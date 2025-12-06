「三幸学園」がJWL2025のオフィシャルパートナーとして協賛決定

株式会社ジャパンリーグ【三幸学園×JWL】

株式会社ジャパンリーグ(本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠)が運営するジャパンウィン

ターリーグ（JWL）は、学校法人三幸学園（所在地：東京都文京区、理事長：鳥居敏）とパート

ナーシップを締結し、2025シーズンのオフィシャルパートナーとしてご協賛いただくこととなり

ました。

三幸学園は全国で医療・スポーツ・福祉・保育など多様な専門学校を展開する教育機関であり、

「技能と心の調和」を理念とした人材育成を行っています。

本協賛により、未来の野球界を担う若手選手やスタッフの成長を、教育の力から支えていただきま

す。

■ 協賛の背景

ジャパンウィンターリーグは、シーズンオフに若手選手へ実戦経験と育成環境を提供する

国内唯一のウィンターリーグとして成長を続けています。

人材育成における豊富な実績と専門性を持つ三幸学園は、

“スポーツを通じた人材育成と地域社会への貢献”を掲げるJWLの理念に賛同し、

このたび協賛いただく運びとなりました。

■ 今回の協賛により実現される価値

選手・スタッフへの教育的サポートの強化

学生にとっての実践の場を創出

地域スポーツ振興への貢献

教育×スポーツの新しい連携モデルを構築

■ 主な協賛内容

・選手・スタッフへのサポート体制への協力

・三幸学園スポーツ系学科との連携による

実習・研修の場の提供

・教育・育成プログラムの共同企画

■ 学校法人三幸学園について

学校法人三幸学園は、全国に専門学校・高等学校・保育施設など、

多様な教育機関を展開しています。

医療・スポーツ・福祉・保育・美容・ブライダルなどの分野において数多くの専門職人材を輩出し

ており、「どんな時代でも活躍できる人材」の育成を使命としています。

実践教育を重視し、技術の習得だけでなく“人としての成長” を大切にした教育を続けています。