王道のポップスまで多種多様なサウンドを操る新世代のカメレオンロックバンド。ライブハウスで磨き上げられたライブバンドとしてのパフォーマンスが話題を呼び、各地のサーキットイベントでは入場規制が続出。ワンマンライブも開催中。13.3g：https://13-3g.com/■リリース・先行配信情報【配信】1月11日(日)より「潜在的なアイ」先行配信がスタート！※Pre-Add, Pre-Saveによる事前登録キャンペーンも実施中。配信URL：https://13-3g.lnk.to/UnseenAi【リリース情報】13.3g「潜在的なアイ」2026年2月18日(水)発売ご予約はこちら： https://13-3g.lnk.to/senzaiteki_pkg

オープニングテーマ「PROVANT」リリース・先行配信情報

オープニングテーマが収録されたシングル「PROVANT」が、2026年2月18日(水)に発売。期間生産限定盤は本作の描き下ろしイラストを使用したデジパック仕様、表題曲「PROVANT」のミュージックビデオとTVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットオープニングムービーを収録したBlu-rayが同梱されます。さらに、「PROVANT」が1月4日(日)0時より先行配信が決定。【配信】SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA 「PROVANT」1月4日(日)0時より先行配信開始Pre-add / Pre-save：https://nzk.lnk.to/PROVANT_DG【リリース情報】SawanoHiroyuki[nZk] 14th Single「PROVANT」2026年2月18日(水)発売ご予約はこちら： https://nzk.lnk.to/260218SG

放送情報

2026年1月3日（土）よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！◆TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ…2026年1月3日より毎週土曜23:30～※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送）【初回1時間半SP コメンタリー付き副音声放送実施決定！】榎戸駿監督、坂詰嵩仁監督、花澤香菜（アヤカ・サジョウ役）によるオーディオコメンタリーを副音声として放送します。◆MBS…2026年1月10日より毎週土曜27:08～※初回 第1話「英霊事件」＋第2話「群像VS虚像」連続放送予定◆AT-X…2026年1月4日より毎週日曜21:00～※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」）1月7日（水）28：30～30：00 ※リピート1月11日（日）6：00～7：30 ※リピート※第2話以降、毎週日曜22：00～毎週（水）29：30～30：00 ※リピート毎週（日）7：00～7：30 ※リピート

配信情報

ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信決定！他各配信サービスでも順次配信！

作品情報

■イントロダクション『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、ついにTVアニメーション化。「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れ、繰り広げる死闘と狂騒の物語。制作は2017年に『Fate/Apocrypha』を手掛けたA-1 Pictures。さらにアプリゲーム『Fate/Grand Order』アニメーションCMや原作小説アニメーションCMなどで常に新しい映像表現を見せてきた新鋭の榎戸 駿と坂詰嵩仁が監督を務め、躍動的かつ大胆にアニメーション化。“偽り”の聖杯戦争、その戦端が黎明を告げる。■スタッフ・キャスト原作：成田良悟・TYPE-MOON『Fate/Strange Fake』（電撃文庫）キャラクター原案：森井しづき監督：榎戸駿・坂詰嵩仁シリーズ構成：大東大介キャラクターデザイン：山田有慶サブキャラクターデザイン：滝山真哲・相音光・浜友里恵・おかざきおかプロップデザイン：田中一真モンスターデザイン：楫野裕翔・和田慎平イメージボード：有原慧悟宝具演出デザイン：伍柏諭メインアニメーター：遠山友賀美術監督：清木亜夕（草薙）・畠山佑貴（草薙）美術ボード：小倉一男（草薙）美術設定：成田偉保（草薙）・板橋紗綾香（グラフィニカ）・杉本あゆみ（千住工房）・新妻雅行（千住工房）・平義樹弥（A-1 Pictures）色彩設計：茂木孝浩CG監督：宮風 慎一（グラフィニカ）2D Works：松田陵平撮影監督：宮脇洋平編集：近藤勇二（REAL-T）音響監督：土屋雅紀音響効果：小山恭正音響制作：INSPION エッジ音楽：澤野弘之制作：A-1 Picturesアヤカ・サジョウ：花澤香菜セイバー：小野友樹ティーネ・チェルク：諸星すみれアーチャー：関智一ランサー：小林ゆう繰丘椿：古賀葵オーランド・リーヴ：羽多野渉キャスター：森久保祥太郎フラット・エスカルドス：松岡禎丞バーサーカー：堀内賢雄ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸アサシン：Lynnフランチェスカ・プレラーティ：内田真礼ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥シグマ：梶原岳人ハンザ・セルバンテス：小西克幸ロード・エルメロイⅡ世：浪川大輔ランガル：咲野俊介■公式サイト： https://fate-strange-fake.com/■公式X ＠Fate_SF_Anime https://x.com/Fate_SF_Anime（推奨ハッシュタグ：#strangefake）©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC