株式会社大谷デザイン研究所は「Sannomiya City Xmas 2025」にて、神戸阪急壁面 大型プロジェクションマッピングを制作いたしました。

株式会社大谷デザイン研究所

※写真はイメージです

株式会社大谷デザイン研究所は、神戸三宮『えき＝まち空間』にぎわいづくりプロジェクト実行委員会が主催する「Sannomiya City Xmas 2025」の中核イベントとして、神戸阪急本館西側壁面にて上映されるプロジェクションマッピング「KOBE CONNECTION ～海・山そしてわが街、これまでもこれからも～」を制作いたしました。

2025年12月6日(土)・7日(日)の2日間、三宮駅前の象徴的な建物を舞台に、神戸の歴史から現代、そしてクリスマスへと続く壮大な映像体験を提供いたします。

●制作の背景と狙い

神戸市、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社、株式会社阪急阪神百貨店と連携し、三宮エリアの新たな魅力創出と地域活性化を目的としたプロジェクトに参画。神戸阪急の大型壁面という特徴的な建築を最大限に活かし、「時空と記憶をつなぐポータル」というコンセプトで、神戸という都市の多面性を表現いたしました。

当社の技術力と表現力を結集し、実写映像とCGを融合させた没入感の高い映像体験を実現。地域との一体感を醸成します。

●映像コンテンツの特徴

コンセプト:「KOBE CONNECTION ～海・山そしてわが街、これまでもこれからも～」

１. 神戸の歴史 part - タイムゲートの創出

神戸開港当初の歴史的情景を再現建物壁面から

飛び出す帆船・蒸気船の立体的演出実写と

CGの融合による臨場感ある表現

２. 神戸の現代 part - 多様性の可視化

神戸の海・山・街で活躍する多様な人々を実写で収録「花」=「思い」をモチーフに、

ロケーションを辿りながら花束に成長する演出

「あなたの『スキ』が必ず見つかる街、神戸」のメッセージを体現

３. クリスマス part - 光と希望の演出

天空から舞う雪のビジュアルエフェクト、

光の回廊・ゲート・アーチによる

荘厳なイルミネーションクライマックスを彩る

圧倒的な光の世界観

●技術面での挑戦

＞大型壁面への最適化

神戸阪急本館西側壁面の建築的特徴を詳細に解析し、歪みのない美しい投影を実現

＞実写とCGの融合

神戸各所でのロケ撮影素材と3DCGを高度に統合

＞物語性の構築:

約10分間の中に歴史・現在・未来をシームレスにつなぐ映像ストーリー設計

＞参加型コンテンツ

クラウドファンディング支援者のメッセージ投影システムの実装

●上映情報

開催日時 : 2025年12月6日(土)・7日(日) 各日17:30～20:00

場 所 : 神戸阪急本館西側壁面(神戸市中央区小野柄通8-1-8)

観 覧 : 無料・事前申込不要

投影回数 : 各日10回(1回約10分間、15分間隔で上映)

観覧エリア : フラワーロード向かい側歩道上

※雨天決行。荒天時・機材都合等により変更の可能性あり

代表取締役社長 青田康史当社代表コメント

「神戸という歴史ある港町の魅力を、最新のプロジェクションマッピング技術で表現できることを大変光栄に思います。

建物という『面』を、時空をつなぐ『ポータル』に変えることで、観る方々に特別な体験をお届けします。神戸の歴史、現在を生きる人々の想い、そしてクリスマスの希望が一つにつながる映像体験をぜひご覧ください」

●会社概要

社 名: 株式会社大谷デザイン研究所

代 表 者: 代表取締役社長 青田康史

所 在 地: 〒104-0045 東京都中央区築地1-4-5 第37興和ビル5F

設 立: 1971年4月14日

事 業 内 容: プロジェクションマッピング企画・制作、映像コンテンツ制作、イベント演出

URL : https://www.ohtani-design.com/

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社大谷デザイン研究所 担当: 青田

TEL ：03-6272-6069

MAIL: contact@ohtani-design.com