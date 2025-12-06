【W半額キャンペーン】年末最後の大感謝祭！人気メニューが“半額”＆“次回半額キャッシュバック”

【4大名物が半額！焼肉業界1のお客様還元！】

株式会社虎寅

こじまにきたら必食！半額祭対象の4大名物！

今回は、焼肉こじま離れ業態の対象商品をご紹介★

創業47年！『焼肉こじま』が四大名物

“厚切りタン・冷麺・黒毛和牛A5大トロカルビ・

ハラミユッケ”が半額になるほか、

ご飲食代金の半額分を次回使えるお食事券で

キャッシュバック。“実質タダ焼肉”とも言える、

異例の還元型キャンペーンを開催中！

伝統を守りながら進化を続ける

焼肉こじまならではの特別企画を、この機会に

ぜひご堪能ください。お客様大感謝祭！

【半額キャッシュバック】で実質タダ焼肉！？

期間中のご飲食代金の半額分を、

次回使える『お食事券』でキャッシュバック。

お食事券の利用期間は2026年1月～2月。

年末年始の集まりや新年会シーズンに使える

“二度おいしい”企画 です。

焼肉こじま離れ 業態対象商品

▪️ハラミユッケ 通常\1,699 → \849

自家製のユッケだれと、柚子胡椒のアクセント、

そして新鮮な赤卵を合わせ、肉の旨味・香り・

なめらかさを最大限に引き出しています。

「肉を食べる前から満たされる“注文必須”の一皿」

▪️厚切りタン 通常\1,399 → \699

厳選した牛タンの中でも、旨みが最も濃く

柔らかい「タン元」部分だけを贅沢に厚切り。

外はカリッと香ばしく、中はジューシーで

とろける柔らかさ。職人の絶妙な包丁入れによる

“サクッと歯切れのいい食感”が自慢。

こじまに来たら、まずはこの一皿から。

▪️A5黒毛和牛大トロカルビ 通常\999 → \499

厳選したA5黒毛和牛の中でも、

特にサシの美しい部位を贅沢に使用。

さっと炙るだけで、口いっぱいに広がる

脂の甘みと旨み。このクオリティでの

“こじま価格”は、まさに驚きの一枚。

初めての方にもぜひ味わっていただきたい、

こじまを代表する名物メニュー。

▪️冷麺 通常\899 → \449

こじまの焼肉は、濃厚なタレ、豊かな脂、

深い肉汁の味わいが特徴です。

その濃厚な味をすつきりとリセットし、

さわやかな酸味とコシのある生麺で

「最後の満足感」をお届けします。

〆の一皿まで妥協しない、

こじまのおもてなし。ぜひご賞味下さい。

店舗情報

・焼肉 こじま 本店

大阪府羽曳野市野353-1

大谷ビル 1F

・焼肉こじま離れ 大阪梅田

大阪府大阪市北区鶴野町4-4

コープ野村 梅田A棟 1F

・焼肉こじま離れ 大阪江坂

大阪府吹田市江坂町1-23-17

・焼肉こじま 離れ 大阪アメ村

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F

・焼肉こじま離れ 住吉我孫子前

大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13

・焼肉こじま離れ 藤井寺

大阪府藤井寺市御舟町12-17

・焼肉こじま 離れ 針中野

大阪府大阪市東住吉区針中野3-1-25

村松ビル 1F

・焼肉こじま 離れ 大阪福島

大阪府大阪市福島区福島5-6-13

・焼肉こじま離れ 大阪池田

大阪府池田市菅原町2-17

・焼肉こじま 離れ 大阪都島

大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41

・焼肉こじま 離れ 大阪北巽

大阪府大阪市生野区巽東1-1-36

全店舗ネット予約、電話予約可能！

お問い合わせ先

■ お問い合わせ先

広報担当：大谷

E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp

TEL：070-1804-3838(#)

【株式会社虎寅 概要】

商号 ：株式会社 虎寅

代表者：代表取締役 内海 順紀

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

事業内容：焼肉店経営及びフランチャイズ本部運営

▶︎詳しくは公式HP、Instagramにて

https://kojima1978.jp

https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs