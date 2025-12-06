紫 今 (ムラサキイマ)、来年3月開催の2マンツアー″MICELLE″、名古屋公演の開催が決定！共演はDannie May

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

紫 今（ムラサキイマ）が来年３月に開催する「MULASAKI IMA presents. "MICELLE"」（読み：ムラサキイマ プレゼンツ "ミセル"）の名古屋公演開催が新たに決定。3月22日(日)に名古屋ell.FITS ALLにて、Dannie Mayとの対バンとなる。

本ツアーは紫 今自身初の2マンツアーとして、大阪・東京の2か所での開催が先んじてアナウンスされていた。大阪公演は3月21日(土)にYogibo META VALLEYにてLavtと、東京公演は3月29日(日)に渋谷CLUB QUATTROにてTOOBOEとの対バンに。加えて名古屋公演に出演するDannie Mayも含め、東名阪各地、過去イベントで紫 今と共演経験のあるアーティストが出揃った。

今年4月30日(水)に配信リリースした「ウワサのあの子」のSNS総再生回数が3億回を突破した紫 今。本楽曲は国内のみならず、韓国含め海外でもバイラルし続け、MUSIC VIDEOの再生も900万回を超えている。年末には「MERRY ROCK PARADE 2025」(12月20日(土)出演)、「COUNTDOWN JAPAN 25/26」(12月28日(日)出演)と冬フェスにも出演がアナウンスされており、自身初の2マンツアーにも注目が集まる。

▼MULASAKI IMA presents. "MICELLE"

＜大阪公演＞

開催日：3月21日(土)

場所：Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・Lavt

＜名古屋公演＞

開催日：3月22日(日)

場所：ell.FITS ALL

開場/開演：17:30/18:00

出演：紫 今・Dannie May

＜東京公演＞

開催日：3月29日(日)

場所：渋谷CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・TOOBOE

ローチケ先行販売開始：～2025年12月15日(月) 23:59まで

https://l-tike.com/mulasaki-ima/

▼紫 今 12月10日(水)配信リリース「天獄と地極」事前予約URLはこちら

https://lnk.to/Hell_and_Heaven

紫 今 Profile

[ 作詞・作曲・編曲・歌唱：私 ] 紫 今（ムラサキイマ）

作詞・作曲・編曲・アートワーク、MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。幼少期からゴスペルやアフリカ音楽に親しみ、5オクターブの声域を持つハスキーボイスで、シャウト、フェイク、ホイッスルボイスを自在に操る。

2023年、「ゴールデンタイム」で配信リリースを開始。同年リリースのEP『Gallery』収録曲「凡人様」が大きな反響を呼び、多岐にわたってバイラルヒット。12月には「Not Queen」がFM802ヘビーローテーションに選出された。

2024年4月リリースの「魔性の女A」は日本国内のみならず、海外でも注目を集めバイラルヒット。SNSでの総再生回数は7億回を突破。

2025年3月、待望のファーストフルアルバム「eMulsion」をリリース。4月リリースの「ウワサのあの子」もMUSIC VIDEOを含め、独特な世界観の映像と楽曲の融合が高く評価され、国内外でバイラルヒット中。

自身初のワンマンライブ「Mulasaki Ima LIVE 2024 "Episode 0"」は東阪ともにソールドアウトを記録。2024年末には「FM802 RADIO CRAZY 2024」「COUNTDOWN JAPAN 24/25」に出演。2025年11月開催のワンマンライブ「Backrooms Parade」もソールドアウト。ライブでは、楽曲に“憑依”するかのような圧倒的な表現力で聴衆を引き込み、その衝撃的な歌声を体感した人々の声から一気に火がつき、今もその勢いを加速し続けている。

紫 今の音楽は、ジャンルに縛られず、ポップなキラーチューンから、文学的な叙情詩まで──すべての楽曲が、彼女の人生観に根ざしている。言葉と音を手繰りながら、自らの「今」を音楽に刻み続ける、新時代のオルタナティブ・アーティスト。

SNS

YouTube https://www.youtube.com/@mulasakiima

Instagram https://www.instagram.com/mulasakiima/

X (Twitter) https://twitter.com/MulasakiIma

TikTok https://www.tiktok.com/@mulasakiima

Dannie May Profile

巧みなボーカルワークで中毒者を続出させる新時代の3ボーカルバンド”Dannie May”

3人独自の歌い分けやコーラスなどのボーカルワークに作詞/作曲、アレンジ、コンセプトの立案とメンバーが役割を分担しながら、あらゆる音楽ジャンルをブレンドし音楽性はあえて幅広く、「人生のどんな場面でもどんな気持ちにも音楽で寄り添うこと」を目指し音楽を送り出そうと同じボーカルグループで活動していたVo.Gt.:マサ、 Vo.key.:田中タリラ、過去に別のボーカルグループや映像クリエイターとして活動していたVo.兼クリエイター:Yunoの3人により2019年結成。

ユニット名のDannie Mayとは、架空の人物としてDannie（外国人男性の名前）とMay（日本人女子の名前）を掛け合わせた造語（架空の人物）とし命名。

SNS

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzBa6MWELrpy84nBgL1IHtg

Instagram https://www.instagram.com/dannie_may_insta/

X (Twitter) https://x.com/DannieMay_info

TikTok https://www.tiktok.com/@dannie_may_tiktok