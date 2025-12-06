[消化器内科医師監修] 忘年会シーズンを「内側から整える」ために。高品質ニュージーランド産プロポリスのインナーウェルネス。

株式会社AILK

健康食品・サプリメントの開発を行う[企業名]は、連日の会食やパーティーが多くなり、食生活と生活リズムが最も乱れやすい年末の[忘年会]シーズンに向け、[医師監修]のもと、高品質な『プロポリスPRO濃縮液』を2025年12月6日（金）より発売いたします。

本製品は、多忙なキャリアを持ちながらも美と健康に妥協しないハイエンドな女性層や、製品の安全性と科学的根拠を重視するビジネス層を主要ターゲットとし、**内側からコンディションを整える「インナーウェルネス」**のソリューションとして提案します。

年末年始の課題解決：会食シーズン特有の「食の乱れ」へのアプローチ

多忙な[会食シーズン]は、栄養バランスが偏り、生活リズムが乱れがちです。本製品は、この「食の乱れ」によるコンディション低下に対し、天然のバリア物質である[プロポリス]の成分特性を通じてアプローチします。

1. ニュージーランド産プロポリスの研究で示されている成分特性

[プロポリス]の価値は、その構成成分、特に天然由来のポリフェノールの一種である[フラボノイド]の含有量と種類によって評価されます。

- 高濃度[フラボノイド]: 当製品の分析試験報告書（COA）によれば、本プロポリスには**100gあたり約2.5g（2,500mg）**の[フラボノイド]が含まれていることが確認されています。- 腸内環境への研究: [フラボノイド]成分には、腸内環境のバランス維持に対する関与が示唆される研究報告が存在します。この特性は、食生活が不規則になりがちな時期において、健康な体内環境を維持するための可能性の一つとして現在も研究が進められています。- コンディション維持の土台: [フラボノイド]の中には、ピノセンブリンなど抗酸化作用との関連が指摘される成分も含まれており、多忙な日常や[歓飲の季節]における美容やコンディション維持の土台として期待されています。2.権威性と信頼性の土台：[医師監修]とニュージーランドの「厳格な規制」

製品の信頼性を担保するため、本製品は医師監修のもと、世界有数の厳しい規制を持つ国から採取された原料のみを使用しています。

3. 専門的な視点による信頼の担保

(株)AILKは、専門家である[消化器内科医師監修]のもと、以下の点に重点を置いて製品の設計と情報発信を行っています。

- 科学的情報の正確性: 成分（フラボノイドなど）に関する研究データや特性について、専門的な見地から情報の正確性を確認しています。- 安全性の位置づけ: 本製品があくまで食品であること、および高い安全性を確保するための製造・品質管理プロセスを監修しています。4.ニュージーランドの「厳格な規制」が支える純粋性

プロポリスの高品質は、単なる自然環境の良さだけでなく、以下の厳格な管理体制によっても支えられています。

- 厳しい抗生物質使用の禁止: ニュージーランドは、ミツバチの病気予防を目的とした抗生物質の使用を法律で厳しく禁止しており、プロポリス中に抗生物質残留のリスクが極めて低く抑えられています。- 農薬汚染リスクの低減: 広大な自然地域での養蜂が中心であり、農薬散布などの外部汚染リスクが低減されています。5.製品の位置づけと概要

本製品は、[医師監修]のもと、日本の法律（薬機法）上、あくまで食品（健康食品・サプリメント）に分類されます。

[プロポリスPRO濃縮液]は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

上記に記載した科学的な情報は、あくまで研究データに基づきその成分の特性を示すものであり、製品の特定の効能・効果を保証するものではありません。

~製品概要~

製品名： 『プロポリスPRO濃縮液』

発売日： 2025年12月6日（金）

内容量： 30ml

価格： 5280円（税込）

販売チャネル： AILK公式オンラインショップ/amazon/楽天

URL： https://ailk-beauty-health.myshopify.com/products/propolicepro30ml

6.会社概要

企業名： 株式会社AILK

所在地： 東京都港区浜松町2-2-15

代表者： 中嶋花澄

事業内容： 健康食品及びサプリメントの製造販売

お問い合わせ：050-1238-3071 (メール)info@ailk.jp