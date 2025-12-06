オーディション優勝者、cloche.が歌う

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、独自のスタイルでボーカロイドだけでなくゲーム音楽など多種多様なジャンルの楽曲制作を行うど～ぱみんの楽曲提供オーディションを開催。この度、優勝者のcloche.が歌う「ミス・ソーシャリーナ」がリリースされました。

また、このリリースを記念してテレビ埼玉「V-Clips」にてcloche.のインタビュー＆MVが放映されます。

是非、注目の音楽プロデューサーど～ぱみんと新進気鋭の歌い手のコラボレーションにご注目ください。



■楽曲リリース情報

タイトル「ミス・ソーシャリーナ」

作詞：ど～ぱみん

作曲：ど～ぱみん

アーティスト：cloche.

楽曲：https://s.awa.fm/album/5154cbd4c88425e94010

■cloche.[ｸﾛｼｪ]

歌い、踊り、描く-多彩な仮面シンガー。 2024年からAWAでの配信活動をスタート。現在はYouTubeとTikTokを中心にカバー動画やオリジナル楽曲を発信している。ライブ活動にも精力的で、表現力豊かなパフォーマンスに定評がある。ユニット「clomik(クロミク)」としても活動中。

X： https://x.com/rin_rincloche

YouTube： https://www.youtube.com/@ringAclochette



■ど～ぱみん

2019年から音楽制作を開始。 主にベースミュージックとエレクトロスウィングを得意とし、独自のスタイルでボーカロイドだけでなくゲーム音楽など多種多様なジャンルの楽曲制作を行う。

X： https://x.com/DTM_dopamine

YouTube： https://www.youtube.com/@%E3%81%A9%E3%83%BC%E3%81%B1%E3%81%BF%E3%82%93



■テレビ埼玉「V-Clips」

テレビ埼玉の音楽プログラム。最新のミュージックビデオをお送りします

放映日時

12/14（日）～27（土） 月～金 5:30～5:40／日～土 27:05～27:15



■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億7,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日



■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日



