信長デイトナ・オリジナル超高詳細クリスタル発送に関して！

株式会社クロスワン


本日、すべてのクリスタルの出荷作業が完了いたしました！


長らくお待ちいただき、誠にありがとうございます。


現在、ブラックフライデーと時期が重なっていることもあり、配送業界がやや混雑しているようですので、お手元に届くまで今しばらくお待ちいただけますと幸いです.


【注意事項】


まだ住所申請が行われていない方や、番地の記載漏れなどがある方が数名いらっしゃいます。こちらの状態では発送が行えませんので、今一度ギフトボックスよりご登録情報をご確認のうえ、必要に応じてご修正をお願いいたします🙏


★信長デイトナ


https://financie.jp/users/nobunagadaytona




------------------------------------------------


●今後の展開


１.、レンタル事業の拡張（ラインナップ＆レンタル形式の進化）


今後は、いただいたご支援をもとに、ROLEX以外のヴィンテージモデルや希少個体の導入も進め、“選べる体験”へと拡大していきます。


さらに、週額・月額でレンタル可能なモデルの導入も予定しています。


・毎日腕につけて楽しみたい


・長期でじっくり使ってみたい


・複数モデルを比較してみたい


というニーズに応える新たなレンタルスタイルを構築していきます。


------------------------------------------------


２.、認知拡大・ブランドプロモーションへ


ご支援は、


・著名人装着企画


・写真/映像によるプロモーション


・イベント展開


・文化的価値の発信


などにも活用し、更なる希少性と“物語性”をさらに広げていきます。


その他、コミュニティを運営していくための資金として活用いたします。


------------------------------------------------


３.、コミュニティ限定企画・イベントも実施へ


今後は、


・オリジナルグッズ抽選プレゼント


・支援者限定イベント


・コミュニティ投票企画


（例：導入希望モデル、企画案など）


を通じて、


「投票 → 実行 → 体験」と進む参加型プロジェクトを作り上げます。


更に、他コミュニティとも連携し、どなたでもご参加いただけるようなイベントの企画も予定しています🗓️


-------------------------------------------------


■株式会社クロスワンについて


会社名：株式会社クロスワン


所在地：東京都豊島区千早2-38-16


代表者：代表取締役　品川 全


設立：1992年


事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業ほか


公式サイト：https://www.9631.co.jp/


■本件に関するお問い合わせ先


株式会社クロスワン　信長デイトナ・TimeShelf事業部


担当：前田


MAIL：crossone6263@gmail.com


TEL：03-5986-1118