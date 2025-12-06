【サービス活用事例】美容師の“働き方改革”が加速──柔軟な働き方受け入れでキャリアの幸福度向上を支援

株式会社クラウドビューティ

美容師・ネイリストをはじめとした美容従事者の間で、長時間労働や固定シフトといった従来の働き方に課題を感じる声が増加しています。

こうした背景のもと、合同会社勝増が運営するヘアサロン「BellaBeau」では、株式会社クラウドビューティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：望月雅彦）の提供するスペースマッチングサービス「BEAUTY SHARE」を活用し、場所提供と人材確保を同時に実現する新しい運営モデルを採用しました。

■ 働き方の多様化が求められる美容業界

美容師をはじめとする美容従事者は、長時間労働や固定シフトによる負担、ライフステージとの両立課題など、働き方の悩みを抱えやすい職種といわれています。

近年は「フリーランス」「業務委託」「シェアサロン活用」など、時間と場所に縛られない働き方を求める声が急増。

美容業界全体でも、“多様性を受け入れられる体制づくり” が重要なテーマになっています。

■BellaBeau（ベラブー）の事例紹介

BellaBeauでは、もともと

正社員2名／フリーランス1名／業務委託2名

と、柔軟な働き方を取り入れてきました。

今回、面貸しに加えて「外部からの業務委託美容師の募集」を始めた背景について、

「美容師がキャリアを通じて得るべき価値は、収入や労働時間といった単一の指標では測れません。自身の働き方を主体的に選び、継続可能なキャリアを築けることこそが“幸福度の向上”につながると考えています」

と、代表の勝俣利彦氏は語ります。

また、勝俣氏はスタッフの働きやすさを最優先に考え、以下の取り組みを進めています：

・休憩しやすい環境づくりの工夫

・業務負担を減らすための情報共有・設備整備

・出産・育児などライフステージに合わせた働き方の選択支援

・外部フリーランスの受け入れによる、技術交流・情報交換の活性化

これらはすべて、勝俣氏の理念である

「美容師としての幸福度を高める働き方の提供」

につながっています。

■ サービス活用がもたらす新しい働き方のかたち

BEAUTY SHARE WORKの活用によって、勝俣氏は以下のメリットを感じているといいます。

・必要なタイミングで必要な技術者と柔軟にマッチングできる

・固定コストを増やさずに人員を確保できる

・外部の技術者が出入りすることで現スタッフにも刺激が生まれる

・働き方の多様化を受け入れる体制が整う

働き手にとって「自分らしい働き方」「キャリア形成」「家庭との両立」などの実現につながるだけでなく、サロン側の環境改善にもつながる取り組みであることがわかります。



本取り組みは、サロン経営の持続性と、美容師のワークライフバランス向上を同時に実現する先行事例として注目されています。

■ 美容業界の未来へ：多様な働き方を受け入れる文化づくり

美容業界では人材不足が続く一方、

正社員だけに限定しない

「雇用 × フリーランス × 業務委託 × シェアサロン」

を組み合わせるハイブリッド型の雇用体制が時代の変化に適応した新しいモデルとして今後より注目を集めそうです。

BellaBeauの取り組みは、

“美容師の幸福度向上を軸に据えた働き方”

にスポットを当てる好事例といえます。

■ サービス情報

BEAUTY SHARE（ビューティーシェア）

美容フリーランスのためのスペースマッチングサービス

URL：https://salon.beautyshare.jp/

■BellaBeauについて

サロン名： BellaBeau（ベラブー）

運営会社： 合同会社勝増

代表者：勝俣利彦

所在地：神奈川県川崎市高津区溝口１丁目２２番１８号

URL： https://bella-beau.net/

■クラウドビューティについて

当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍す る人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。

企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]

代表者：代表取締役 望月雅彦

資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）

本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

東京オフィス：東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス1階

設立：1999年6月1日

URL： https://cloudbeauty.co.jp/