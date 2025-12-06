菌活美肌専門店「florasKIN」、12月限定クリスマス&年末年始キャンペーンを開催。ご来店のお客様全員に“クリスマス限定フローラティー”をプレゼント。

株式会社RiLiSh

「菌活美肌専門店」florasKIN（運営：株式会社RiLiSh、代表取締役：瀧本琢真）は、、2025年12月1日（月）から12月31日（水）までの期間限定で「クリスマス限定フローラティープレゼントキャンペーン」を開催いたします。



さらに同日より、2026年1月31日（土）までの期間、全てのお客様を対象とした「年末年始キャンペーン」も同時開催いたします。

本キャンペーンは、日頃florasKINをご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、季節の彩りとともに特別な体験をご提供することを目的に企画いたしました。

クリスマスシーズンや年末年始のご来店が、お客様にとって心温まるひとときとなるよう、スタッフ一同心を込めておもてなしいたします。

■クリスマス限定フローラティープレゼントキャンペーンについて

期間中にご来店いただいたお客様全員に、クリスマス限定ラベルのフローラティー（お試しサイズ15g）をプレゼントいたします。



ラベルカラー・フレーバーはお選びいただけませんが、限定デザインの季節感とともに、florasKINの菌活ティーをお楽しみいただけます。

各店舗とも数量限定となり、なくなり次第終了となりますのでお早めにご利用ください。

■キャンペーンの概要（クリスマス）

名称：クリスマス限定フローラティープレゼントキャンペーン

実施期間：2025年12月1日（月）～12月31日（水）

対象者：期間中ご来店のお客様全員

内容：クリスマス限定ラベルのフローラティー（15g）をプレゼント

※ラベルカラー・フレーバーは選択不可

※各店舗なくなり次第終了

配布予定数：合計90包（潤 14包／寧 36包／幡ヶ谷 40包／養 40包）

■年末年始キャンペーンについて

12月1日（月）～翌1月31日（土）の期間中、対象チケットをご購入いただいたお客様へ「メイクフロートジェルサッシェ」をプレゼントいたします。



既存のお客様も対象で、新年に向けた肌づくりをサポートする特別企画となっております。

■キャンペーンの概要（年末年始）

名称：年末年始キャンペーン

実施期間：2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

対象者：全てのお客様（既存顧客を含む）

内容：

１. 3回チケットご購入（39,600円）

→ メイクフロートジェルサッシェ 3包プレゼント

２. 3回チケット × 2セット（計6回・79,200円）ご購入

→ メイクフロートジェルサッシェ 6包プレゼント

備考：

・サッシェは各店舗100枚限定

・3回チケット購入者のみ対象

・他割引券との併用可

■開催背景

florasKINは、お客様の肌本来の美しさを引き出す「菌活美肌」を追求するフェイシャルエステ専門サロンです。

私たちは、サロンで過ごす時間がお肌だけでなく心まで満たされるような特別な体験であってほしいと願っています。

今回のクリスマスおよび年末年始キャンペーンを通じて、季節のイベントを楽しみながら心地よいひとときをお過ごしいただくことで、お客様の日常がさらに豊かになるきっかけとなれば幸いです。

■florasKINについて

florasKINは「菌活美肌専門店」です。美肌菌を育む独自アプローチで、肌本来の力を引き出し、揺るぎない透明感を実現します。

私たちは、一時的なケアにとどまらず、肌そのものを育てるアプローチで、お客様が“未来の美しさ”を手に入れるためのサポートを行っています。

■会社概要

会社名：株式会社RiLiSh

所在地：東京都港区港南2丁目16－1 品川イーストワンタワー4階

代表者：代表取締役 瀧本琢真

URL：https://rilish.co.jp/

■美容エステ事業概要

株式会社RiLiShは、美容エステブランド「florasKIN（フロラスキン）」を運営しています。

「菌活美肌」をコンセプトに、毛穴洗浄、ピーリング、水光注射など最新美容を取り入れた多彩な施術を提供しています。

公式サイト：https://floraskin.jp/

コラム：https://floraskin.jp/media/