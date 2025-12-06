【愛媛／松山】三福社宅サービス 出張をテーマにした新CMを放送開始
株式会社三福社宅サービス（本社：愛媛県松山市、代表取締役：中矢 孝則、以下「三福社宅サービス」）は、単身赴任者や出張・研修などでご利用いただくお客様に向け、安心して利用できるマンスリーマンションサービスの認知向上を目的としたテレビCMを、2025年12月6日より放送開始いたします。
三福 マンスリーマンションＣＭ
三福社宅サービス マンスリーマンション サービス概要
本サービスは、「急な出張」「単身赴任」「研修・採用時の住まい確保」「リフォーム」など、
短期～中長期で住まいが必要となるお客様に、家具・家電付きの快適な住環境を提供するものです。
・即日入居可能な物件紹介
・家具・家電完備で生活準備の負担を軽減
・法人契約に強く、請求書対応・延長調整もスムーズ
・管理体制の強化による安心・安全の提供
これらにより、企業様の総務担当者・ご利用者様双方にとって、安心してご利用いただける仕組みを整えています。
CM制作の背景
近年、企業の働き方が多様化し、
・短期プロジェクト
・研修期間中の住まい
・採用時の仮住まい
など、柔軟な住まいの確保に対するニーズが急速に増加しています。
しかし、一般的な賃貸物件では
・初期費用が高い
・家具家電の準備が必要
・短期契約ができない
などの理由から、企業・利用者にとって負担となるケースも少なくありません。
こうした課題を背景に、三福社宅サービスでは 「すぐに住める・すぐに働ける」環境づくり に取り組んできました。
管理物件の拡大、清掃品質の向上、家具家電の標準化、緊急時のサポート体制など、サービスの質を高めることで、法人のお客様から多くの支持をいただいております。
今回のCMでは、
「マンスリーマンションなら三福」
というメッセージを、地域に根差した企業として広くお伝えすることを目的としています。
放送情報
放送開始日：2025年12月6日
放送エリア：愛媛県内を中心に順次展開予定
三福 マンスリーマンションＣＭ お部屋探し
【マンスリーマンションについて】
物件の詳細・検索はこちら：
・ ウィークリー＆マンスリー
https://weeklyandmonthly.com/srch/company/38/132/
・ グッドマンスリー
https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b
ご利用方法
1. 入居申込URL送付（弊社より）
2. 契約者様よりWEB申込登録
3. 入居審査
4. 電子契約書署名・ご入金
5. 入居開始当日より利用可能
お問い合わせはコチラから :
https://www.3pukusyataku.com/inquiry/
【会社概要】
株式会社三福社宅サービス
代表取締役 ： 中矢孝則
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-1
公式HP ： https://www.3pukusyataku.com/
TEL ： 0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福社宅サービス マンスリー課
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-1
TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）