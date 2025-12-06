「従業員が心から喜ぶ健康経営」とは？パソナマスターズとWell Bodyが第3回健康経営フェスティバルに共同登壇

Well Body株式会社

理学療法士による企業向け出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開するWell Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：水野 純一）は、2025年11月7日（金）にPASONA SQUARE（東京都港区）で開催された「第3回健康経営フェスティバル」（主催：一般社団法人日本健康経営促進機構）において、株式会社パソナマスターズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中田 光佐子、HP：https://www.pasona-masters.co.jp/）と共に登壇いたしました。



当日は代表の水野が、パソナマスターズと共に展開する事例を交えながら、従業員が能動的に取り組む健康経営の重要性について解説いたしました。

登壇の背景

「第3回健康経営フェスティバル」は、企業の健康経営推進と持続可能な成長を目的に、経営者や人事担当者が最新トレンドや実践知を共有する「展示会×交流会」として開催されているイベントです。

第3回となる本イベントには、企業の健康経営担当者や人事・福利厚生担当者が多数来場されました。

その中で弊社代表の水野は、株式会社パソナマスターズと共に登壇。実際に取り組んできた事例をもとに、「社員が心から喜ぶフィジカルケア」の重要性と具体的な手法についてお伝えすることを目的に、講演を行いました。

主催：一般社団法人日本健康経営促進機構

URL：https://www.kenkoufes.com/

講演内容

健康経営の実践において最も重要なのは、その施策が従業員に「心から喜ばれる」ものであるかどうかです。 本講演では、単なる福利厚生に留まらない、従業員のモチベーションと生産性を最大化する「フィジカルケア起点の健康経営」について、その実態と仕組み作りを解説いたしました。

具体的には、多くの企業が抱える「施策のマンネリ化」や、ミドル・シニア層の97%が高い健康意識を持つ現状に言及。その解決策として、理学療法士の専門知見である「身体が変わるメカニズム」や「正しい身体の使い方」を提示し、パソナマスターズとの連携サービス『マスターズ・ウェルビープラス』をはじめとする、Well Bodyのフィジカルケアを基盤とした具体的な健康経営の導入成功事例を紹介しました。

パソナマスターズ稼働者アンケートに見る「働くシニアの健康意識」

本イベントでは、パソナマスターズが2025年上期に実施した稼働者アンケートの結果も共有され、今後の健康経営のあり方に重要な示唆を与えるものとなりました。

- 稼働者の89.0％が「健康について心がけている」と回答し、登録者全体でも97％が日常的に健康維持を意識していることが判明。これは全国の高齢層平均値を大きく上回る数値となりました。- 実践項目では、「健康診断の受診（346件）」、「休養・睡眠（308件）」に加え、「バランスの取れた食事（230件）」、「散歩・スポーツ（201件）」など、具体的な行動に移している層が非常に厚いことがわかりました。

この結果は、ミドル・シニア層が単に「働き続ける」だけでなく、「自らの健康と生活の質を高める主体的な姿勢」を持っていることを示しました。

登壇者コメント

「このような素晴らしいイベントでパソナマスターズ様とご一緒に登壇させて頂ける機会をいただき大変感謝しております。登壇の中でも話に出ましたが、まだまだ健康経営やフィジカルケアに関する知見は広がりきっていないと感じます。今回のイベントで我々が日々実施している中でのデータなどを通して1人でも多くの方の健康意識が変わるきっかけになれば嬉しいです。」



Well Body株式会社 代表取締役社長 水野 純一

今後の展望

Well Body株式会社は引き続き、理学療法士による健康セミナーや、企業出張フィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)︎」を通じ、企業の人的資本経営をサポートいたします。

ミドル・シニア層を含むすべての従業員が「痛みなく、パフォーマンス高く働き続けられる社会」の実現に向け、健康維持と生産性向上を両立させる新たな健康経営の常識を構築してまいります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役社長：水野 純一

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com