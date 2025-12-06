【発売数時間で1,000個突破】光を味わう透明バターサンド《秘宝》が、追加予約を受付け開始。

ナショナルデパート株式会社

ナショナルデパート株式会社（本社：岡山県岡山市）が展開する菓子ブランド『NOT WAGASHI』より、正倉院の宝物を空想して設計した『クリスタルバターサンド《秘宝》』が、発売直後からネット上で話題となり、発売から数時間で1,000個を突破いたしました。

弊社の透明バターサンドシリーズは、過去にGLASSバターサンドで「初日で1,000個突破」という実績を持ちますが、今回の《秘宝》はそれを上回る「発売数時間で予約枠が即時終了」となる爆発的な需要を受けました。この熱狂的な反響に応えるため、緊急増産体制を整え、《秘宝》の追加予約受付を開始いたしました。

「光の工芸品」として話題沸騰中の《秘宝》は、透明な琥珀羹（クリスタルコンテナ）にバター練り物を封じ込めた新しい形のバターサンドです。その緻密なデザインは3DCADを用いて設計され、宝石のブリリアントカットを模した120個のメレダイヤのようなカッティングが光を反射します。

ブリリアントカットモデルクッションカットモデル3DCAD上での設計

【ご購入を検討中のお客様へ】

予想を大幅に上回る反響により、今回の追加予約枠も数に限りがあり、次回以降の予約受付は未定となっております。発売数時間で即時完売となった商品を体験したい方は、この緊急の追加予約の機会をぜひご利用ください。

透明バターサンド「風と光」クリスタルチーズサンドヒスレー

『NOT WAGASHI』は、食べるバター専門ブランドCANOBLE（カノーブル）が追求したお菓子作りの技術と哲学を、工芸的な領域へと昇華させたハイエンドなスピンオフラインです。

【商品情報】

ブランド名：NOT WAGASHI

商品展開：クリスタルバターサンド《秘宝》

店頭発売日：2025年12月20日

販売場所：東京工場：東京都目黒区八雲2-6-11

サイズ：ブリリアントφ40mm、クッション40mm角

販売価格： 各 450円（税込）

保存方法：店頭は要冷蔵、ECは要冷凍（-18℃以下）

内容量：1個入（個別包装）

賞味期限：店頭は2日間、ECは14日間

ECの発送方法：冷凍便

販売サイト：https://depa.stores.jp/



ナショナルデパート東京工場

販売所：東京都目黒区八雲2-6-11

営業：不定休（12:00～17:00）

お問い合わせ：03-6421-1861

※営業時間・在庫については要電話確認

ナショナルデパート株式会社

本社：岡山県岡山市北区天神町9-2