沖縄・恩納村【サンタと一緒に☆記念撮影】高さ13ｍのバブルツリー、イルカのイルミネーション、夢のキャンディハウス etc.
ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波 清）は、2025年12月25日までクリスマスイルミネーションとクリスマス限定イベントを開催いたします。
ルネッサンス リゾート オキナワ :
https://renaissance-okinawa.com/
高さ13ｍのクリスマスツリーがお迎えするアトリウムロビー。海中の泡をイメージしたボールオーナメントの間をイルカが泳ぎ、幻想的な世界を演出します。
その後ろには、お菓子がいっぱい詰まったファンタジックなキャンディハウスがあり、お子様に夢のひとときをお届けします。
さらに、ロビーではイルカが引く橇（そり）に乗ってサンタクロースと記念撮影ができるほか、サンタクロースがお部屋にプレゼントを届ける恒例イベント「Santa’s Coming」も実施。
屋外プールには、青く輝くブルードルフィンが登場し、夜のリゾートを華やかに彩ります。
人気のアクティビティ「トレジャーハンティング」や、SDGsアクティビティなど、多彩なプログラムもご用意。ご家族や三世代、ご友人と心弾む時間をお楽しみいただけます。
レストランでは、クリスマスケーキの販売に加え、自分でデコレーションできるケーキプレート、遊び心あふれるクリスマスロール寿司をご提供。この季節ならではの特別なひとときをぜひ、ルネッサンス リゾート オキナワでお過ごしください。
詳細を見る :
https://renaissance-okinawa.com/blogs/news/renaissance-christmas-2025
◎イベント
◆イルミネーション
＜ロビーエリア＞
高さ13メートルのきらめくクリスマスツリーがお目見え。
期間：11月1日～12月25日
＜ビーチエリア＞
アウトドアプールで13頭のブルードルフィンのファンタジックなイルミネーション。
期間：11月1日～2026年2月28日
◆サンタ’s Coming
サンタクロースが大切な人へのプレゼントを
館内のご指定の場所までお届けいたします。
期間：12月1日～12月25日の火・木・土曜日
場所：客室
時間：18:00～22:00
料金：無料
※ご宿泊のお客様限定。プレゼントはご持参ください。
◆クリスマスPhoto
シャボン玉が降り注ぐロビーで、サンタさんと記念撮影。
期間：12月1日～12月25日の火・木・土曜日
場所：ロビー
時間：シャボン玉フロー 20:30頃
◆キャンディハウス
おかしがいっぱいのキャンディハウスが登場！
期間：11月1日～2025年1月31日
場所：ロビー
料金：おかし詰め放題／1回 \500
対象：小学生以下のお子様
◆クリスマスじゃんけんスタンプラリー
スタッフとじゃんけんをしてスタンプを集めよう。スタンプがいっぱいになったらプレゼントをもらおう。
期間：12月1日～12月25日
対象：ご宿泊の小学生以下のお子様
◎アクティビティ
◆トレジャーハンティング～ゴールドサンタを探せ！
シャーク船長が乗る「ブラックシャーク号」とホーネット副船長が乗る「レッドビー号」に乗って、ゴールドサンタのいる場所を探してクリスマスプレゼントをもらおう。
期間：12月1日～12月25日
時間：9:00（約3時間）／13:30（約1時間）
料金：\5,500
※Club Savvy 50%OFF
Club Savvy Light 30％OFF
◆クリスマスドルフィンアート
オリジナルメッセージプレートを作ろう！
イルカが筆をもってお手伝いしてくれるよ。
イルカから手にキスのプレゼント付き！
期間：12月1日～12月25日
時間：14:00～14:30
料金：\2,000
◆SDGｓアドベンチャー・ランタンウォーキング ～ 海の食物連鎖を見て学ぼう！
夜の海に泳ぐイルカやエイに会いに行こう。普段見られない小さな生き物は顕微鏡で観察しよう。
期間：12月1日～12月25日の火・木・土・日曜日
時間：18:30～19:10
料金：\1,800
◆ベチバーアート ～ クリスマスリース作り
海を守る植物「ベチバー」を使ってクリスマスリースを作ろう。
期間：12月1日～12月25日の火・木・金曜日
時間：13:30（約1時間）
料金：1セット\4,000
※Club Savvy、Club Savvy Light 50％OFF
※小学生以上対象
◆クリスマス手作りアート工房
クリスマスデコレーションのジェルキャンドル作りや、ジンベイザメをクリスマスアートにしてみよう。
期間：12月1日～12月25日の土・日・祝日
時間：9:30～11:00、13:00～15:00の随時
料金：1セット\4,000～
※Club Savvy、Club Savvy Light 50％OFF
※小学生以上対象
◎レストラン
◆クリスマスツリーロール寿司
ファミリーSUSHIバイキングのキッズコーナーに、クリスマスロール寿司が登場！
期間：11月1日～12月25日の火・木曜日
※12月24日は特別営業
場所：寿司バー「ロイズ」
時間：18:00、19:30
◆デコってきらきら クリスマスケーキ
ミニ「ブッシュ・ド・ノエル」に飾り付け。自分だけのクリスマスケーキのデコレーションにチャレンジ！
期間：12月1日～12月25日
場所：ロビーラウンジ
時間：10:00～22:00
料金：\1,000（1日限定10個）
◆クリスマスケーキ
パティシエの技をこめた3種類のクリスマスケーキをご用意いたしました。
予約受付：11月1日～12月22日
受取期間：12月23日～12月25日
受取場所：ロビーラウンジ（10:00～22:00）
料金：レーヴ・ド・ノエル（限定60個）\5,500
クリスマスリースショコラ（限定40個）\5,800
サンタ（限定30個）\6,300
★ロビーラウンジでお楽しみいただけるクリスマス・スイーツもご用意しています。
詳細を見る :
https://renaissance-okinawa.com/blogs/news/christmas-cake2025
※表示のない料金は全て税・サービス料別です。
※写真はイメージです。
【ルネッサンス リゾート オキナワ】
エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる、全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。60種以上のマリンスポーツ、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、室内＆屋外プール、キッズお仕事体験など、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、THE NORTH FACE／HELLY HANSENのショップほか、5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QILKQtZ_U-c ]
https://prtimes.jp/a/?f=d24632-974-4834c2f0e791f6312df5e73b44ab2340.pdf