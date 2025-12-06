たこ一（たこいち）枚方野村店開設のお知らせ

株式会社バローホールディングス

株式会社ヤマタ

代表取締役 市原敬久

皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「たこ一枚方野村店」を大阪府枚方市野村北町（コーナン枚方野村店敷地内）に出店いたしますのでご案内申し上げます。

たこ一枚方野村店は10店舗目となります。商圏としては周辺の約6万世帯（人口約14万人）を想定しております。

たこ一枚方野村店は、約80坪の売場面積で生鮮食材を中心に販売してまいります。生鮮三品（水産、青果、精肉）の売上構成は8０％を想定しており、生鮮“特化型”スーパーをコンセプトとしております。これまで大阪府を中心に展開してきたたこ一は、地場で培ってきた独自の仕入れと、独自の販売手法を用い、地域のお客様にご支持いただけるよう、さらなる探求心をもって進化を目指して参ります。特に、水産部門におきましては、売上構成比44％を担っており、水産部門への強い支持をいただいてきました。当該新設店舗におきましても水産部門のさらなる強化に挑戦し、「魚を買うなら、たこ一。」と言っていただけるよう、特色ある売場を展開して参ります。

創業以来大切にしてきたモットーは「鮮度第一」「安売続行」。地域にいち早く認知いただけるよう社員一同精一杯努力いたします。ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〈店舗イメージ〉

＜たこ一 枚方野村店の概要＞

1．オープン日 2025年12月12日（金）

2．店舗名称 たこ一 枚方野村店

3．所在地 大阪府枚方市野村北町11番1号（コーナン枚方野村北店敷地内）

4．電話番号 072-894-7130

5．建物構造 鉄骨造平屋建て

6．建築面積 591.09平方メートル

7．店舗概要 SM売場274.11平方メートル

バックヤード297.62平方メートル

合計 571.73平方メートル

8．営業時間 午前10時～午後6時30分（木曜日定休日）

9．従業員等 店長 小林 真