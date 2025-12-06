【フジテレビ】再集結後は“初”となるクリスマスライブの特別なステージ『RIP SLYME「GREATEST CHRISTMAS」』FODのPPVにて12月25日（木）19時より生配信決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/ppv/8500/（FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にて、RIP SLYME恒例のクリスマスライブ「GREATEST CHRISTMAS」の12月25日（木）公演を19時より生配信することが決定！本日12月６日（土）正午よりPPVチケットの販売を開始しました。

※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービスです

ファンの記憶に深く刻まれた“あの夜”から約１ヶ月…今度はRIP SLYMEが、クリスマスの夜に“奇跡”を届けにやってくる！12月24日（水）・25日（木）の２日間にわたりZepp Haneda（TOKYO）で開催される、RIP SLYME恒例のクリスマスライブ「GREATEST CHRISTMAS」。FODでは、12月25日（木）の公演をPPVにて生配信！現地に足を運べない方も、全国どこからでもリアルタイムでお楽しみいただけます。

今年４月、“４MC＋１DJ”オリジナル編成で再集結を果たし、11月にはファンにとって特別な意味を持つライブシリーズ「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」を開催。FODでもファイナル公演を生配信し、大きな話題となりました！

そしてこの冬、RIP SLYMEは再集結後“初”となるクリスマスライブを開催。ホリデーシーズンにぴったりな特別なセットリストに加え、メンバーの遊び心が詰まったステージ演出、さらにファンへの“とっておきのクリスマスギフト”の存在も…？「DANCE FLOOR MASSIVE」とはひと味違う、クリスマスならではの華やかさと温かさに満ちた特別なステージ。RIP SLYMEが贈る“音楽と笑顔のクリスマス”を、FODのPPV生配信でお楽しみください。2025年の集大成となる素晴らしい時間をお届けします。

◇ 配信概要

■タイトル：『RIP SLYME「GREATEST CHRISTMAS」』

■配信日時：生配信：12月25日（木）18時30分配信開始／19時開演予定

アーカイブ配信：準備整い次第～2026年１月４日（日）23時59分まで

※本公演は「追っかけ再生」には対応しておりません。

※本公演視聴チケットをご購入の方は、生配信およびアーカイブ配信のいずれもご視聴い

ただけます。

■出 演 者 ：RIP SLYME

■販売期間：2025年12月６日（土）正午～2026年１月４日（日）21時まで

※チケット販売期間とアーカイブ配信視聴期間は異なるので、ご注意ください。

■販売価格：4,500円 （税込）、4,091コイン

※コース会員の方はコインでの購入となります。

※やむを得ない事情により、公演の中止や開催内容・チケット販売スケジュールが変更と

なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8500/（FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/