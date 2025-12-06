「マンダリン オリエンタル 東京」にて、トップバーテンダーによる一夜限りのアイリッシュウィスキーナイトを開催

リードオフジャパン株式会社

リードオフジャパン株式会社（本社：東京都港区/代表取締役社長：渡邊 弘之）は、12月8日(月)、マンダリン オリエンタル 東京「Mandarin Bar」にて、アイリッシュウイスキーブランド「アイリッシュマン」「ライターズティアーズ」のグローバルブランドアンバサダー2名によるスペシャルイベント「Guest Bartenders Night at Mandarin Bar」を開催いたします。

本イベントでは、アイリッシュウイスキーブランド「アイリッシュマン」および「ライターズティアーズ」のグローバルブランドアンバサダーを務めるJames Kilgannon氏とNatalie Lau氏を招き、両氏が考案したオリジナルカクテルそれぞれ2種ずつ、当日限定でご提供いたします。

高層階に位置するマンダリンバーからの美しい東京の夜景とともに、ぜひお愉しみください。

「Guest Bartenders Night」 イベント概要

開 催 日：12月8日（月）

時 間：19:00～23:00（L.O. 22:30）

場 所：マンダリン オリエンタル 東京 37階 「Mandarin Bar（マンダリンバー）」

東京都中央区日本橋室町2-1-1

https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi/dine/mandarin-bar

アイリッシュウィスキー「アイリッシュマン」、「ライターズティアーズ」

1999年、バーナード＆ローズマリー・ウォルシュ夫妻によって設立された「ウォルシュウイスキー」によるアイリッシュウイスキー。19世紀の伝統的なアイリッシュウイスキーの製法を再現しつつも、革新的で現代の味覚に合った新たな表現を兼ね備えたウイスキーを創り出しています。

ウォルシュウイスキー公式HP：https://www.walshwhiskey.com/

アイリッシュマンライターズティアーズ

ゲストバーテンダー

James Kilgannon（ジェームズ・キルガノン）

アイルランド西部出身。地質学者としてキャリアをスタートさせ、スウェーデンでの地質図作成に従事する一方、北欧のバーやミシュラン星付きレストランでの経験を通じて芽生えたスピリッツとホスピタリティへの情熱。帰国後、ジェムソンを皮切りにティーリング蒸留所でブランド開発とリキッド戦略に携わり、現在はアンバー・ベバレッジ・グループにて The Irishman および Writers’ Tears のグローバルブランドマネージャーを務める。フレーバー探求への飽くなき情熱とアマチュア蒸留家としての好奇心を原動力に、ナイジェリアから米国、南アフリカからインドまで、60か国以上でアイリッシュウイスキーの魅力を発信。

Natalie Lau（ナタリー・ラウ）

アンバー・ビバレッジ・グループのビジネス開発マネージャーとして、APAC地域における戦略構築とポートフォリオ拡大を牽引。ブランド戦略とオン・トレードに関する深い知見を備え、ロンドン・エッセンスのアジア展開をリードした実績。「ザ・サボイ」のアメリカン・バーで初のアジア人女性バーテンダーとして活躍し、また、香港の「The Old Man」のマネージャーとして、同店を「Asia’s 50 Best Bars」第1位へ導いたキャリアをもつ。

James Kilgannon氏のオリジナルカクテル

Apple-ly Every After

Writers’ Tears コッパーポッド、アップルジュース、スパイスアップルシロップ、ライムジュース

Twice Spiced

Writers’ Tears シングルポットスチル、ハニーシロップ、スパイスラムシロップ、アンゴスチュラビターズ、オレンジビターズ

Natalie Lau氏のオリジナルカクテル

Sherried Apricot

The Irishman シングルモルトウイスキー、アプリコットシロップ、オロロソシェリー、レモンジュース、卵白

O’Harvest Sun

The Irishman The Harvest ウイスキー、パイナップルリキュール、スイートベルモット、ドライベルモット

マンダリン オリエンタル 東京

日本橋三井タワー上層階に位置するラグジュアリーホテル。マンダリン オリエンタルの日本初となるホテルとして、2005年12月に東京・日本橋で開業。和の美意識と最新の快適性が調和した客室からは、東京の街並みや富士山までを望むことができる。革新的なカウンター体験の「タパス モラキュラーバー」、上質なアフタヌーンティーを提供する「オリエンタルラウンジ」、夜景が広がる大人の社交場「マンダリンバー」など、多彩なダイニングを擁し、“美食の目的地”として国内外のゲストを魅了している。2024年には、米国の格付け機関『フォーブス・トラベルガイド』において「ホテル部門」「スパ部門」ともに最高評価の5つ星を獲得し、10年連続受賞を達成

予約・問い合わせ：ホテル公式 https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo

MANDARIN BAR（マンダリンバー）

“モダンジャパニーズ”をコンセプトに、東京の煌めく夜景とともにラグジュアリーなひとときを過ごせるバー。「日本橋」を表現したシグネチャーカクテルや、季節の日本酒セレクションやモクテルまで多彩なメニューが取り揃う。

https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi/dine/mandarin-bar