【12月限定】1月誕生石「ガーネット」アクセサリーが当たる！ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」にて、プレゼントキャンペーンを開催

写真拡大 (全15枚)

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」にて、1月の誕生石「ガーネット」を使用したアクセサリーをプレゼントする、冬の特別キャンペーンを開催いたします。



ガーネットは、“情熱・前向きな力・絆”を象徴する石として知られており、新しい年のスタートを力強く後押ししてくれる天然石です。


深いワインレッドの輝きは、冬の装いにも美しく映え、凛とした魅力を添えてくれます。



今回のキャンペーンでは、厳選した誕生石アクセサリーを抽選でプレゼント。


上質な存在感を放つデザインは、デイリーにも特別なシーンにも品よく寄り添います。





■キャンペーン参加条件


１.マルラニハワイInstagram公式アカウント２つをフォロー。
@malulani_hawaii(https://www.instagram.com/malulani_hawaii/) , @malulani_hawaii_mainstore(https://www.instagram.com/malulani_hawaii_mainstore/)
※美容・健康にご興味ある方はマルラニハワイオーナーの @shokizaki(https://www.instagram.com/shokizaki/) のフォローもお願いいたします。


※今からのフォローでもOKです。



■応募方法


▶Instagramキャンペー投稿(https://www.instagram.com/p/DR3a0jcEXpz/?igsh=MWZtdnRsMm1idzFudQ==)


参加基準を満たし、上記のキャンペーン投稿に「欲しい商品の番号」と「お誕生日」をコメントしてください。


■応募期間


2025年12月5日～12月20日



■注意事項


✲厳正なる抽選を行い、当選された方にのみDMにてご連絡いたします。


✲抽選結果に関しましてのお問合せにはお答えできかねます。予めご了承ください


✲応募期間後の抽選時点で、フォローして頂いている方を抽選対象とさせていただきます。


✲当選者様には、DMにて送付先のご確認やプレゼントの送付をさせていただきます。


✲DM送信後、７日以内にご返信がない場合は、当選無効とさせていただきます。


✲商品の発送は日本国内に限らせていただきます。


✲公開アカウントのみ抽選の対象とさせていただきます。


✲個人情報はプレゼントの発送以外には利用いたしません。


✲本件に関しましてのお問合せは、DMにてお問合せください。


お電話やメール、コメント欄でのお問合せにはお答えできかねますので、予めご了承ください。



■プレゼント商品



【誕生石】CHARM(チャーム) 1月


https://malulani.info/?pid=173809297



Happyを呼び込む、誕生石チャーム。ブレスレットやアクセサリー、マスクなど、お好きな箇所に、お守りとしてお付けください。






【誕生石ブレス1月】Monotone Ribbon-黒-


https://malulani.info/?pid=97900131



幸運をもたらす誕生石を紡いだ、上品なリボンブレスレット。


厄除け、仕事運、新たな幸福のお守りに。






【厄除け誕生石ブレスの浄化パック 1月】Gold＆Silver


https://malulani.info/?pid=173611213



厄災を避けて幸運を招くと伝えられる誕生石を、シンプルに仕立てた「誕生石ブレスレット」と、すべてを清める万能ストーン「水晶チップ」のお得なセット。






【誕生石リング1月】Ribbon


https://malulani.info/?pid=167046469



幸運を招く誕生石を、大人可愛いリボンで彩るリング。


愛、願望成就、守護、幸福のお守りに。






【誕生石ミサンガ 1月】-Misanga-選べるチャーム付き


https://malulani.info/?pid=173639025



「成功・繁栄の石」と呼ばれ、危険から持ち主を守り、勇気と幸福をもたらしてくれるターコイズ。


ターコイズに「変革の石」ラブラドライトをプラスしました。






【誕生石ブレス1月】Crystal Birth Jewel


https://malulani.info/?pid=183467963



クリアな波動で幸運を呼び込む、シンプル＆上品な1月の誕生石ブレスレット。


健康、幸福、浄化、厄除け、再生のお守りに。






◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)



◆おすすめ記事


▶誕生石アイテム一覧


https://malulani.info/column/birthdaystone-accessories


▶誕生石ブレスレットを身に着けて幸運アップ！パワーストーン 天然石で素敵な日常生活を過ごそう♪


https://malulani.info/column/birthstone/76.html



◆パワーストーン辞典のご紹介


▶種類から探す


https://malulani.info/column/aiueo


▶誕生石から探す


https://malulani.info/column/birth


▶色から探す


https://malulani.info/column/color


▶願い事から探す


https://malulani.info/column/wish



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



【マルラニハワイ公式アカウント】


Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/


Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII


Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。