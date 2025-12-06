【3日間限定！感謝の周年祭】12/7（日）よりヨドバシカメラAkiba8F「すしわさび」「沖縄料理なんくるないさー」「つる福」にて『1周年だよ！やりすぎ感謝の大盤振る舞い！』を開催
株式会社Brand Bank Company（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：根本 寿一）が運営する「すしわさび ヨドバシAkiba店」「沖縄料理なんくるないさー ヨドバシAkiba店」「焼き鳥・やきとん・餃子 つる福ヨドバシAkiba店」の3店舗は、オープン1周年を記念して『1周年だよ！やりすぎ感謝の大盤振る舞い！』を開催いたします。
2024年12月7日（土）、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba8Fに3店舗同時オープンしてから早くも1年。皆さまのおかげで1周年を迎えることができました。期間中は、3店舗とも生ビール最初の1杯が1円（税込）に、さらに各店舗が自信をもっておすすめする対象商品を 特別価格500円（税込） にてご提供。感謝の気持ちを"おいしさ"に込めた周年フェアです。
3日間限定の特別イベントとなっており、ランチ・ディナーどちらの時間帯でもご注文いただけます。
この機会にぜひ、お得にお食事をお楽しみください。
「1周年だよ！やりすぎ感謝の大盤振る舞い！」概要
■開催期間：2025年12月7日（日）～9日（火）
■内容：3店舗にて生ビール最初の1杯を1円（税込）でご提供、さらに各店舗にて対象商品を特別価格500円（税込）でご提供いたします。
すしわさび ヨドバシAkiba店
焼き鳥・やきとん・餃子 つる福ヨドバシAkiba店
生ビール（サッポロ★黒ラベル）
通常価格319円（税込）
⇒特別価格1円（税込）
沖縄料理なんくるないさー ヨドバシAkiba店
生ビール（オリオンビール）
通常価格390円（税込）
⇒特別価格1円（税込）
※ファーストドリンクに限ります。
※別途お通し代頂戴しております。
※お料理のご注文をお願いいたします。
すしわさび ヨドバシAkiba店
『びっくりネギトロ』
とろける美味しさ｡かっぱ巻の上にたっぷりネギトロ！ぜひ食べてほしい一品です｡
通常価格968円（税込）
⇒特別価格500円（税込）
沖縄料理なんくるないさー ヨドバシAkiba店
『ゴーヤチャンプルー』
沖縄料理の代表格！なんくるイチオシチャンプル～。
通常価格850円（税込）
⇒特別価格500円（税込）
焼き鳥・やきとん・餃子 つる福ヨドバシAkiba店
『炎のカゴ焼き（黒焼き）』
炭火の香りと地鶏の旨みがガツン！噛むごとに濃厚な肉汁と鶏の旨味が広がります。
通常価格968円（税込）
⇒特別価格500円（税込）
店舗紹介
すしわさび ヨドバシAkiba店
所在地：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba8F
営業時間：11:00～23:00
席数：22席
電話番号：03-6206-0357
店舗情報：https://shop.gyro.holdings/detail/13394788290314477236/
本格寿司と海鮮・天ぷらが気軽に楽しめる「すしわさび」。こだわりの本鮪や市場直送の鮮魚を使用した握り寿司が、1貫100円からとリーズナブルな価格でお楽しみいただけます。職人技が光る創作つまみと天ぷらをお酒とともに味わえる、大人のカジュアルな寿司飲みにぴったりの一軒。
平日ランチタイムには、日替わりの新鮮ネタをふんだんに盛り込んだ「バラちらし」がおすすめ。ほかにも寿司ネタのマグロから作る、自家製ツナがたっぷり入った「寿司屋が本気で作ったツナサンド」や海鮮丼など、豊富なメニューをご用意しています。市場直送の鮮魚を使った美味しい一皿を、ぜひご堪能ください。
日替わりの新鮮ネタをふんだんに盛り込んだ「バラちらし」
自家製ツナがたっぷり入った「寿司屋が本気で作ったツナサンド」
沖縄料理なんくるないさー ヨドバシAkiba店
所在地：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba8F
営業時間：11:00～23:00
席数：60席
電話番号：03-3518-5789
店舗情報：https://shop.gyro.holdings/detail/13836513093921501886/
沖縄をまるごと楽しめる大衆酒場「なんくるないさー」。九州・沖縄の郷土料理と地元の美味しいお酒が楽しめる、活気あふれる明るい店内は、まるで沖縄にいるかのような雰囲気です。
オリオンビールの乾杯から始まり、海ぶどうやゴーヤチャンプルー、ラフテー、もずくの天ぷらなど、定番の沖縄料理が勢ぞろい。また、泡盛やシークヮーサー、さんぴん茶を使った沖縄ならではのお酒も豊富に取り揃えています。ランチタイムには、沖縄そば定食やゴーヤチャンプルー定食、タコライス定食をお手頃価格でご提供。ボリューム満点で満足度抜群です。仕事帰りの一杯や宴会はもちろん、ランチや定食メニューも充実している「なんくるないさー」で、ぜひ沖縄の味と雰囲気をお楽しみください！
九州・沖縄の郷土料理、地元の美味しいお酒を楽しめます
かつお出汁のあっさりしたスープの沖縄そば
焼き鳥・やきとん・餃子 つる福 ヨドバシAkiba店
所在地：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba8F
営業時間：11:00～23:00
席数：45席
電話番号：03-3518-5757
店舗情報：https://shop.gyro.holdings/detail/04964666895173170987/
手包み餃子と本格串焼きが味わえる「焼き鳥・やきとん・餃子 つる福」。店内で1つ1つ丁寧に包まれる餃子は、お酒にぴったりなパリパリ餃子から、ご飯が進むジューシー餃子まで豊富なラインナップ。さらに、個性的な「パクチー盛り餃子」やピリ辛がクセになる「よだれ餃子」など、変わり種餃子もお楽しみいただけます。
また、厳選した鶏肉や豚肉を使用し、丁寧に焼き上げた本格焼鳥とやきとんも絶品。鶏の旨みを引き出す火入れへのこだわりが、串焼きの美味しさをさらに際立たせます。
餃子と串焼きの旨さが詰まった「つる福」で、ぜひお気に入りの一品を見つけてみてください。
自慢の餃子は1つ1つ丁寧に手仕込み
鮮度抜群のお肉を使用した焼き鳥・やきとん
会社概要
Brand Bank Company
お客様に、笑顔とワクワクと美味しさを。
商 号 ： 株式会社Brand Bank Company
代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一
所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F
設 立 ： 2010年7月
資本金 ： 1,000万円
事業内容 ： 飲食店の経営
公式サイト : https://www.brandbankcompany.co.jp/
Youtube ：https://www.youtube.com/@BrandBankCultue
Instagram：https://www.instagram.com/brand_bank_company
Facebook ：https://www.facebook.com/BrandBankCompanyLtd
X（旧Twitter）：https://x.com/brand_bank_com
GYRO HOLDINGS
「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。
傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。
商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一
所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F
設 立 ： 2006年6月
資本金 ： 3,000万円
事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）
公式HP ：https://gyro.holdings
店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/