【新連載】意外と楽しい三十路のふたりぐらし♪『30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？』竹コミ！にて連載スタート！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？』（著者：くずしろ）を「竹コミ！」で2025年12月6日(土)12：00より、連載開始いたします。
【掲載サイト】
竹コミ！：https://takecomic.jp/
【あらすじ】
酔った勢いの口約束だと思っていた「お互い30まで独りだったら一緒に暮らそうね」。
30歳の誕生日を迎える直前の超ド深夜、月子の家に現れた不審者は、約束相手の霄(そら)だった――。
キラキラしてないけど意外と楽しい、青春三十路同居生活♪
【見どころ】
TVアニメ「笑顔のたえない職場です。」(講談社刊)も絶賛放送中、くずしろ先生の連載作品最新作が「竹コミ！」に登場！
過去連載作品「姫のためなら死ねる」での平安時代４コマから、新作の舞台は現代日常ストーリーへ。
色々と悩み多き30代を迎える主人公月子のもとに、突然昔の約束通りに押し掛けてきた霄(そら)。
若いころ程ワクワクはしないけれど、陰陽凸凹コンビの同居生活は、それなりに楽しい…ハズ？
女性の激エモ感情を時に鋭く・時にパワフルに涙と笑いで綴る、くずしろ作品の真骨頂をお楽しみに♪
【作家情報】
▼：くずしろ
著者X：https://x.com/kuzushiro
竹書房作品「姫のためなら死ねる」https://www.takeshobo.co.jp/book/b10074929.html
■「竹コミ！」について
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
