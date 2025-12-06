【開催レポート】2025年12月4日（木）『リフォーム大予測セミナー』に登壇

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

12月4日(木)に開催されましたリフォーム産業新聞主催『2026 リフォーム大予測セミナー』に一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）田島代表理事が登壇いたしました。

本セミナーでは、「2026年リフォーム市場大予測」をテーマに、各企業や団体の登壇者の皆様がそれぞれの立場からリフォーム業界の現狀と今後の方向性を解説し、參加企業に向けて今後の戦略や事業展開のヒントを提供しました。

田島代表理事が登壇した第２部では、4つの関連団體の代表者が集まり、2025年の総括と2026年の予測についてパネルディスカッションを実施。

テーマは市場動向や技術革新、経営課題、人材問題、補助金活用、顧客接点など多岐にわたり、現状の厳しさと未来に向けた対応策が議論されました。

田島代表理事はJGBAという団体の代表ならではの立場から、ご自身の考えと併せて全国様々なエリアの加盟企業の皆様から集めた“現場の生の声”をテーマに沿って展開。

2026年以降も予測される厳しい市場環境に備え、情報収集と業界連携の大切さが改めて伝わる機会となりました。

■2025年12月10日（水）『工務店「スマート・オフ・グリッド・ハウス」戦略セミナーを開催！！

本セミナーでは、エスイーエー株式会社の加藤社長より「スマート・オフ・グリッド・ハウス戦略」についてお話しいただきます。さらに工務店による実際の取り組みとして、明工建設株式会社の仁藤社長より導入事例をご紹介いただきます。新しい住宅戦略に課題を感じている方、次世代スマートハウスに関心を持っている方はぜひご参加ください。

エスイーエー株式会社 企業HP：https://sea-consulting.co.jp/

明工建設株式会社 企業HP：https://www.meiko-gr.jp/

イベントページ：https://jgba.net/event/2025-12-10-jgba-seminar/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net