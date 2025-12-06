アニメ東京ステーション公式YouTube　新番組「VIA Anime Tokyo Station」スタート！

一般社団法人 日本動画協会

世界中にも根強いファンを持つ日本のアニメコンテンツを活用したアニメの展示拠点・アニメ東京ステーションは、子どもから大人まで多くの方々にお楽しみいただける施設として、国内外から240,384人（2025年11月30日時点）の方々にご来場いただいています。この度、アニメ東京ステーションの公式Youtubeチャンネルにて、新番組「VIA Anime Tokyo Station」を公開しました。本番組は、YouTubeショートでも配信しています。

■海外からの観光客と巡るアニメ東京ステーション

新番組「VIA Anime Tokyo Station」では、海外からの観光客に“好きなアニメ”についての街頭インタビューを実施。アニメを愛する世界中のファンの声を通して、東京のアニメ文化拠点 「アニメ東京ステーション」の魅力を発信します。

アニメ東京ステーションでは、貴重なアニメ資料・アーカイブ展示・体験コンテンツ・フォトスポットなど、アニメ好きなら誰でも楽しめるコンテンツを無料で公開しています。初めて訪れた海外観光客のみなさまのリアクションとともに、アニメの“今”と“歴史”をお楽しみください。

【YouTube概要】

・チャンネル名：アニメ東京ステーション公式チャンネル

・チャンネルURL：https://www.youtube.com/@アニメ東京ステーション(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)

・新番組「VIA Anime Tokyo Station」公開URL：https://youtu.be/_zocU0s7iRI

・YouTubeショート 公開URL：https://youtube.com/shorts/z4dK48BUpvs

■施設概要

◆名称：アニメ東京ステーション（略称：アニメ東京）

◆場所：藤久ビル東五号館 地上1～2階、地下1階（東京都豊島区南池袋2-25-5）

※池袋駅東口から徒歩4分

◆営業時間：午前11時～午後7時（最終入場は午後6時45分まで／企画展示は午後6時30分まで）

◆休館日：月曜日

※月曜日が休日の場合は開館し、翌日を休館日とする、年末年始、臨時休館等

ご来館の際には公式サイトでご確認をお願いいたします。

◆入館料：無料

◆公式サイト：https://animetokyo.jp/