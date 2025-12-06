冬の贅沢を味わう！12月6日(土)から新イベント「東北・北陸 うまいもん祭」を開催します

旬の“うまいネタ”をそろえました！

株式会社銚子丸

本日 2025年12月6日(土) より、いよいよ新イベント「東北・北陸 うまいもん祭」 を開催いたします！

宮城・富山・石川・福井から届いた、旬の“うまいネタ”をそろえました。 旬の味覚を、旅の気分でゆったりとお楽しみください。

そして同期間で、恒例のお肉イベント 「メリークリスマス Meet to Meat!」 もスタート！

今年はとんとろが新登場。サクサクガーリックや和からしとの相性も抜群です。クリスマス気分を盛り上げるラインナップを、どうぞご堪能ください。

東北・北陸 うまいもん祭

【開催期間】

12月6日(土)～12月25日(木)

【開催店舗】

すし銚子丸

すし銚子丸 雅 全店

※江戸前すし 百萬石、鮨Yasuke、Standing 鮨 Bar Yasuke、鮨元では実施しません。

主なイベント商品

劇団セット 北彩（ほくさい）

980円（税込1,078円）

東北・北陸の厳選した旬のネタを楽しめる特別な一皿

三国めぐり3カン

880円（税込968円）

北陸・東北の旬、海の旨味を一皿で

とろ金華きんき炙り

880円（税込968円）

きんきの上品な脂、旨味と柚子こしょうのキレのある香り

炙り芭蕉かじき漬け

400円（税込440円）

こんがり炙った芭蕉かじきを特製タレに漬け込みました

ごまふく

370円（税込407円）

富山の贈り物、ごまふくをオリジナルぽん酢ジュレで

白海老から揚げ

700円（税込770円）

富山湾の神秘「海の宝石」とも呼ばれる白海老を香ばしくカラッと揚げました

あんこうみそ汁

450円（税込495円）

今が旬の宮城県産あんこうを風味豊かな仙台みそで仕上げました。あん肝が溶け込んだ濃厚なみそ汁で身も心も温まります

とんとろ炙りサクサクガーリック

420円（税込462円）

ロングソーセージ1カン

240円（税込264円）

ピスタチオとくるみ2種のショコラタルト

650円（税込715円）

濃厚なピスタチオは口溶け滑らかに、くるみショコラタルトは香ばしい食感がアクセント

ぜひこの機会に、すし銚子丸へご来店ください！

株式会社銚子丸について

千葉、東京、埼玉、神奈川に92店舗（2025年12月1日現在）を直営店のみで展開しています。グルメ回転寿司「すし銚子丸」、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅(みやび)」、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」では店舗を舞台、従業員を劇団員として観客であるお客様を楽しませる「劇場コンセプト」を特徴としております。

銚子港をはじめ日本各地、世界中の海から水揚げされた新鮮な鮮魚を、寿司職人が毎日店舗で「捌きたて」「握りたて」「作り立て」でご提供しております。銚子丸だからこその新鮮でネタの大きい寿司をお得な価格で楽しめるグルメ回転寿司としてお客様に支持されております。

商号：株式会社銚子丸

代表者：代表取締役 石井 憲

本店所在地：千葉県千葉市美浜区浜田2-39

設立年月日：1977年11月2日

主な事業の内容：すし銚子丸、すし銚子丸 雅、江戸前すし百萬石等の店舗経営

資本金：１億円（2024年5月15日現在）

URL：https://www.choushimaru.co.jp/