日本発D2Cブランド『FIG D’ETE（フィグデテ）』ローンチ。
ユーザー体験設計とミニマルデザインを軸に20年以上のキャリアを持つクリエイティブデザイナーが立ち上げた新ブランド FIG D’ETE（フィグデテ） が正式ローンチしました。
FIG D’ETEを象徴する初プロダクト「フラグメントクリップ」は、応援購入サービス・Makuakeにて目標金額の1,000％超えを達成。
FIG D’ETEは「毎日を彩る、シンプルさと実用性」という思想を軸に、財布・小物・バッグなど、日常を静かに豊かにするアイテムを展開します。
URL：https://figdete.jp/
FIG D’ETEが誕生した背景
パンデミックが生んだ“使いやすさへの違和感”が出発点
パンデミックを機にキャッシュレス・ミニマル志向が進み、軽く小さな財布が浸透しました。
しかし、創業者が感じ続けていたのは、「コンパクトなのに、なぜ使いやすいと言い切れないのか」という矛盾でした。
◯カードが取り出しにくい
◯小銭で形が崩れる
◯防犯性が弱い
◯スキミング防止とタッチ決済が両立しない
この“小さなストレス”を見過ごすことができず、革と糸を手に独学での試作が始まりました。
机の上で、革を切り、曲線を調整し、段差を研究する日々。
そして、創業20年の革工房との出会いによって、アイデアは本物のプロダクトへと変わり始めます。
フラグメントクリップの完成
ブランド思想を体現したデビュー作
そしてMakuakeで1,000％超えを達成
フラグメントクリップは、FIG D’ETEの思想の“最初の答え”です。
ブラック
モカ
トープ
オレンジ
本革クリップ
製品イメージ
製品イメージ
【フラグメントクリップの特徴】
◯瞬速決済できるレザークリップ構造
開くとすぐ手前に現れる2つのレザークリップは、紙幣をそのまま収納できます。お支払い時の動きに無駄のない、所作まで美しく整う、機能的なクリップです。
紙幣をサッと数えて、スマートにお会計。
一番上のカードスロットは、閉じたままでもすぐに取り出せる位置に配置しました。よく使うカードを素早く取り出せます。
◯ミリ単位の設計が生んだ12mmの機能美
極限まで薄くするためにカードスロットをT字型に再設計。スロット同士が重ならないようにすることで厚さを解消しました。見えない部分へのミリ単位のこだわりが、大容量で12mmという薄さを実現しました。
◯手に馴染む上質な姫路レザー（蝋引き／タンニンなめし）使用。
ブライドルレザーの親戚とも称されるこの高品質な本革を使用。植物タンニンで二度なめし、職人が一枚ずつ丁寧に蝋（ワックス）を塗り込んだこの革は、使うほどに深みを増し、まるで宝石のような艶をまとっていきます。
◯タッチ決済とRFIDプロテクションを同時に実現
外側ータッチ決済対応。内側ーRFIDプロテクションでスキミング防止。フラグメントクリップは、非接触ICカードに対応する機能性シートをメインボディに内蔵。RFIDプロテクションとタッチ決済を両立しました。
内側はスキミング防止なので外側ではタッチ決済可能なマルチファンクションウォレット
このデザインと構造が評価され、応援購入サービス Makuakeで目標金額の1,000％超えを達成。
多くのユーザーが「これまでのミニ財布の悩みが解決された」と支持しました。
フラグメントクリップは、FIG D’ETEの哲学を最初に形にした象徴的なプロダクトです。
Brand Philosophy（ブランド哲学）
FIG D’ETEは、以下の3つの思想をブランドの核としています。
1｜毎日に寄り添う、シンプルな使いやすさ
◯どんな人でも直感的に扱える“迷わない設計”。
◯生活の動線に自然になじむデザインを追求。
2｜持つ人の心が満たされる、上品で静かな高級感
◯ロゴは内側にあしらい、佇まいと素材の美しさが静かに語るデザイン。
◯使うたびに、触れるたびに気分が上がる“控えめで上質な存在感”。
3｜日本の職人技術を未来につなぐものづくり
◯触れた瞬間に品質がわかる仕立て。
◯FIG D’ETEのデザイン思想と日本の技術とを融合させ、日本のクラフト文化の価値を次世代へつなぐ。
今後の展開
フラグメントクリップは“最初の答え”。
ブランドはここから大きく広がる
ブランドのスタートはフラグメントクリップでしたが、FIG D’ETEは財布ブランドではありません。
今後、以下のカテゴリーへ展開予定です。
◯バッグ各種
◯小物雑貨
◯革以外の素材を用いた服飾アイテム
共通するテーマは「毎日を彩る、シンプルさと実用性」。
日々の生活に静かな余白と気分の高まりを届けるブランドとして進化を続けます。
同素材（蝋引き姫路レザー）を使用したコインケースも同時販売開始
FIG D’ETE（フィグデテ）
“毎日を彩る、シンプルさと実用性”を追求する日本ブランド。
財布・革小物・バッグなど、上品でミニマルな日用品を展開。
初プロダクト「フラグメントクリップ」はMakuakeにて目標金額1,000％超えを達成。
公式サイト：https://figdete.jp(https://figdete.jp/)
Email：contact@figdete.jp
運営：DESIGNSENSE（福岡）