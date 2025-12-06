【W半額キャンペーン】年末最後の大感謝祭！人気メニューが“半額”＆“次回半額キャッシュバック”
【4大名物が半額！焼肉業界1のお客様還元！】
こじまにきたら必食！半額祭対象の4大名物！
今回は、焼肉こじま離れ業態の対象商品をご紹介★
創業47年！『焼肉こじま』が四大名物
“厚切りタン・冷麺・黒毛和牛A5大トロカルビ・
ハラミユッケ”が半額になるほか、
ご飲食代金の半額分を次回使えるお食事券で
キャッシュバック。“実質タダ焼肉”とも言える、
異例の還元型キャンペーンを開催中！
伝統を守りながら進化を続ける
焼肉こじまならではの特別企画を、この機会に
ぜひご堪能ください。お客様大感謝祭！
【半額キャッシュバック】で実質タダ焼肉！？
期間中のご飲食代金の半額分を、
次回使える『お食事券』でキャッシュバック。
お食事券の利用期間は2026年1月～2月。
年末年始の集まりや新年会シーズンに使える
“二度おいしい”企画 です。
焼肉こじま離れ 業態対象商品
▪️ハラミユッケ 通常\1,699 → \849
自家製のユッケだれと、柚子胡椒のアクセント、
そして新鮮な赤卵を合わせ、肉の旨味・香り・
なめらかさを最大限に引き出しています。
「肉を食べる前から満たされる“注文必須”の一皿」
▪️厚切りタン 通常\1,399 → \699
厳選した牛タンの中でも、旨みが最も濃く
柔らかい「タン元」部分だけを贅沢に厚切り。
外はカリッと香ばしく、中はジューシーで
とろける柔らかさ。職人の絶妙な包丁入れによる
“サクッと歯切れのいい食感”が自慢。
こじまに来たら、まずはこの一皿から。
▪️A5黒毛和牛大トロカルビ 通常\999 → \499
厳選したA5黒毛和牛の中でも、
特にサシの美しい部位を贅沢に使用。
さっと炙るだけで、口いっぱいに広がる
脂の甘みと旨み。このクオリティでの
“こじま価格”は、まさに驚きの一枚。
初めての方にもぜひ味わっていただきたい、
こじまを代表する名物メニュー。
▪️冷麺 通常\899 → \449
こじまの焼肉は、濃厚なタレ、豊かな脂、
深い肉汁の味わいが特徴です。
その濃厚な味をすつきりとリセットし、
さわやかな酸味とコシのある生麺で
「最後の満足感」をお届けします。
〆の一皿まで妥協しない、
こじまのおもてなし。ぜひご賞味下さい。
店舗情報
・焼肉 こじま 本店
大阪府羽曳野市野353-1
大谷ビル 1F
・焼肉こじま離れ 大阪梅田
大阪府大阪市北区鶴野町4-4
コープ野村 梅田A棟 1F
・焼肉こじま離れ 大阪江坂
大阪府吹田市江坂町1-23-17
・焼肉こじま 離れ 大阪アメ村
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F
・焼肉こじま離れ 住吉我孫子前
大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13
・焼肉こじま離れ 藤井寺
大阪府藤井寺市御舟町12-17
・焼肉こじま 離れ 針中野
大阪府大阪市東住吉区針中野3-1-25
村松ビル 1F
・焼肉こじま 離れ 大阪福島
大阪府大阪市福島区福島5-6-13
・焼肉こじま離れ 大阪池田
大阪府池田市菅原町2-17
・焼肉こじま 離れ 大阪都島
大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41
・焼肉こじま 離れ 大阪北巽
大阪府大阪市生野区巽東1-1-36
全店舗ネット予約、電話予約可能！
お問い合わせ先
広報担当：大谷
E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp
TEL：070-1804-3838(#)
【株式会社虎寅 概要】
商号 ：株式会社 虎寅
代表者：代表取締役 内海 順紀
所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17
設立 ：2021年1月6日
事業内容：焼肉店経営及びフランチャイズ本部運営
▶︎詳しくは公式HP、Instagramにて
https://kojima1978.jp
https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs