クラウドファンディング「ジェフユナイテッド発、船橋から未来へキックオフ」#jefunited 2025年12月19 日より実施（予定）

ジェフユナイテッド株式会社

ジェフユナイテッド市原・千葉では、船橋市坪井町に人工芝専用グラウンド「オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋」を新設することになりました。 このグラウンドは、レディーストップチームの活動だけでなく、男女アカデミーの活動やスクールの活動も予定しており、『未来を担うこどもからトップリーグの選手まで』が同じ場所で切磋琢磨し、互いに刺激を受けながら成長できる場所となります。

この度、このグラウンドで選手たちが常に最高のコンディションでプレーできる環境を整えるためのクラウドファンディングを実施することといたしました。目標金額は500万円です。

ジェフユナイテッドの新たな一歩へジェフファミリーの皆さまからのあたたかいご支援をお願いいたします。

クラウドファンディング

「ジェフユナイテッド発、船橋から未来へキックオフ」#jefunited 実施（予定）

■ 支援募集期間

2025年12月19日（金）19:00 ～ 2026年1月19日（月）23;59

■ 目標金額

500万円

■ 資金使途

屋外のトレーニングで使用するサッカー用具購入費等

室内のトレーニングで使用する器具等の導入費用等

■ 運営委託：スポチュニティ株式会社

■ プロジェクト詳細（URL）

https://www.spportunity.com/chiba/team/745/invest/765/detail

■ クラウドファンディングの形式

通常型 / All-IN形式

※目標金額の達成の有無に関わらず、集まった寄附金を受け取ることができる形式です。

※本プロジェクトへの支援は寄附控除の対象外です。ご注意ください。

代表取締役 島田 亮 ご挨拶

「私たちジェフユナイテッド市原・千葉は、日々成長し、更なる高みを目指す集団です。今回のクラウドファンディングは、新しい練習場「オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋」を拠点として、クラブが次のステージへ進むため、未来を切り拓くための挑戦になります。

この練習場はレディーストップチームの活動だけでなく、男女アカデミーの活動やスクールの活動も予定しています。『未来を担うこどもからトップリーグの選手まで』が同じ場所で切磋琢磨し、互いに刺激を受けながら成長することで、クラブ全体の力が底上げされていきます。ここから生まれる成果は、必ず皆さまの「応援」に応える形でお届けできると確信しています。

私たちが目指す未来を、皆さまと一緒に切り開きたい。皆さまの温かな「応援」が、クラブの未来を築く力となります。

「自分の応援がクラブを前進させている」という実感を、皆様と共に分かちあえたら幸いです。

新たな練習場から、クラブはさらなる高みへ。皆さまと共に、その一歩を踏み出せることを心から願っております」