農業の副産物から未来の栄養へ - 環境配慮型機能性表示食品の誕生

株式会社クレディ―

株式会社クレディ―は、京都大学農学部名誉教授である藤田稔氏と共同で、農業副産物である籾殻を活用した革新的な環境配慮型機能性食品の開発に成功しました。この取り組みは、持続可能な社会と個々の健康への貢献を目指した、科学と企業の融合による成果です。

革新的な技術の背景

籾殻シリカは農業の副産物として知られていますが、その特性を活かすには高度な技術が必要です。株式会社クレディ―は世界で初めて籾殻シリカの商品化に成功した企業であり、その特許技術を駆使することで、機能性原料と植物性シリカの融合という極めて困難な課題を解決しました。人との親和性が高い植物由来のシリカだからこそ実現できたこの技術は、環境負荷を軽減しながら新たな栄養価を提供する画期的な一歩といえます。

今回新発売する、米ぬかの恵み(商品名)はBMIが高めの方の腹部の内臓脂肪とウエスト周囲径を減らす効果、田七人参de笑み(商品名)は食後の血糖値の上昇を抑える効果が期待され、機能性表示食品としての付加価値を備えています。

両商品とも販売サイトにて12月6日より販売いたします。

商品名 米ぬかの恵み

容量 300ml 30日分

販売価格 12,636円(税込)

分類 機能性表示食品

届出番号 J1101

届出表示 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)が含まれます。HMPAは、BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。

商品名 田七人参de笑み

容量 300ml 30日分

販売価格 14,580円(税込)

分類 機能性表示食品

届出番号 J1172

届出表示 本品にはジンセノサイドRg1が含まれます。ジンセノサイドRg1には運動後(ジョギングや自転車、スポーツなど)に摂取した食事による血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。

こちらの２つの商品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。本品は、医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

権威ある科学者とのコラボレーション

このプロジェクトにおいて、科学と農学の分野で卓越した実績を持つ京都大学農学部名誉教授、藤田稔氏の指導が重要な役割を果たしました。藤田氏の専門知識と株式会社クレディ―が持つ技術力の融合により、生産性だけでなく、環境と健康を考慮した持続可能なソリューションが実現しました。

生産者とのパートナーシップによる未来づくり

株式会社クレディ―は今後、製品の原料となるお米の生産者と連携し、持続可能な価値創造を目指した新たな取り組みを進めていく予定です。具体的には、開発商品の販売を支援するために、生産者向けのECサイト構築や運営指導、販促ノウハウの共有などを行い、販売力の向上と新たな収入源の確保を支援します。こうした取り組みにより、農業従事者の持続的な成長を後押しし、地域農業の未来を明るくすることを目指しています。

社会貢献と未来への展望

この革新的な取り組みは、環境保全と健康促進の両立を目指し、持続可能な社会の新しい形を提案しています。農業副産物を活用することで、廃棄物の削減と地域経済の活性化の両立を図っています。株式会社クレディーは、製品の販売に向けて代理店を募集し、社会へ広く貢献する体制の構築を進めています。

今後も研究グループは、副産物の可能性をさらに探り、環境に配慮した製品を開発していきます。この技術は、廃棄物を資源に変える発想を広め、次世代に持続可能な未来を届ける鍵となるでしょう。

代理店募集について

株式会社クレディ―は、革新的な籾殻シリカを活用した機能性食品の販売を全国に広めるため、代理店を積極的に募集しております。この製品は持続可能性と健康促進を両立する新しい市場を開拓する可能性を秘めています。ご興味のある企業や団体は、ぜひお問い合わせいただき、共に未来を創造するパートナーとしてご協力ください。

商品販売サイト

米ぬかの恵み

https://silicanoaruseikatsu.com/products/%E7%B1%B3%E3%81%AC%E3%81%8B%E3%81%AE%E6%81%B5%E3%81%BF

田七人参de笑み

https://silicanoaruseikatsu.com/products/rs-series-%E7%94%B0%E4%B8%83%E4%BA%BA%E5%8F%82de%E7%AC%91%E3%81%BF

お問い合わせ先：

株式会社クレディ―

代表取締役 前原洋子

住所 兵庫県尼崎市元浜町１丁目５９-１

電話 06-6415-7827

メール info@credit-group.ne.jp

ホームページ https://credit-group.ne.jp/