全国を熱狂させた佐野元春・デビュー45周年アニバーサリー・ツアー。そのファイナルが、12月7日、横浜BUNTAIでついに開催！

45周年という節目にあっても、安易なノスタルジーに寄らず、新旧のファンと真正面から向き合い続ける佐野元春。

2025年12月7日（日）、佐野元春デビュー45周年アニバーサリー・ツアーのファイナル公演を、ライブデビューの地・横浜で開催します。

「YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 主催 “横浜フォーエバー 45周年アニバーサリーツアー・ファイナル 佐野元春 & ザ・コヨーテバンド”」と銘打つ本公演では、7月よりスタートした全25公演のツアーの集大成として、一夜限りのプレミアムステージを披露します。

バンド、音響、ライティング、映像アートが有機的に響き合い、密度の高いロック空間を創出する、唯一無二のライブ・パフォーマンス。さらにロビーでは「“LAND HO!” メモリアル写真展」を開催し、1994年に横浜スタジアムで行われたスタジアム・イベント「LAND HO!」のドキュメンタリー・フォトを特別展示します。

全会場が即日ソールドアウトとなり、各地で圧倒的な熱狂を巻き起こした本ツアー。新作アルバム『HAYABUSA JET I』も異例の好セールスを記録し、アニバーサリーイヤーならではの充実した活動を展開しています。

ライブデビューの地という特別な場所・横浜で行われる本公演は、新たな伝説を刻む一夜となるでしょう。

この日のために用意された特別なステージを、存分にご堪能ください。

＜公演概要＞

公演名：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025 presents 横浜フォーエバー 45TH ANNIVERSARY TOUR FINAL MOTOHARU SANO AND THE COYOTE BAND」

公演日時：12月7日（日）16:30開場/18:00開演

出演：佐野元春 & THE COYOTE BAND

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

公式HP（公演概要の詳細はこちら）：https://yokohama-unite.com/

公式X（旧Twitter）：@unite_ongakusai

公式Instagram：@uniteongakusai

メディア後援：J:COM

主催：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025」実行委員会

＜お問い合わせ＞

「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025 presents 横浜フォーエバー 45TH ANNIVERSARY TOUR FINAL MOTOHARU SANO AND THE COYOTE BAND」

お問い合わせ ：KMミュージック Tel：045-201-9999

営業時間：月～金11:00～13:00、15:00-17:00（土日・祝を除く）

特別展示「“LAND HO!” メモリアル写真展」

佐野元春が1994年の横浜スタジアム『LAND HO!』で刻んだ伝説の軌跡と、今年45周年を迎え新たに生まれる「横浜フォーエバー」の熱気を、貴重な写真と共に体感いただける特別展示。入場無料・チケット不要（※入場時間の制限あり）で、どなたでもご覧いただけます。

▼開催日時／会場

2025年12月7日（日）／横浜BUNTAI 1Fホワイエ

15:00～16:00：一般入場（どなたでもご参加いただけます）

16:30～：公演チケットをお持ちの方のみ入場可能

＜展示会の注意事項＞

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。YOKOHAMA UNITE音楽祭のX(旧Twitter)にて最新情報や注意事項を必ずご確認の上、ご来場ください。

※ご来場の際は、本注意事項、係員の指示・誘導に従ってください。お守りいただけない場合は、入場をお断りする場合や退場していただく場合があります。

※混雑の際は入場までお待ちいただく場合や、予告なく開催時間などを変更させていただく場合がございます。

※場内での飲食は禁止です。

※撮影した写真の用途は私的利用に限ります。フラッシュのご使用、三脚や自撮り棒のご使用はお断りいたします。撮影に際しては、他のお客様のご迷惑にならないようご配慮いただけますと幸いです。

＜YOKOHAMA UNITE音楽祭とは＞

“祝祭”をコンセプトに掲げ、周年などの節目を迎えるレジェンド・アーティストたちのアニバーサリーなステージを核に、ファンや横浜という街がひとつになって繰り広げられていく、これまでにないLIVE体験を届けるイベント。

