動画生成AI「NoLang」、不動産業界特化の動画生成ソリューションを提供開始。物件資料やサイト上の物件情報から動画作成を完全自動化し、集客と営業をDX

日本発、国内最大級の動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役社長 奥野 将太）は、不動産業界におけるWeb集客力の強化および営業・接客業務の効率化を支援するため、不動産業界向けに本プロダクトを本格展開を開始いたします。 「NoLang」は、テキストやPDF資料、WebサイトのURL等を入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本初（当社調べ）のサービスとして、2024年7月のリリース以来、登録者数15万人・法人導入60社（2025年12月時点）の実績を誇ります。本ソリューションでは、既存の物件資料やサイト上の物件情報をアップロードするだけで「物件解説動画」やSNS向けの「縦型PR動画」を自動生成し、営業の属人化解消やSEO対策、SNS集客を強力に推進します。

不動産業界における動画活用を動画生成AI「NoLang」が強力に支援

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本初（当社調べ）の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破。現在では60社以上の法人に導入されるなど、数多くの日本企業で活用されており、日本発の生成AIプロダクトとして、日本最大級を誇ります（2025年12月時点）。

株式会社Mavericksは、多くの企業に選ばれている『NoLang』のソリューションを不動産業界向けに本格展開し、動画活用を通じて、Web集客力の強化ならびに営業・接客業務の効率化による成約率向上への貢献を実現します。

動画による物件紹介は、間取り図や静止画だけでは伝わりにくい「部屋の奥行き」や「生活動線」、さらには「日当たりや空間の雰囲気」といったリアルな情報を鮮明に可視化し、顧客が入居後の生活を具体的にイメージすることを助けます。顧客の理解度が深まることで、内見時の「イメージとのギャップ」によるミスマッチを未然に防ぎ、成約率の向上や営業サイクルの短縮といった、実益に直結する成果を不動産会社にもたらします。さらに、NoLangを活用することで、トップセールスのような質の高い説明を動画として標準化・自動化することが可能です。これにより、営業担当者の経験やスキル差による「業務の属人化」を解消し、誰が担当しても均質で説得力のある物件提案を実現します。

また、潜在顧客の獲得と育成（リードナーチャリング）を目的としたWebマーケティングにおいては、NoLangで作成可能な「記事の要約動画」や「縦型ショート動画」の活用が極めて有効です。「Chrome拡張機能」を活用すれば、ブラウザ上のボタン一つで自社ブログを即座に動画化し、手間をかけずに過去のコンテンツ資産を再利用できます。さらに、「オリジナルアバター作成機能」によって生成された自社独自のキャラクターや、実写に近いアバターが解説を行うことで、他社と差別化された独自のブランディングを実現し、顧客の記憶に残る発信が可能になります。

専門スキル不要で即座に動画を量産できるため、手間をかけずに鮮度の高い情報を継続的に発信し続けることができます。これらにより、ポータルサイト依存からの脱却やSEO評価の向上を実現し、自社サイトへの集客力を大幅に強化します。

活用事例１【集客・SEO】ブログ記事やコラムの動画化で、Web集客を強化

多くの不動産会社では、エリアの魅力や住まい探しのノウハウ、不動産に関する専門用語の解説などを「ブログ記事」や「コラム」として発信し、SEO対策を実施することで、潜在顧客の獲得を行っています。しかし、テキストだけの記事は離脱されやすく、最後まで読んでもらえないという課題に加え、近年は若年層を中心とした「活字離れ」が進んでおり、情報伝達の工夫が急務となっています。 NoLangを活用してこれらの記事コンテンツを動画化し、記事内に設置することで、ユーザーのページ滞在時間を延ばし、SEO評価の向上につなげることが可能です。これにより、潜在顧客の獲得の増加に繋げることができます。また、作成した動画をInstagramやX（旧Twitter）などのSNSに展開することもできるため、検索流入以外からの新たな集客チャネルを確立でき、デジタルマーケティング全体の強化を実現します。 特に、NoLangの「Chrome拡張機能」を使用すれば、ブラウザで自社のブログ記事を開き、ボタンをワンクリックするだけで、記事の内容を要約した解説動画を瞬時に生成できます。これにより、過去の膨大な記事資産を、手間をかけずに動画コンテンツへと生まれ変わらせることが可能です。

活用事例２【営業効率化】物件解説の自動化で、接客品質の標準化と工数削減

これまで、物件の詳細なスペックや契約条件、周辺環境の説明は、営業担当者が顧客一人ひとりに対し、対面で繰り返し行うのが一般的でした。しかし、これには営業担当者がつきっきりで対応する必要があり、担当者の知識量やスキルによって説明の質にバラつきが生じ、成約率に影響が出ることもありました。 そこで、NoLangを活用することで、物件資料（PDF・PPTX資料）やテキスト形式の物件情報を読み込ませるだけで、AIが物件の詳細や魅力を漏れなく伝える解説動画を自動生成します。これを来店前の顧客へ送付したり、店内に顧客が自由に見たり操作できるデジタルサイネージを設置し、動画を放映することで、営業担当者の説明時間を削減しながら、どの顧客に対しても均質で高いレベルの物件紹介が可能になります。 また、NoLangには100種類以上の豊富なアバターや、実在の人物そっくりの「リアルアバター」を使用する機能が搭載されています。信頼感のあるリアルアバターが営業担当者の代わりに画面上で説明を行うことで、無機質なスライドショーよりも高い訴求力を発揮し、成約率向上につながります。

実際に作成した動画は物件紹介のポータルサイトなどの各物件のページに設置することで、ブログ記事やコラムの動画化と同様に、SEO対策に繋げることができ、web集客の強化も可能です。

活用事例３【認知拡大】縦型ショート動画の量産で、潜在層へのリーチを加速

SNSなどでの情報収集が一般的になる現代において、TikTokやYouTubeショート、Instagramリールといったプラットフォームを活用した縦型ショート動画を通しての認知拡大は、マーケティングで不可欠になっています。しかし、縦型動画などでよくある、「家賃○万円以下のおすすめ物件3選」や「物件ルームツアー」といった動画の制作には撮影・編集に専門的な技術と時間が必要であり、多忙な業務の合間にトレンドに合わせた動画を継続的に投稿することは、多くの不動産会社にとって高いハードルとなっています。 NoLangを活用すれば、「〇〇市の家賃◯万円以下のおすすめ物件3選を紹介する動画を作成して」というプロンプトを入力するだけで、AIが自動でSNSで投稿可能な縦型動画を作成します。自社で保有する物件画像をアップロードするだけで、その企業に合わせた動画を作成することが可能です。また、NoLangのアバター作成機能を使用すれば、会社で使用しているマスコットキャラクターのイラスト素材や、会社の営業担当の写真一枚からアニメキャラ風の動画内で動くアバターを作成することができ、オリジナリティあふれる動画を作成することも可能です。動画撮影や編集の経験がないスタッフでも短時間で動画を量産できるため、SNS上での継続的な動画発信が可能となり、認知拡大および集客の強化を後押しします。

今後の展望

当社は今後も動画生成AI「NoLang」の機能を拡充し、より高品質かつ魅力的な不動産業界で活用することができる動画を作成できるように開発を進めてまいります。テクノロジーの力で不動産情報の「質」と「伝わりやすさ」を変革し、業界全体の生産性向上に貢献します。

資料請求、お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：様々な業種・ 業態で展開可能なシステム・プロダクトの開発

リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp