麻宮騎亜デビュー40周年記念　新作コミック始動！「サイレントメビウスX（クロス）アベンジャーズ」！関連イベント企画始動！！

株式会社ペイメントフォー

2025年12月5日から12月7日まで幕張メッセで開催中の「東京コミコン2025」！

メインステージ「アーティストアレイ」のスペシャルステージにて、マーベルコミック編集長のCBセブルスキー氏、漫画家イラストレーターの麻宮騎亜氏、翻訳家アーティストエージェントの柳亨英氏が登壇しました。

そこで麻宮氏の人気コミック「サイレントメビウス」とマーベルの大コンテンツ「アベンジャーズ」のクロスオーバーコミックが2026年にアメリカのマーベルで連載スタートするという衝撃の発表！!

今やマーベルの顔とも言える編集長CBセブルスキー氏は、麻宮氏とは30年来の親友。

翻訳家の柳氏も麻宮とは20年の付き合い。

この３人が各々の立場から今回の企画を語りました。

麻宮騎亜氏は、1999年に日本人初のアーティストとしてアメコミの世界に挑戦。

「X-MEN」「バットマン」「スターウォーズ」「ヘルボーイ」「ソー」など、その仕事はアメリカの出版社を跨ぎ多岐にわたります。

2026年は漫画家デビュー40周年と言うことで、マーベル側より直接オファーがあり、麻宮氏は（イラスト以外の）アメコミでの仕事からの引退を表明する中、この作品がその最後を飾るものとなりそうとのこと。

同時にティザーイラスト2点とキャラクタースケッチが公開されました。

ティザーはそれぞれのキャラの囲みイラスト、メインキャラが集合しているイメージイラストとなっています。

キャラスケッチは、麻宮氏がマーベル側との確認のために描いたもので、サイレントメビウスの主人公「香津美リキュール」とアベンジャーズの「キャプテン・アメリカ」の2点。

端々に麻宮騎亜氏独特の意匠が垣間見えるものでした。

コミックは全6回を予定。

フォーマットはマーベルのものに準じます。

シナリオ、ペンシル、インク、カラー全てを麻宮が1人で担当。

アナログを主とした描き込みでこの作品を作り上げていくという。

また、氏の代表作、関連作品をテーマとしたイベントも企画されます。

現在、東京コミコンのアーティストアレイの麻宮騎亜氏のブースでは、この「サイレントメビウスXアベンジャーズ」の先行特集本「スターターブック」の他、直筆サイン入りのアートプリント2種を販売中。

スターターブックには、メインキャラ12人のスケッチの他、麻宮氏、CB氏、柳氏のコメントが掲載されています。

麻宮ファン、アメコミファンは見逃せないアイテムとなっています。

日本語版と日本での出版は現段階では未定とのことですが、関連企画中のイベントをはじめ、続報に是非ご期待ください！！

