【ホテルパールシティ神戸】多彩な蟹メニューが楽しめる”年末・年始ディナーバイキング” 4日間の限定開催！

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：HMIホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営するホテルパールシティ神戸（兵庫県神戸市）は 年末年始期間の4日間限定にて、


年末・年始ディナーバイキングを開催いたします。




2026年の新しい年を迎える年末年始は4日間限定のディナーバイキング！


ディナーバイキングのメイン食材”蟹”を使った料理をはじめ、ローストビーフなどが楽しめるライブコーナーも特設。ホテルの豪華ディナーをお楽しみください。





年末・年始ディナーバイキング（90分制）　　　　



開催期間


2025年12月31日（水）


～ 2026年1月3日（土）


17：00 ～ 21：00（最終入店20：00）


ラストオーダー 20：00/フードアウト20：30

会場：4F ダイニングルーム トパーズ

料金 :


大人 お一人様（中学生以上）6,500円（税込）　


　　　　 　　　　　 小学生:3,000円（税込）
小学生未満のお子様（未就学児） 無料　



※サービス料込








★お得な早割キャンペーン　・2025年12月21日（日）まで


お早目のご予約がお得！通常価格から、お得な割引料金にてご利用いただけます。


大人お一人様　1,000円 OFF　　小人お一人様　500円 OFF



　　　　　　　～ カニ料理が一堂に ～　年末・年始ディナーバイキングメニュー



※メニュー内容は､食材等の入荷状況により予告無く変更する場合がございます。



冷製料理　


★ズワイ蟹とミックスビーンズ・ジャガイモの


　メランジェサラダ



★ズワイ蟹と淡路玉葱入り一口キッシュ


　イクラ飾り



★ズワイ蟹と海藻の酢の物







●サーモン・海老テリーヌ フルーツピュレー＆エディブルフラワー


●ハモンセラーノとマーブルチーズ ガーリックトースト添え


●お造り盛り合わせ（マグロ・ノルウェーサーモン・甘海老・鯛・カンパチ）


●白ご飯（国産米使用）●冷やし日本そば　●サラダバー








★握り寿司　 蟹


マグロ・鯛・ノルウェーサーモン　など







温製料理　


★ズワイ蟹入り炒飯


★ズワイ蟹入りピザカプリチョーザ


★冬の味覚 ズワイ蟹の蒸籠蒸


★蟹・淡路玉葱の天婦羅


★ズワイ蟹入り淡路島玉葱ラザニア


★蟹の揚げ焼売


★ズワイ蟹のまぜご飯


★ズワイ蟹と根菜の海鮮味噌汁






●日本3大和牛 神戸牛のすき焼き仕立て　●烏賊・海老・彩り野菜のXO醤油炒め




おすすめの温製料理をその場で調理して提供


ライブコーナー　


●国産牛肉のローストビーフ


　（ポン酢・ハーブソルト・粒マスタード・山葵・　特製グレイビーソース etc）



★ズワイ蟹と淡路玉葱のトマトパスタ








キッズコーナー　


● チキンナゲット　●フライドポテト　●ミニアメリカンドッグ



フルーツ＆デザート


●フルーツ盛り合わせ


●アイスクリーム各種


●ミニケーキ２種


●ミニロールケーキ２種


●なめらかプリン


●ババロア


●ミニ大福






ソフトドリンクバー　


● オレンジジュース ／ リンゴジュース ／ 麦茶 ／ ルイボスティー ／ アイスレモンティー


●　コーヒー ／ 紅茶 ／ 日本茶 ／ 抹茶（点煎茶）



アルコール飲み放題メニュー　
上記の代金にプラス 2,500円(1名様・サービス料・税込）　
梅酒／ カンパリソーダ／ カンパリオレンジ／ カシスソーダ／ カシスオレンジ／ スプリッツァー


瓶ビール ／ グラスワイン赤白 ／ ハイボール ／ 焼酎麦芋 ／ 酎ハイ2種



※その他、オーダーでの注文も承ります。例）生ビール中ジッキ 1,000円（税込）



　　　　　　　　　　　　　　年末・年始ディナーバイキングについて


詳しくはこちら :
https://hmihotelgroup.com/pearlcity-kobe/restaurant/dinner.php?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pearlcitykobe_newyear2026&utm_id=20251203#eventBox


お電話でのご予約・お問合せは・・・
レストラン＆カフェ プラシャンティ　TEL 078-303-0100（代表）




デイナーを楽しんだ後はそのままホテルステイ！各種ご宿泊プランもご用意しております。




ホテルパールシティ神戸 宿泊プラン



観光やビジネス にお使いいただけるお部屋を提供させていただきます。宿泊日数・人数・用途に応じてご予約ください。





ツインルーム

ご予約はこちら :
https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/pearlcity-kobe/plans?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pearlcitykobe_newyear2026&utm_id=20251203




ホテルパールシティ神戸


国際都市神戸のコンベンションの中心としてあらゆるビジネスをサポートする設備、機能に配慮しました。くつろぎの時間を演出する細やかなおもてなしで、仕事もプライベートも快適な滞在をお約束いたします。


所在地：〒650-0046　


兵庫県神戸市中央区港島中町7-5-1
電話番号：078-303-0100
https://hmihotelgroup.com/pearlcity-kobe/