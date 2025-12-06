【W半額キャンペーン】年末最後の大感謝祭！人気メニューが“半額”＆“次回半額キャッシュバック”

株式会社虎寅


【4大名物が半額！焼肉業界1のお客様還元！】

こじまにきたら必食！半額祭対象の4大名物！


今回は、焼肉こじま離れ業態の対象商品をご紹介★


創業47年！『焼肉こじま』が四大名物


“厚切りタン・冷麺・黒毛和牛A5大トロカルビ・


ハラミユッケ”が半額になるほか、


ご飲食代金の半額分を次回使えるお食事券で


キャッシュバック。“実質タダ焼肉”とも言える、


異例の還元型キャンペーンを開催中！


伝統を守りながら進化を続ける


焼肉こじまならではの特別企画を、この機会に


ぜひご堪能ください。お客様大感謝祭！


【半額キャッシュバック】で実質タダ焼肉！？

期間中のご飲食代金の半額分を、


次回使える『お食事券』でキャッシュバック。


お食事券の利用期間は2026年1月～2月。


年末年始の集まりや新年会シーズンに使える


“二度おいしい”企画 です。




焼肉こじま離れ　業態対象商品


▪️ハラミユッケ 通常\1,699 → \849

自家製のユッケだれと、柚子胡椒のアクセント、


そして新鮮な赤卵を合わせ、肉の旨味・香り・


なめらかさを最大限に引き出しています。


「肉を食べる前から満たされる“注文必須”の一皿」　



▪️厚切りタン 通常\1,399 → \699

厳選した牛タンの中でも、旨みが最も濃く


柔らかい「タン元」部分だけを贅沢に厚切り。


外はカリッと香ばしく、中はジューシーで


とろける柔らかさ。職人の絶妙な包丁入れによる


“サクッと歯切れのいい食感”が自慢。


こじまに来たら、まずはこの一皿から。



▪️A5黒毛和牛大トロカルビ 通常\999 → \499

厳選したA5黒毛和牛の中でも、


特にサシの美しい部位を贅沢に使用。


さっと炙るだけで、口いっぱいに広がる


脂の甘みと旨み。このクオリティでの


“こじま価格”は、まさに驚きの一枚。


初めての方にもぜひ味わっていただきたい、


こじまを代表する名物メニュー。



▪️冷麺 通常\899 → \449

こじまの焼肉は、濃厚なタレ、豊かな脂、


深い肉汁の味わいが特徴です。


その濃厚な味をすつきりとリセットし、


さわやかな酸味とコシのある生麺で


「最後の満足感」をお届けします。


〆の一皿まで妥協しない、


こじまのおもてなし。ぜひご賞味下さい。


店舗情報

・焼肉 こじま 本店


大阪府羽曳野市野353-1


大谷ビル 1F



・焼肉こじま離れ 大阪梅田


大阪府大阪市北区鶴野町4-4


コープ野村 梅田A棟 1F



・焼肉こじま離れ 大阪江坂


大阪府吹田市江坂町1-23-17



・焼肉こじま 離れ 大阪アメ村


大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F



・焼肉こじま離れ 住吉我孫子前


大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13



・焼肉こじま離れ 藤井寺


大阪府藤井寺市御舟町12-17



・焼肉こじま 離れ 針中野


大阪府大阪市東住吉区針中野3-1-25


村松ビル 1F



・焼肉こじま 離れ 大阪福島


大阪府大阪市福島区福島5-6-13




・焼肉こじま離れ 大阪池田


大阪府池田市菅原町2-17



・焼肉こじま 離れ 大阪都島


大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41



・焼肉こじま 離れ 大阪北巽


大阪府大阪市生野区巽東1-1-36



全店舗ネット予約、電話予約可能！


お問い合わせ先

■ お問い合わせ先


広報担当：大谷


E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp


TEL：070-1804-3838(#)



【株式会社虎寅 概要】


商号　：株式会社 虎寅


代表者：代表取締役　内海 順紀


所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17


設立　：2021年1月6日


事業内容：焼肉店経営及びフランチャイズ本部運営






▶︎詳しくは公式HP、Instagramにて


https://kojima1978.jp


https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs