12月8日週のFM AICHI「EVENING STREET」は「黒ちゃん大感謝祭」出演アーティスト大集合！ライブ音源OAに直筆サイン入りグッズプレゼントも！
FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）で毎週月～木曜17:00～19:30に放送している番組「EVENING STREET」。12月8日（月）～11日（木）の放送では、今年10月18日、19日に名古屋「COMTEC PORTBASE」で開催された「黒ちゃん大感謝祭」の出演アーティストからのメッセージ・コメントをお送りします。
12月8日（月）からの1週間は半年に1度のスペシャルウィーク「FM AICHI リクエストまるけの1週間！！」を展開します。そこで、この週のEVENING STREETでは、パーソナリティの黒岩唯一が開催したイベント「黒ちゃん大感謝祭」に出演した豪華アーティストのコメントを、ドドンとまとめてお届けします。また、当日のライブ音源もたっぷりお送りする他、アーティストの直筆サイン入り「黒ちゃん大感謝祭」のクリアファイルを、各アーティスト毎に抽選で1名様にプレゼント！
コメント出演アーティストは以下の通りです。
＜12月8日（月）コメント出演アーティスト＞清春、藤井フミヤ&藤井尚之
清春
藤井フミヤ&藤井尚之
＜12月9日（火）コメント出演アーティスト＞佐藤善雄&桑野信義、鈴木雅之
佐藤義雄＆桑野信義
鈴木雅之
＜12月10日（水）コメント出演アーティスト＞河村隆一、大黒摩季
河村隆一
大黒摩季
＜12月11日（木）コメント出演アーティスト＞ASH DA HERO、HYDE
ASH DA HERO
HYDE
「FM AICHI リクエストまるけの1週間！！」特設ページ(https://fma.co.jp/f/cam/?id=requestweek20251208)
※企画についての詳細や最新情報は上記サイトにてご確認ください。
「FM AICHI リクエストまるけの1週間！！」プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000636.000036704.html)（12月1日配信）