「TikTok Awards Japan」 2025、全12部門の受賞者が決定！Creator of the Yearは、SATOYU(^↓^)OHIOBOSSが2年連続で受賞！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、2025年にTikTokで活躍したクリエイターを表彰する「TikTok Awards Japan」2025を、2025年12月5日（金）に開催し、全12部門の受賞者を発表しました。



今年は、2025年11月7日（金）から11月23日（日）まで実施したユーザー投票において、約280万票の投票が寄せられました。また、アワード当日は、TikTok LIVE Japan公式アカウントでのLIVE配信において、約40万の視聴数を突破。 世代やコミュニティを超えて、幅広いユーザーがアワードに参加し、クリエイターを応援していることが改めて明らかになりました。



当日は、MC・プレゼンターとして、SixTONESの田中樹が登壇！同じくMCを務めたフリーアナウンサーの宇賀なつみとともに、2025年に日本のTikTokコミュニティに多大な影響を与えたクリエイターの功績を祝いました。

2025年、TikTokで最も影響力のあるクリエイターを表彰する「Creator of the Year」に輝いたのは、「OHIOBOSS」のあだ名で国内外のユーザーから愛されるSATOYU(^↓^)OHIOBOSS（@satoyu727(https://www.tiktok.com/@satoyu727?is_from_webapp=1&sender_device=pc)）です。昨年の「TikTok Awards Japan」2024においても、SATOYU(^↓^)OHIOBOSSは同部門を受賞。2連覇を達成しました。2025年は、「Anime Expo 2025」への参加など国内外のさまざまなTikTokイベントに参加。独自の表現力と発信力で、多くのユーザーから継続的な支持を獲得。安定した高い実績を残し、TikTokを代表する存在としての影響力が高く評価されました。2連覇を達成したSATOYU(^↓^)OHIOBOSSは、その驚きと喜びを感慨深くコメント。「TikTokによって人生が変わった。仲間にもたくさん出会った。」とこれまでの活動を振り返り、ファンに向けて感謝と今後の目標を力強く宣言。会場を大いに沸かせました。

また、2025年を象徴する、最も注目を浴びた動画を表彰する今年新設の「Video of the Year」には、ラブライブ！シリーズ公式 （@lovelive_official(https://www.tiktok.com/@lovelive_official)）より、AiScReam「愛(ハート)スクリ～ム！」(https://www.tiktok.com/@lovelive_official/video/7478617365173849352)の動画が受賞。本動画は、2025年11月時点で、TikTokでの総再生回数約2,500万回を突破。動画内の呼びかけフレーズが、国やジャンルを超えて幅広い世代に親しまれていることが高く評価され、2025年を象徴する動画に選出されました。アワードでは、「ラブライブ！」シリーズより黒澤ルビィ役の降幡愛、上原歩夢役の大西亜玖璃が登壇！受賞スピーチでは、2025年3月に投稿された動画が約2,500万回再生を突破する大ヒットを記録していることについて、「一番自分たちが驚いています。ファンの方も驚いているんじゃないかな。」とコメント。2025年の快進撃を振り返りました。



アワードのエンディングでは、AiScReam「愛(ハート)スクリ～ム！」より、降幡愛と大西亜玖璃に加え、MCの田中樹、ゲストアーティストのCUTIE STREET、超ときめき(ハート)宣伝部によるコラボステージが実現！一夜限りのスペシャルパフォーマンスで、アワードの最後を華やかに飾りました。

さらにアワードには、2025年、TikTokで多彩な活躍をみせた超ときめき(ハート)宣伝部(https://www.tiktok.com/@tokisen_official)と、CUTIE STREET(https://www.tiktok.com/@cutie_street)が登場！「TikTokトレンド大賞2025」でインパクト・ソング部門賞を獲得した「超最強」や、「TikTok上半期トレンド大賞2025」ミュージック部門賞を受賞した「かわいいだけじゃだめですか？」を生パフォーマンスし、会場を盛り上げました。

その他、アワードでは、日本の「ヲタ芸」を世界に発信する5人組パフォーマンスグループゼロから打ち師始めます。(https://www.tiktok.com/@zerouchirestart)によるスペシャルステージを開催。さらに、歴代受賞クリエイターのウンパルンパ(https://www.tiktok.com/@unparunpa1028)やハウスダスト(https://www.tiktok.com/@tamukun_36)らがプレゼンターとして登壇し、今年のノミネートおよび受賞クリエイターたちの活躍を称えました。

「TikTok Awards Japan」2025 受賞結果

今年は5つの審査部門、7つの投票部門、計12部門を設置しました。うち2部門（Video of the Year / Learning Creator of the Year）が今年新設の部門となります。受賞結果は以下です。

審査部門：

Creator of the Year：SATOYU(^↓^)OHIOBOSS（@satoyu727(https://www.tiktok.com/@satoyu727)）

TikTokで最も影響力のあったクリエイター。2025年を通して安定した高い実績を残し、多くのユーザーから継続的な支持を獲得。独自の表現力と発信力で、TikTok上において強い存在感を示した点が高く評価されました。

【新設】Video of the Year：AiScReam「愛(ハート)スクリ～ム！」(https://www.tiktok.com/@lovelive_official/video/7478617365173849352)（ラブライブ！シリーズ公式（@lovelive_official(https://www.tiktok.com/@lovelive_official)）より）

2025年を象徴する、最も注目を浴びた動画。

2025年11月時点で、TikTokでの総再生回数2,500万回という視聴実績を記録。動画内の掛け声が話題となり、K-POPファンや海外ユーザーにも自然に波及。国やジャンルを越えて多くのユーザーに親しまれた点が、2025年を象徴する動画として高く評価されました。

Artist of the Year：Mrs. GREEN APPLE (@mga_band_official(https://www.tiktok.com/@mga_band_official))

音楽の力で多くのユーザーに影響を与えたアーティスト。

音楽コンテンツを通じて多くのユーザーの共感を集め、アカウント全体及び楽曲における、TikTokでの総再生数回数の実績と話題性を継続的に生み出した点が評価されました。

当日は、動画メッセージで受賞の喜びを語りました。

受賞コメント：

今回、「TikTok Awards Japan」2025にて、Artist of the Yearをいただきました。ありがとうございます！今年もいろんな挑戦をさせていただきましたが、TikTokではさまざまなアーティストの方と振り付け動画をコラボさせていただきました。「breakfast」では、振り付け動画をいろいろとアップしていますが、コラボしたアーティストのファンの皆さんも見てくださり、たくさん踊ってみた動画をアップしてくれていて、みんな本当に上手でびっくりしました。TikTokを通じて、もっともっとたくさんの皆さんに僕たちの音楽が届いたら嬉しいです。

今回のArtist of the Yearという賞も、見てくれるみ皆さんがいてこそいただけたものだと思っております。TikTokでもライブでも、これからも一緒に楽しんでいきましょう。TikTokでまた会いましょう！

Anime of the Year：ONE PIECE official (@onepiece.staff.official(https://www.tiktok.com/@onepiece.staff.official))

アニメコンテンツの魅力を広く届けたアカウント。

ショートアニメシリーズの新たな活用など、TikTokで作品の魅力を多角的かつ効果的に発信し、幅広いファン層に支持された点が評価されました。

TikTok for Good：輪島市(https://www.tiktok.com/@akitonton/video/7506753726967844114)

公的セクターのプロモーションや社会的意義のある発信において、効果的な取り組みを行った自治体・公的機関アカウント・クリエイター。

社会的なテーマを、親しみが感じられる分かりやすい言葉で伝えることで、公的情報の発信において高い到達力と継続性を示し、多くの人々に価値ある情報を届けた点が評価されました。

投票部門：

投票部門では、2025年11月7日から11月23日の期間で、ユーザー投票を実施しました。その結果をもとにした受賞結果です。同部門で2冠達成となったクリエイターやアワード初受賞者も多く、会場は、感動と祝福のムードに包まれました。

Anime Fan Creator of the Year：

おジョーです。 (@mikanbom(https://www.tiktok.com/@mikanbom))

アニメへの深い愛と知識を共有し、同じ趣味を持つコミュニティとつながったクリエイター。

Entertainment Creator of the Year：

八木沙季 (@yagi_shaki(https://www.tiktok.com/@yagi_shaki))

エンターテインメントを通じて広く人々を楽しませ、日常に彩りを加えたクリエイター。

Short Drama of the Year：

ネクストサウナ (@nextsauna.official(https://www.tiktok.com/@nextsauna.official))

短いながらも心に残るドラマを制作し、視聴者に深い印象を残したアカウント。

Sports Creator of the Year：

ゆうさくスポーツ (@yusakusports(https://www.tiktok.com/@yusakusports))

スポーツの魅力を独自の視点で伝え、ユーザーを魅了したクリエイター。

Beauty Creator of the Year：

ちゃんちゃんまる@妖怪美容垢もどき (@chan_maru77(https://www.tiktok.com/@chan_maru77))

最新のビューティートレンドやスキルを発信して活躍したクリエイター。

Food Creator of the Year：

あやんぬ🍔 (@saapjii(https://www.tiktok.com/@saapjii))

料理やグルメを紹介し、視聴者の食欲をそそったクリエイター。

【新設】Learning Creator of the Year：

あきとんとん🤔 (@akitonton(https://www.tiktok.com/@akitonton))

学びのあるコンテンツで多くのユーザーを惹きつけたクリエイター。

※部門は、審査、投票内それぞれで50音順にて記載しています。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。