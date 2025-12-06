ニーズ検証に特化したStudioテンプレート「ニーズ検証LP」を正式販売開始

株式会社AI Docks

株式会社AI Docks（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松永勇樹）は、ノーコードWeb制作ツール「Studio」を活用したSaaS事業者向けランディングページ（LP）テンプレートを正式リリースしました。

株式会社AI DocksはStudio Experts加盟企業として、サイト制作・アプリ開発の5年にわたる経験をもとに、スタートアップやスモールビジネス事業者がニーズ検証を最速で行えるテンプレートを開発しました。

本テンプレートは、自社のナレッジを活かしてマイクロSaaSを販売したい事業者を対象に、画像とテキストを差し替えるだけでLPを公開できる構成となっています。

■「SaaS特化 ニーズ検証テンプレート」とは？

AI Docksが提供する「SaaS向け Studioテンプレート」は、Studio上でSaaS事業のランディングページを迅速に構築できるプロ仕様のテンプレートです。操作方法を解説した動画もあるため初めてのStudioテンプレート活用でも安心。

スモールビジネス事業者向けSaaS特化｜ニーズ検証StudioテンプレートStudioテンプレートの構成（全10ページ）

ニーズ検証テンプレートのページは以下の通りです。

- トップページ- お問い合わせ- お問い合わせ完了（サンクスページ）- 資料ダウンロード- 資料ダウンロード完了（サンクスページ）- プライバシーポリシー- 会社概要- 特定商取引法に基づく表記- メニューモーダル- 404 Not Foundテンプレートのページ構成

導入実績や機能紹介などBtoBテンプレートの基本構成を網羅したテンプレートとなっています。

■開発の背景：「低コストで事業アイデアを検証できる時代に」

テンプレートを確認する :https://preview.studio.site/live/bXqzRYP1qD

AI Docksは、「AIとノーコードを武器に3ヶ月で事業を立ち上げる」コミュニティ運営を通じ、

多くの起業家・個人事業主から次のような声を受けてきました。

「SaaSを作りたいけど、LPをどう作ればいいか分からない」

「まずはスピード重視で、アイデアの検証をしたい」

「制作を外注すると時間もコストもかかる」

AIやノーコードの台頭により、誰もが簡単にプロダクトを形にできる時代になりました。

しかしその一方で、「形にした先の集客」こそが事業の成否を分ける時代になってきています。

実際にAI Docksでも、SaaSのランディングページ（LP）を制作し、多数のお問い合わせを獲得した実績があります。

その経験を通して、「成果の出るLP構成をベースに、低コストでニーズ検証を行えるテンプレートを提供できないか」と考え、本テンプレートの開発に至りました。

こうした背景から、「最小コスト・最短時間でLPを構築し、事業検証を始められるテンプレート」として本プロダクトをリリースしています。

■テンプレートの特徴

サービスに合わせたカラースタイル調整

１. 画像・テキストを変更するだけで完成

すべてのセクションがSaaS構成に最適化されており、わずか数時間で公開可能。

２. 広告運用・ドメイン設定にも対応

広告計測タグ設置・独自ドメイン設定の手順を動画で解説。実運用を前提に設計。

３. Studio Expertsだからこその高い品質基準

ノーコード業界で5年の経験を活かして信頼性と訴求力を両立。

４. 動画チュートリアル付き

テンプレートのカスタマイズから公開までを丁寧に解説した操作動画付き。

トップページのスクリーンショット

■こんな方におすすめ

■販売概要

今すぐテンプレートを確認する :https://preview.studio.site/live/bXqzRYP1qD- SaaSを開発・販売したい起業家、スモールビジネス事業者- 自社のナレッジを活かしてマイクロSaaSを立ち上げたい方- MVP（検証版）を短期間でリリースしたいスタートアップチーム- Studioを使ったプロトタイプ開発を始めたい方

商品名：SaaS特化｜ニーズ検証テンプレート

販売価格：9,800円（税込）

販売ページURL：https://studio.design/ja/store/templates/dKwa5LmqX7

お問い合わせ先：support@ai-docks.co.jp

■株式会社AI Docksについて

株式会社AI Docksは、「ひとり社長の可能性をAI・ノーコードの力でエンパワーメントする」をミッションに掲げ、AIとノーコードを活用した事業立ち上げ支援を行う企業です。

「AI時代のデザイナー向けノーコードコミュニティ」ノーコードサロンを中心に、

テンプレート提供・ツール連携・教育コンテンツ開発など、スモールビジネスの実行支援を幅広く展開しています。

■会社概要

会社名 ：株式会社AI Docks（エーアイドックス）

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 ：松永勇樹

設立 ：2025年

事業内容：AI・ノーコード事業支援、Studioテンプレート開発、コミュニティ運営

URL ：https://noxtech.biz/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社AI Docks 広報担当

E-mail：support@ai-docks.co.jp

URL：https://noxtech.biz/

今すぐテンプレートを確認する :https://preview.studio.site/live/bXqzRYP1qD