【2025年最大級】メンズ脱毛サロン「メンズクリア」の公式X限定で“超豪華プレゼントキャンペーン”を期間限定開催

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」は、2025年12月1日（月）より、X（旧Twitter）公式アカウントにて、31日連続で毎日豪華賞品が当たる「超豪華プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

■【X限定】メンズクリアの”超豪華プレゼントキャンペーン”

◇概要◇

期間中にメンズクリア公式X（@mensclear(https://x.com/mensclear)）をフォロー＆投稿をリポスト&「メンズクリア」付けてリプライ投稿*¹した人の中から抽選で総勢31名様に「ホームクリア（家庭用脱毛器）」や「C's（シーズ）のスキンケアアイテム」が当たります！

◇応募方法◇

・メンズクリア公式X（@mensclear）をフォローし、対象投稿をリポスト

・「メンズクリア」を付けてリプライ投稿！*¹

◇応募期間◇

2025年12月1日（月）12:00 ～ 2025年12月31日（水）23:59

今後も、お客様に役立つ情報を発信しながら、皆様とのつながりを大切にしてまいります。

ぜひ、メンズクリア公式X（＠mensclear(https://x.com/mensclear)）をフォローして、最新情報をチェックしてください。

キャンペーンに参加する :https://x.com/mensclear

■景品概要

ホームクリアMAX（光美容器）ヒゲからVIOまで全身ムダ毛ケアが自宅で手軽に！

【概要】

メンズ脱毛業界店舗数No.1*²のメンズクリアを運営する株式会社クリアが開発した家庭用の光美容器が登場。

全国に160店舗以上を展開し、累計脱毛実績1000万回*³を誇るクリアだからこそ実現できた、こだわりの1台です。

プロの現場で培ったノウハウを活かし、サロンレベルの出力と使いやすさを両立。肌へのやさしさに配慮し、ご自宅にいながらセルフケアを行えるよう設計されています。

HOME CLEAR MAX（光美容器）C's（シーズ）■C's（シーズ）とは第一印象を磨くメンズスキンケアを、もっと身近に!

【概要】

「第一印象を磨く、男のスキンケア」をコンセプトに掲げ、メンズクリアが監修した男性向けスキンケアブランドです。

男性の肌は一般的に皮脂が多くテカリやすい一方、水分が不足しがちで乾燥しやすく、インナードライになりやすい特徴があります。そこで、メンズクリアは脱毛の成功において重要な要素でもある「肌の潤い」に着目し、保湿成分を豊富に配合しました。このスキンケアブランドは、ご使用いただいた男性の第一印象を「清潔感のある姿」へと導くことを目指しています。

■応募規約

■当選・賞品について

・期間中、抽選で毎日1名様に「ホームクリア（家庭用脱毛器）」や「C's（シーズ）のスキンケアアイテム」など、その日の投稿に記載されている商品をプレゼントいたします。

・当選者様には、公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。

・DMの送信をもって当選発表とさせていただきます。

■応募資格・注意事項（必ずお読みください）

・Xのガイドラインに従ってご参加ください。

・当アカウントをフォローし、対象投稿をリポストまたは引用リポスト、リプライで応募完了となります。

・日本国内にお住まいで、かつ賞品のお届け先が日本国内の方。

・DMでのやり取りが可能な方（設定をご確認ください）。

・以下に該当する場合は当選対象外、または当選無効となります。

・応募後にフォローを解除、またはリポストを取り消された場合。

・アカウントを非公開設定にしている、またはDMを受信できない設定の場合。

・懸賞応募用アカウントやボット、開設直後のアカウントと判断された場合。

・複数のアカウントを使って応募された場合（X社の規約違反に準じます）。

・賞品の転売・換金は固くお断りいたします（ご家族・ご友人への無償譲渡は可）。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更・中止を行う場合がございます。

・本キャンペーンによって生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いません。

【メンズ脱毛サロンGoogle口コミ数NO.1*⁴】のメンズクリア

47都道府県全エリアに出店を達成したメンズ脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*²の店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*⁵を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*³を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*¹ キャンペーン投稿へのリプライが対象です。

*² 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*³ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

*⁴ 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手3社 調査方法：大手脱毛サロン3社（メンズクリア、リンクス、RBL）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*⁵ 2025年4月時点

メンズクリア公式ホームページ :https://mensclear.com/

メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が選ばれる理由

【 POINT.1 】最新の脱毛機「クリアプロ」を使用し痛みを軽減

メンズクリアは、IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。照射面には光を効率的に通すクリスタル・サファイアを使用し、肌に接する部分をマイナス4度まで冷却しています。それにより脱毛照射時に発生する熱を緩和し、痛みを軽減しています。

【 POINT.2 】全国100店舗以上を自由に移動可能！引っ越しや出張でも安心して通える

独自の予約システムにより、申込みされた店舗に限らず自由にご予約を取ることができます。転勤や出張による長期の移動や、ご希望の予約日時を近隣店舗で探す等、お客様のご要望にあわせて簡単に店舗をご変更いただけます。

【 POINT.3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛できるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

◇【業界初】 顧客向け契約付帯型の「前払金保証」サービス導入

メンズクリア脱毛機「クリアプロ」店舗移動自由施術風景脱毛するならメンズクリア :https://mensclear.com/reservations

■本保証サービス実施の背景と概要

近年、脱毛クリニックやサロン等の経営不振による施術中止や返金トラブルが問題となっています。

メンズクリアは、株式会社日本保証より「経営および財務状況が健全である」と正式に認められ「前払金保証」サービスを導入いたしました。 お客様により安心してご契約・施術を受けていただけるよう、 万が一、脱毛サロンが倒産してしまった場合でも、お客様の未消化分の施術料金を保証*⁶する制度です。なお、現時点で当社の経営に問題はなく、今後も安定したサービス提供を継続してまいります。

*⁶ 関連商品の代金、特典・付帯サービスに係る返還債務は含まないものとします。 保証サービスの詳細は、エステ契約書の約款をご確認ください。

前払金保証サービスのイメージ

前払金保証とは :https://mensclear.com/guarantee/

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

メンズクリアWebホームページ： https://salons.mensclear.com/

メンズクリア店舗一覧 ：https://salons.mensclear.com/

メンズクリア公式Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

メンズクリア公式instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

メンズクリア公式YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

メンズクリア公式TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan(https://www.youtube.com/@terachii_aichan)