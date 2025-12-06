2025年「ステーキ OF THE YEAR！！」！今年、ワンダーステーキで、最も人気のあったTOP３のステーキが発表。そして、そのTOP３がワンプレート大集結！！１２月だけの記念限定販売商品。
2025年ステーキ・オブ・ザ・イヤー記念限定商品
全国で展開しているワンダーステーキが、「ステーキ OF THE YEAR」と称したイベントを開催し、12月だけの限定商品の販売を開始致します。
■「ステーキ OF THE YEAR」とは？
その名前の通り、その年に最も販売されたステーキのランキングを発表する企画となります。実際に2025年1月～11月中旬までに販売されたステーキの販売数を算出し、ランキングにしたものとなります。皆様が召し上がられたステーキが投票になっています。ご協力ありがとうございました。
■「ステーキ OF THE YEAR」ランキング
1位 とろけるハラミステーキ
2位 リブロースステーキ
3位 大トロビーフステーキ
4位 やわらかワンダーステーキ
5位 ヒレステーキ
■2025年ステーキ OF THE YEAR：「とろけるハラミステーキ」
No.1とろけるハラミステーキ
No.2リブロースステーキ
No.3大トロビーフステーキ
2025年のステーキ OF THE YEARに輝いたのは、「とろけるハラミステーキ」となりました。2位のやわらかワンダーステーキに1万食以上の大差をつけての圧勝となりました。秘伝のタレに3日間漬け込み「とろける」という名前にふさわしい、柔らかさを実現したハラミステーキとなり、特に女性の方を中心に高い人気を誇りました。
2位は、ワンダーステーキのロングセラー商品となる「リブロースステーキ」。ワンダーステーキの中で人気を博し続け、今年もとろけるハラミの登場により、2位にランクダウンしましたが、その実力は健在。尚、リブロースは、更にパワーアップした形で皆様にご提供致します。
3位にランクインしたのは、大トロビーフステーキ。大トロという名前を関する商品となります。あふれる肉汁はすさまじく、一口食べた人の感想は「肉が甘い！」です。良質な肉の脂の旨味を存分にお楽しみください。
■１２月だけの限定・TOＰ３が「ワンプレート」に集結！
2025年ステーキ OF THE YEARに輝いた3種類のステーキを一度に全部楽しんで頂ける「2025年ステーキ OF THE YEAR・TOP３ワンプレート」を１２月だけの限定商品として販売致します。まさに、ステーキの食べ収めとなる12月にこそ、皆様に食べて欲しいワンプレートとなります。
■「2025年ステーキ OF THE YEARワンプレート」
・とろけるハラミステーキ（100ｇ）
・やわらかワンダーステーキ（130ｇ）
・フィレステーキ（100ｇ）
※ご飯、パン、スープ、お惣菜各種食べ放題付き
合計330ｇを超える大ボリュームですが、どのお肉も柔らかくて美味しさにあふれたものになりますので、女性の方でも、ぺろりと召し上がっていただけます。
■2025年肉の食べ収め特別価格でご提供
「とろけるハラミステーキ」「やわらかワンダーステーキ」「フィレステーキ」の通常価格での合計金額は、4000円（税込）を超えますが、2025年肉の食べ収めの特別価格として、2300円で（税抜き）販売を致します。
是非とも2025年はワンダーステーキにて、肉の食べ収めにご来店下さいませ。
■概要
イベント：2025年ステーキ OF THE YEAR
商品内容：「2025年ステーキ OF THE YEAR・TOP３ワンプレート」
とろけるハラミステーキ、柔らかワンダーステーキ、フィレステーキ
販売時期：12月1日～12月30日
販売場所：ワンダーステーキの以下の4店舗
・ワンダーステーキ大和郡山店
・ワンダーステーキ鶴見店
・ワンダーステーキ泉南店
・ワンダーステーキ西宮山口店
販売価格：2300円（税抜き）
■会社概要
商号 ： 株式会社C-HUNDRED
代表者 ： 代表取締役 細原 誠
所在地 ： 大阪市北区野崎町9-13梅田扇町通ビル6F
事業内容 ： 飲食事業
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社C-HUNDRED 広報担当係
TEL：080-7143-3908
メール：m.hosohara@cosmicholdings.jp