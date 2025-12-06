株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ (東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社)では、2025年11月に法人のお客様にご購入頂いた中古オフィスチェアの販売数トップ5を公開いたします。いずれも機能性と快適性に優れ、多くの企業様から高い評価をいただいているモデルです。新年の業務体制刷新やオフィス環境の再整備に向け、チェア導入のご検討にお役立ていただければ幸いです。

（調査期間：2025年11月1日～2025年11月30日 当社売上調べ)

■ OfficeBusters Official Web Site https://www.officebusters.com(https://www.officebusters.com)

【第5位】●メーカー オカムラ ○シリーズ「エスクード」

“壊れにくい・手間いらず”で総務が選ぶ、オカムラ「エスクード」！

メーカー希望価格：82,610円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：8,800円（税込）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/escudo/

すっきりとしたデザインに加え、背と座が連動して動くアンクルチルトリクライニングなど、姿勢変化を自然に支える多彩な快適機能を搭載しています。座面やリクライニングの調整幅も広く、着席したままスムーズにフィッティングできるため、長時間のデスクワークでも負荷が少なく、集中を維持しやすい点が特長です。

【第4位】●メーカー オカムラ ○シリーズ「シルフィー」

体型にフィットする可変バックが、集中業務から役職者席まで生産性を支える一台。

メーカー希望価格：91,400円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：29,810円（税込）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/Sylphymesh/

前傾姿勢を自然に促す「前傾機能」を備え、PC作業時の集中姿勢をしっかりと支えてくれます。クッション性にも優れており、長時間の着座でも負担が少ないため、オフィスはもちろん在宅勤務でも快適に業務に取り組める点が特長です。こうした総合的な使いやすさから、多くのお客様に選ばれている当社人気シリーズのひとつです。

【第3位】●メーカー オカムラ ○シリーズ「バロン」

高いデザイン性と快適性を備えた、企業導入の“定番ハイグレードモデル”

メーカー希望価格：137,900円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：25,520円（税込）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/baron/

シャープで洗練されたデザインに加え、座り心地と操作性を両立した確かな機能性で、長年にわたり高い支持を集めてきたオフィスチェアの代表モデルです。カラーバリエーションや仕様の幅も広く、オフィスの雰囲気や利用者のワークスタイルに合わせて最適な一脚を選べる点も、多くの企業に選ばれる理由となっています。

【第2位】●メーカー コクヨ ◯シリーズ「ウィザード2」

長時間のデスクワークを支える快適設計。エンジニアにも選ばれる高機能モデル。

メーカー希望価格：55,400円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：13,530円（税込）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/kokuyo/wizard2/

柔軟に追随するアッパーチルト機構と前滑りを抑える設計により、長時間のデスクワークでも姿勢が安定し、快適に作業を続けられます。座面の安定感と調整機能のバランスにも優れ、オフィス全体で統一導入しやすい点も評価されています。ベージュやグレーなど落ち着いたカラー展開は、法人オフィスの雰囲気にも自然に馴染みます。

【第1位】●メーカー イトーキ ○シリーズ「エフメッシュ」

高い通気性でムレを抑え、長時間のデスクワークを快適にするメッシュチェア。

メーカー希望価格：79,800円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：15,730円（税込）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/itoki/fmesh/

腰まわりをしっかり支えながら、上半身の自然な動きを妨げない設計で、長時間の作業でも姿勢が安定します。メッシュ素材の座面は体圧を均一に分散し、蒸れにくく快適な座り心地を保てる点が特長です。さらに、調整レバーを右手側に集約しているため、着席したままスムーズに操作でき、作業の流れを止めずにフィット感を高められます。

■■■今回のOAチェア販売ランキングのまとめ■■■

・イトーキ製、オカムラ製の、コクヨ製のチェアがランクイン。当社が取り扱う主要ブランドです。

・長時間作業でも快適な機能を持つチェアが多数ランクイン。機能性を求める企業が増加中です。

当社では、法人様の快適で生産性の高いオフィス環境づくりを支えるため、高品質かつコストパフォーマンスに優れたオフィスチェアをはじめ、各種中古オフィス家具を幅広く取り揃えております。大量導入や買い替えをご検討のご担当者様は、ぜひこの機会にオフィスバスターズへご相談ください。

在庫状況や価格の詳細についても、お気軽にお問い合わせいただけます。

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間 (平日) 9:00～18:00

k-kashiwagi@officebusters.com

070-3196-6763

