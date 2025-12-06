【FIRST DOWN USA × Kinetics】コラボレーション・ダウンジャケットが2025年12月6日(土)より発売開始

株式会社水甚

株式会社水甚(本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」)が運営する、米国ストリート＆アウトドアブランド「FIRST DOWN USA（ファーストダウン）」が、ストリートカルチャーとスポーツを融合したスタイルを発信し続けるセレクトショップ「Kinetics（キネティクス）」とのコラボレーションアイテムのダウンジャケットを2025年12月6日(土)に発売いたします。

COLLABORATION

今回のコラボレーションでは、ブランドを象徴するバブルダウンジャケットをベースに、重厚感のあるフェイクレザーを使用したダウンジャケットが登場。

素材の存在感とFIRST DOWN USAのクラシックなダウン構造を掛け合わせ、冬のアウタースタイルをワンランク上へと引き上げる特別な1着に仕上げました。

本コラボレーションは、Kinetics店頭・オンラインストア、FIRST DOWN USA公式通販、ZOZOTOWN、一部の店舗にて、12月6日(土) より一斉発売いたします。

PRODUCT

バブルダウンジャケット カラーレザーKinetics × FIRST DOWN BUBBLE DOWN JKT COLOR LETHER

クラシカルなバブルシルエットをベースに、エッジの効いたフェイクレザー素材を使用し、モードかつストリートな空気感を纏った1着に仕上がっています。右袖には「Kinetics」の刺繍、左脇にはピスネームを配置し、両ブランドのアイデンティティを主張。

\47,300 in tax no.F942118

詳細を見る :https://firstdown-official.com/products/f942118

INFORMATION

販売開始:2025年12月6日(土)

取扱店舗:公式オンラインストア、ZOZOTOWN、FIRST DOWN USA吉祥寺店、ららぽーと福岡店

※同じく「Kinetics」より2025年12月6日(土) より販売。

公式ブランドサイトへ :https://firstdown-official.com/

FIRST DOWN USAについて

“Dream It. Be It.”

地下鉄の車内をタグやグラフィティが埋め尽くし、アメリカ有数の犯罪多発都市として不穏なムードと緊張感が立ち込めていた80年代のニューヨーク。

FIRST DOWNはかつてのこの地で誕生し成長を遂げ、今なお進化し続けるリアルなストリート＆アウトドアブランド。機能的かつ都会的なアイテムは、挑戦し実現するパワーを与えてくれます。

公式ブランドサイトへ :https://firstdown-official.com/