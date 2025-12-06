【MILKFED.（ミルクフェド）】女優・齊藤なぎさとアーティスト・高松アロハ（超特急）が、30周年のホリデイシーズンをお祝い！

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するレディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」は、30周年の締めくくりとして女優・齊藤なぎさとアーティスト・高松アロハをモデルに迎えたホリデーコンテンツをオフィシャルオンラインストア「calif」にて公開いたします。

世代もジャンルも異なるふたりが、それぞれの視点で語る“ホリデーのあたたかさ”と“今のMILKFED.”を映し出すインタビューページをぜひご覧ください。

特設ページはこちら :https://calif.cc/blogs/feature/251206milkfed_holiday



”MILKFED. 30th HAPPY HOLIDAYS With Nagisa Saito & Aloha Takamatsu”



雪の結晶みたいに、

きらきらした気持ちを連れてくるホリデー。

30周年を迎えたMILKFED.が、スペシャルゲストの

齊藤なぎささん、高松アロハさんと一緒に、

心がふわっと温かくなるトークをお届け！

この冬着たい服、誰かに贈りたいギフト、

未来へのひそかな願いまで…。

ときめきをぎゅっと詰め込んだ

冬のインタビューを開封して…



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブランドに対して、どんな印象や思い出がありますか？と聞くと

「お母さんがMILKFED.のファンで家のクローゼットにたくさん服があったので、幼い頃からよく見ていたんです。可愛さとカジュアルのバランスがよくて、ちょっと大人っぽさもあって。どの場面にも着られる服が多いから、街でMILKFED.のお店を見かけると絶対寄ります。30年も愛されているブランドって本当にすごい！ わたしも長く愛される人になりたいです。」と楽しそうに語る齊藤さん。

プレゼントアイテムとして選ばれたパーカーとマフラーについて聞くと、

「パーカーは僕のメンバーカラーで、すぐに気に入りました！冬でも着込まないタイプなので、外でも室内でも使いやすいのはうれしいですね。マフラーもふわふわで、普段あまり巻かない僕でも“あ、これはいいな”と思いました。長さもちょうどよくて、色もいろいろな服に合わせやすい。ぜひたくさんの方に手に取ってほしいです。」と笑顔で語る高松さん。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この他にも、ホリデーシーズンの過ごし方や今後の展望について語ったインタビュー全文は、特設ページにてご覧いただけます。

【公式Xプレゼントキャンペーン】

特設ページ公開を記念して、齊藤なぎささんと高松アロハさんがセレクトした

「あなたにあげたいご褒美ギフト」を抽選で6名様にプレゼント！

～応募方法～

1. MILKFED. X公式アカウント（＠MILKFEDJP）をフォロー

2. キャンペーン投稿をリポスト（RT）

「#齊藤なぎさのミルクフェドギフト」または「＃高松アロハのミルクフェドギフト」をつけて投稿すると当選率UP！



～応募期間～

12月14日(日)23時59分まで





【齊藤なぎささんセレクトアイテム】

COLLEGE CARDIGAN \15,400 intaxCABLE KNIT EARMUFFS \4,950 intax



【高松アロハさんセレクトアイテム】

MILKFED.×CHAMPION COLLEGE LOGO SWEAT HOODIE \16,500CABLE KNIT STOLE \6,600 intax

【齊藤なぎさ】

2017年指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE」のメンバーとしてデビュー。2023年1月に卒業。在籍中の2022年4月MBS／TBSドラマイズム『明日、私は誰かのカノジョ』への出演が話題となり、女優としても注目を集めた。グループ卒業後には大人気漫画の実写版【推しの子】では星野ルビー役を務めるなど、さらなる活躍を見せる。11月19日配信のAbemaオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」では、物語の鍵を握る重要な役どころを担う。

【高松アロハ】

2022年にメインダンサー&バックボーカルグループ超特急の13号車として加入。現在、全国６都市12 公演にのぼるアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026「REAL？」』を開催中。さらに、ドラマ「4月の東京は…」「恋をするなら二度目が上等」など俳優としても活動の幅を広げている。2026年1月放送の日本テレビドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」、BS-TBS「ゲームチェンジ」にも出演。2月13日(金)公開の映画『純愛上等！』では亀井円役としてW主演を務める。

【MILKFED. ミルクフェド】

1995年、ソフィア・コッポラが幼少時代からの友人ステファニー・ハイマンをパートナーにスタートさせたブランド。

X-girlを立ち上げたsonic youthと交友関係にあったソフィア・コッポラは、ニューヨークでゲリラ的に行なわれたX-girlのファッションショーに参加するなど、X-girlに携わり影響を受け、自分でもブランドをスタートさせようと立ち上げました。

ソフィアが作ってきた「エレガント」「カジュアル」のコンセプトを継承しつつ、トレンド要素を共存させ、多くのファンを魅了するブランドとして愛されています。

いつまでも、どんな時も「かわいい」を忘れない女性へ、自分をカテゴライズしない自由なファッションスタイルを提案しています。

Official HP : https://milkfed.jp/(https://milkfed.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/milkfedjp/(https://www.instagram.com/milkfedjp/)

X：https://twitter.com/MILKFEDJP(https://twitter.com/MILKFEDJP)

LINE：https://page.line.me/iqq3113g(https://page.line.me/iqq3113g)

TikTok：https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP(https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP)

OFFICIAL ONLINE STORE “calif”： https://calif.cc/pages/milkfed(https://calif.cc/pages/milkfed)

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2025年1月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業