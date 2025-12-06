一年の感謝をこめて。“あいらしか”冬の大感謝祭を開催！生ビール付き2時間飲み放題を特別価格770円（税込847円）で提供

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shakeが運営する博多料理店「あいらしか」では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2025年12月4日（木）～12月11日（木）の8日間限定で「冬の大感謝祭」を開催します。

期間中は、生ビール付き2時間飲み放題を770円（税込847円）にてご利用いただけます。

冬の飲み会シーズンに合わせ、気軽に立ち寄れる“あったか博多ごはん”をご用意し、日々のちょっとしたご褒美や、ご友人とのお集まりにお使いいただける企画です。

■ 冬の大感謝祭 概要

内容：生ビール付き・2時間飲み放題 770円（税込847円）

期間：2025年12月4日（木）～12月11日（木）

対象店舗：あいらしか全店

利用条件：

・Instagram（@airashika_mania）フォロー

・グループ全員のフォロー必須

・本投稿に「いいね」

Instagram投稿リンク：https://www.instagram.com/p/DRzAJ-tjzuw

■ 冬に嬉しい、“あいらしか”のあったか博多料理

今回のキャンペーンをより楽しんでいただくために、

飲み放題と相性の良い「あいらしか」の定番人気料理をご紹介します。

どれも“ほっとする味”で、寒い季節にぴったりです。

● 牛もつ鍋（1,089円）二人前から注文可

秘伝醤油と濃厚味噌を合わせた特製スープ。

ぷるっと甘い牛もつから染み出す旨みで、体の芯まで温まります。

● おでん（198円～）

玉子、こんにゃく、はんぺんなど、親しみのある具材を

やさしい出汁でふっくら煮込んだ冬の定番。

「おでん5種盛り（1,089円）」は迷った時の一皿に。

● 酢もつポン酢（439円）

さっぱり食べられる人気の酒のあて。ビールとの相性抜群。

● 馬刺し（989円）

しっとりと濃厚な旨みにファン多数。

冬の乾杯を少し贅沢にしてくれる逸品です。

■ あいらしかについて

“やさしい博多ごはん”をコンセプトに、

気取らず楽しめる鍋料理や九州の酒肴を提供しています。

手づくりにこだわった料理と居心地の良い空間で、

幅広い年代のお客様に支持をいただいています。