【香川オリーブガイナーズ】《地域キャリア連携》松山聖陵高校 建築科で合同授業を開催。球場を舞台に独立リーグ球団と合田工務店が地域産業の未来を語る

「SETO CRAFT テクノアート展」をはじめとする球団との連携活動は、生徒が学びを実践し、プロの舞台で直接社会に向けて発信する貴重な機会を提供しています。この経験を通じて、生徒は地域産業の担い手としての意識を深めます。

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは、2025年12月9日（火）に松山聖陵高校にて、株式会社合田工務店との合同特別授業を開催いたします。この授業は、球団の公式戦スタジアムで開催された、高校生の作品展示イベント「SETO CRAFT テクノアート展」というスポーツを起点とした地域企業と学生の連携活動を経て実現しました。当日は、香川オリーブガイナーズ取締役の澤村と、株式会社合田工務店の社員3名が登壇し、松山聖陵高校建築科の2年生を対象に、地域産業の最前線と未来のキャリア形成について深く議論します。

▪️なぜガイナーズは授業をやるのか？

香川オリーブガイナーズは、野球を通じた勝利や感動の提供だけでなく、球団を起点とした香川県、日本のまちづくりへの貢献を最大のミッションとしています。この活動はCSR（社会貢献）に留まらず、企業の皆様がガイナーズと連携する明確なメリットを提供します。

【ガイナーズが教育プログラムを推進する理由と優位性】

- 地域経済の未来への貢献: 球団を起点に香川県、日本のまちづくりに貢献することが目的であり、まちづくりはすなわち地域の未来（人的資本）を作ることに他なりません。- 社会との乖離の解決: 現代の学校で求められる力と、社会で求められる力の乖離が激しいという教育現場の課題に対し、プロスポーツの現場というリアルな題材を提供し、実践力を育みます。- 学校の困り事解消: 全国どの学校も探究授業の取り組みに苦慮する中、既に導入20校を突破した実績ある授業モデルを提供します。- 学生と企業のマッチング: 地域の多くの企業に支えられている球団として、学生と企業・専門技術を繋げ、実践の場を提供。企業にとっては、自社の課題に取り組んでもらうことにより、将来的なファンや顧客を増やす機会となります。- チャレンジの場を提供: スポーツビジネスの分野だけでなく、スポンサー企業様の具体的な課題にも高校生が取り組み、思い思いにチャレンジする機会を創出します。アート展の建設体験ブースの様子。建設業界とプロ球団の連携により、アート展ブースには多くの観客とメディアが集まりました。今回の授業は、地域のリーディングカンパニーである合田工務店と球団経営陣が、この活動を基に学生のキャリア形成を深く支援するものです。

▪️具体的な取り組み実績と地域キャリア連携の深化

松山聖陵高校 建築科では、プロスポーツと地域産業の連携をテーマに実践的な学びを深めています。

- 連携の背景: 今シーズンの公式戦スタジアムで、合田工務店様のご協力のもと、多度津高校、坂出工業高校、松山聖陵高校の建築科生徒による「SETO CRAFT テクノアート展」を開催。球場という地域のハブを地域産業と学生が繋がる交流の場として活用しました。- 授業の目的: このアート展での交流を基に、松山聖陵高校の建築科生徒に対し、「地域社会の基盤を担う建設業界の重要性とやりがい」を伝える特別授業を企画。生徒のキャリア形成を強力に支援します。- 指導体制: 球団取締役の澤村氏が地域ビジネスの視点から、合田工務店社員3名が建設現場の最前線から、実践的なキャリアスキルについて指導し、生徒は異業種の視点から地域産業への理解を深めます。

▪️合同特別授業 開催概要（取材可能）

日時: 2025年12月9日（火）

会場: 松山聖陵高校

対象: 松山聖陵高校 建築科2年生

内容: 合同授業（球団取締役と合田工務店社員による講義および質疑応答）

球場が「建築作品ギャラリー」に。 公式戦スタジアムのコンコースに展示された生徒の建築作品。地域の建設企業とプロスポーツの場が連携することで、高校生が制作した作品を多くの観客に披露し、地域産業の担い手としての意識を育みました。

▪️今後の展開と企業様コラボ授業について

香川オリーブガイナーズは、この特許取得済みの探究授業ビジネスモデルをさらに急加速させます。

- 2026年目標: 導入校を50校まで拡大し、地域貢献とビジネスの両面で地方球団の新たなスタンダードを確立します。- 企業の皆様へ： この成長著しい教育プラットフォームを活用し、自社の課題を高校生の視点で解決したい企業様、未来のファンや顧客を育成したい企業様を積極的に募集しています。ぜひ一度、球団にご相談ください。

▪️メディア関係者様へ

このリリースは報道関係者・一般公開を前提としております。プロ球団経営陣と地域企業の技術者が、未来の地域産業を担う学生を指導する異業種連携の現場をぜひご取材ください。

- 取材内容: 合同授業、質疑応答の様子- 取材お申し込み方法: 取材をご希望される報道関係者様は、誠に恐れ入りますが、下記お問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。

▪️香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

本件に関するお問い合わせ先：info-og@oliveguyners.com