【横浜戸塚】私立中高一貫校生専門塾「ナレッジメイト」、受験指導と「人間力」育成を両立する多角化事業を本格展開

2025年12月、横浜・戸塚にて私立中高一貫校生専門塾を運営する「ナレッジメイト」（所在地：神奈川県横浜市戸塚区、代表：森谷）は、「学びを通じて、人として豊かになる」という経営理念のもと、事業の多角化を本格的に開始いたします。既存の塾事業に加え、独自の先進カリキュラムを導入した小学生向け新プログラム「ナレッジKids（小学部）」、全国・海外対応の「オンライン・プライム指導」、および教育コンサルティング事業を展開。詳細は公式サイト（https://knowledge-mate.com/）にてご確認いただけます。

■ サービスの目的や背景

「高度な専門知識」と「主体的に行動する人間性」の両立を。

ナレッジメイトは、昨今の教育環境において、偏差値偏重の指導だけでは自律性や社会性が育まれにくいという課題解決に取り組んできました。特に中高一貫校生は、高度なカリキュラムに追われ、本来あるべき「探求心」を見失いがちです。本多角化事業は、専門性の高い指導で学力を担保しつつ、小学生期からの「探求心」育成や、教育機関へのコンサルティングを通じ、生涯にわたって学び続ける意欲を持った豊かな人材（リーダー）を育成することを目的としています。

■事業展開の詳細：ナレッジメイトグループ「3つの柱」

当社は今後、以下の3つの柱で教育事業を展開いたします。

横浜戸塚 私立中高一貫校生専門塾 ナレッジメイト1.【主軸事業】横浜戸塚 私立中高一貫校生専門塾 ナレッジメイト

概要：プログレス・ニュートレジャー・体系数学など、私立中高一貫校特有の検定外教科書や、大学受験に対応したプロ講師による1:6名までの少人数制指導。

実績：一人ひとりの進路希望を大事にサポートし、少数精鋭の環境ながら、直近では東京外国語大学や慶應義塾大学など、最難関大学への現役合格者も多数輩出しています。

＜ナレッジメイトの強み＞

交通の要所「戸塚駅」をハブとした私学の交流拠点：在籍生の約7割は、戸塚駅を経由して通学する様々な私立中高一貫校生です（戸塚区在住者は約3割）。地域や学校の枠を超えたライバルたちと切磋琢磨し、高い刺激を受けられる環境が整っています。

「一歩先」を行くスパイラル学習：神奈川県内の主要私学のカリキュラムや定期試験傾向を熟知。学校進度の一歩先を行く予習型スパイラル学習により、学年順位1位の獲得や、指定校推薦・学内推薦による国立大学への進学といった高い成果を実現しています。

プロ講師による完全責任指導：学生アルバイトを一切採用せず、専門知識を持つプロ講師のみが指導。早期の資格試験取得（英検等）による入試アドバンテージの創出や、内申点向上を戦略的にサポートします。

【NEW】オンライン・プライム指導：上記ノウハウを、地方・海外在住の生徒へ完全個別型オンライン指導として提供開始。※2025年12月現在、すでにマレーシア在住のインターナショナルスクール生への指導を開始しており、海外カリキュラムのフォローアップを行っています。

小学生のための戦略的英検・数検教室 ナレッジKids2.【新規展開】小学生のための戦略的英検・数検教室 ナレッジKids

概要：2025年開講小学生のための戦略的英検・数検対策教室

特徴:

「深海魚」化の防止：中学入学後のつまずきを防ぐため、プロ講師が「論理的な英語力」と「数学的思考力」を早期から育成。

非認知能力の育成：詰め込み教育ではなく、アクティブラーニングを導入し、「学ぶ楽しさ」と「知的好奇心」を刺激します。

＜特別カリキュラム：「知の探究」プログラム（全10講座）＞

ナレッジKidsでは、教科指導に加え、AI時代を生き抜くための「非認知能力」と「課題解決力」を養う先進的なプログラムを展開します。

■Phase1：未来を切り拓く「5つのコア・スキル」

１.【論理的思考】ロジカル・エッセイ講座

「小学生からの『ロジカル・エッセイ』入門～3段論法で相手を動かす文章術～」

２.【計算・暗記】令和版「読み・書き・そろばん」プロジェクト

「脳のメモリを増設する！令和の『読み・書き・そろばん』暗記・速算特訓」

３.【AIリテラシー】AIネイティブ・プロジェクト

「AIへの『指示出し力』選手権～君の言葉でAIを動かせ！プロンプト・エンジニアリング入門～」

４.【金融・数学】ジュニア・フィンテック＆マス

「お年玉で学ぶ『お金と数学』の秘密～1万円を2倍にするには何年かかる？～」

５.【自己管理】鬼速PDCAforKids

「宿題が勝手に終わる魔法の手帳術～小学生からの『鬼速PDCA』目標達成講座～」

■Phase2：正解のない問いに挑む「ソーシャル・コンサルティング」

６.【データ分析】SDGs数理・アプローチ

「給食の『のこり』から世界を救え！～精神論禁止！データで解く『食品ロス』ゼロ作戦～」

７.【経済・物流】ロジスティクス・クライシス

「『ポチッ』と押しても届かない未来？～2024年問題から考える『便利さ』の対価～」

８.【情報・哲学】デジタル・ヒューマニティ

「AIに勝つ仕事、AIと創る未来～情報過多社会で『人間』の価値を再定義する～」

９.【地域・国際】グローカル・コミュニティ

「隣の席の『世界』とどう生きる？～『多文化共生』を綺麗事で終わらせない実践論～」

- 神奈川有数のベッドタウン・戸塚には、多くの外国人居住者が暮らしています。単なる語学学習や机上の空論ではなく、「戸塚祭りで、外国人居住者も心から楽しめる出し物は何か？」というリアルな課題に挑戦。実際に、塾を構える西口商店街での露店出店を最終目標に掲げ、マーケティングから企画立案まで、地域を巻き込んだプロジェクトを実践します。

１０.【防災・危機管理】チーム・サバイバル

「『共助』のシステムデザイン～避難訓練だけでは守れない？災害時の『つながり』を設計せよ～」

- 戸塚を流れる柏尾川は、通称「暴れ川」と呼ばれ、ハザードマップ上でも警戒が必要とされています。ナレッジKidsでは、公助の限界を直視し、将来の街のリーダーとして「戸塚区の理想的な避難オペレーション」を考案。シミュレーションで終わらせず、策定したプランを戸塚区長へ直接プレゼンテーションすることを目指し、社会へ働きかけるリーダーシップを養います。3.【企業ビジョン】教育コンサルティング・多角化事業

概要：塾運営で培った教育戦略、カリキュラム構築のノウハウを活かし、学校法人や教育企業、個人へのコンサルティングサービスを提供。

展開：学校法人や教育企業の集客ノウハウ、学校選びに迷う保護者支援や、教育人材紹介事業を通じ、教育インフラ全体の質向上に貢献します。

■サービス料金とキャンペーン

各サービスは、指導内容や時間に応じた料金プランを設定しております。詳細は公式サイトにてお問い合わせください。

【ナレッジメイト（中高生）冬期講習 オープン講座】現在、「冬期講習 オープン講座」の受付および新年度に向けた個別面談会や新規入塾キャンペーンを開始しております。

【ナレッジKidsトライアルキャンペーン】

トライアル開講を記念し、2026年3月31日までにご入会の方（新規入会トライアル生）を対象に、通常入会金20,000円を【全額無料】とするキャンペーンを実施します。

■今後の展開

ナレッジメイトは、事業の多角化を通じて、「学びを通じて、人として豊かになる」という理念を社会に広く展開します。まずは現在の戸塚教室の機能強化を図り、将来的には新エリアへの新規出店を目指します。横浜地区における中高一貫校生支援のリーディングカンパニーとして、地域の教育環境向上に貢献してまいります。

■外部機関との連携・実績

～公的機関や有力教育メディアとのパートナーシップ～

ナレッジメイトは、一学習塾の枠を超え、信頼できる教育情報の発信とネットワーク構築に尽力しています。

毎日教育総合研究所とのコラボレーション毎日新聞社グループ

「毎日教育総合研究所」と連携し、コラボレーション企画を実施。公的な教育研究機関と共に、質の高い学びの機会創出に取り組んでまいりました。

有力教育メディア・機関との相互連携

当塾の指導実績と専門性が評価され、教育情報メディア『成績アップの窓口マガジン』や、『英検専門塾英検アカデミー』といった有力な教育機関・メディアと公式に連携（相互リンク・情報提供）を行っております。これにより、常に最新かつ正確な教育情報を保護者様へ還元する体制を整えております。

■代表者コメント

ナレッジメイト代表 森谷

「ナレッジメイトが目指すのは、単なる受験の成功にとどまらない、生徒の『人生そのものを豊かにする』教育です。今回の事業多角化は、まさにその理念を形にするための私たち自身の挑戦でもあります。特に新設した『ナレッジKids』は、私が現場で接してきた中高生や保護者様からの、『もっと早く、正しい勉強法を知りたかった』という切実な声から生まれました。脳の可塑性が極めて高い小学生という時期に、私たちだからこそ提供できる『本質的な学び』を届けたいと考えています。信頼する講師陣と共に、この地域から教育の新たなスタンダードを創っていけることを楽しみにしております。」

