【@cosme STORE 7店舗で展開！】温泉ミネラル入浴液「ポータブルONSEN」が期間限定で取り扱い開始！

mineral 株式会社

mineral株式会社（代表取締役：西山哲弘／本社：大分県別府市）が展開する、自宅で温泉気分を味わえる温泉ミネラル入浴液「ポータブルONSEN」が、@cosme にて“ネクストトレンド”として選出されました。


これを受け、2025年12月6日（土）から2026年1月25日（日）までの期間限定で、 @cosme STORE 7店舗にて販売・展示を実施いたします。


同期間中は ネクストトレンドゾーンにて、ポータブルONSENの魅力をご覧いただける特設ブースを展開しております。


ぜひお立ち寄りください。



@cosme ネクストトレンド 展開店舗例

■@cosme ネクストトレンドとは


ネクストトレンドゾーンは“次来るコスメ”が集まるのが特徴です。


最新ブランドやアイテムをいち早くチェックでき、コスメ好きには見逃せないエリアとなっています。


■@cosme ネクストトレンド 実施概要


展開日時

2025年12月6日(土)～2026年1月25日（日）


※@cosme STORE mozo ワンダーシティ店 2025年12月19日(金)～


展開店舗

@cosme TOKYO


〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-14-27



@cosme OSAKA


〒530-8558　大阪府大阪市北区梅田３-１-３ ﾙｸｱｲｰﾚ3F



@cosme NAGOYA


〒455‐6605　愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤゲートタワーモール 5F



@cosme STORE アミュエスト　博多店


〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1アミュエスト B1F



@cosme STORE 札幌ステラプレイス店


〒060-0005　北海道札幌市中央区北５条西２丁目 札幌ステラプレイス EAST４F



@cosme STORE 金沢フォーラス店


〒920-0849　石川県金沢市堀川新町3番1号金沢フォーラス 2F



@cosme STORE mozo ワンダーシティ店　※2025年12月19日(金)新規開店


〒452-0817　愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 2F



■ ポータブルONSENとは


お気に入りの温泉を“持ち運ぶ”という発想から生まれ、どこにいても天然温泉のような心地よさを実現する温泉源泉とミネラルエキスのみで構成された温泉ミネラル入浴液です。


ネクストトレンドでの展開は、「ポータブルONSEN 湯布院」30ml＆200ml、「ポータブルONSEN 有馬温泉 元湯 古泉閣」200mlの全3商品をラインナップいたしました。


■ポータブルONSEN 湯布院



ポータブルONSEN 湯布院 200ml

商品名：ポータブルONSEN 湯布院


容量：200mL（約8～10回）


価格：2,750円（税込）


原料原産地：大分県


【使用方法】


浴槽のお湯（200L）に対し、約20～30mLの本品を入れ、 よく混ぜてから入浴してください。お好みにより使用量を調整してください。






ポータブルONSEN 湯布院 30ml

商品名：ポータブルONSEN 湯布院


容量：30mL


価格：660円（税込）


原料原産地：大分県


【使用方法】


浴槽のお湯（200L）に対し、本品を入れ、 よく混ぜてから入浴してください。お好みにより使用量を調整してください。





■ポータブルONSEN 有馬温泉 元湯 古泉閣



ポータブルONSEN 有馬温泉 元湯 古泉閣 200ml

商品名：ポータブルONSEN 有馬温泉 元湯 古泉閣


容量：200mL（約8～10回）


価格：2,750円（税込）


原料原産地：兵庫県


【使用方法】


浴槽のお湯（200L）に対し、約20～30mLの本品を入れ、 よく混ぜてから入浴してください。お好みにより使用量を調整してください。





■ブランドについて





SPRINGは、「ミネラルを日常的に、浴びる、吸う、浸かる、飲む」をコンセプトに、不足しがちなミネラルを手軽で効果的に摂取できるアイテムを提供するミネラルヘルスケアブランドです。


■mineral 株式会社



mineral社の取り組み

mineral 株式会社では、ミネラルを科学的に研究し、日本が誇る天然の地下資源である温泉を世界に広める活動に注力しています。


具体的には、温泉や薬石などの持つミネラルを活用した製品開発や日本各地の効果性が高い温泉地の活用などに取り組んでいます。


このような取り組みを通じて、ミネラルの魅力やその正しい知識が一般に広まり、これまで垂れ流されていた地下資源が世界に広がることになります。


ミネラルの科学的研究とその応用は、日本の伝統的な温泉文化を新しい形で再発見し、地方経済の活性化や日本文化の国際的な認知度の向上に寄与します。





公式サイト：https://mineral.luxury


Instagram：https://www.instagram.com/mineral.luxury/