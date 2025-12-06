TACS 15周年を記念して、コンセプトショップであるオンタイム渋谷ロフト店でAVL2の BOXセットを販売します。

マーサインターナショナル株式会社

マーサインターナショナル株式会社(所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F、代表取締役：吉野 浩史)は、日本発のデザインウォッチブランド「TACS（タックス）」の15周年を記念しコンセプトショップであるオンタイム渋谷ロフト店でAVL2の BOXセットを販売します。

TACS 10周年の際に限定100個で販売をしたTS1803JP 10th anniv.Ltdをオンタイム渋谷ロフト店限定として特別な仕様で復活させた逸品。

今回はグレードアップさせたBOXセットの販売になります。

レザーベルトとメタルベルトの2本セット。ご自分でコマ調整ができるように工具がついたギミック感あふれるBOXセットとなっております。



■VINTAGE LENS AUTOMATIC II BOX SET

コレクター心をくすぐる、特別なひと箱。 AVL II ボックスセットは、カメラから着想を得た自動巻き腕時計に加え、レザーとメタルの2種類のストラップ、メタルストラップのコマ詰めができる専用ツール、保証カード、そして高級感あふれる木製ボックスがセットになったスペシャルエディション。

ただ時を知るだけじゃない。

あなたらしい時間の楽しみ方が、ここにあります。

ts1803gz box set素材と品質へのこだわり

本モデルには、創業100年以上の歴史を誇る老舗タンナー「ホーウィン社」製のプルアップレザーを使用したストラップと、重厚感と高級感を兼ね備えたIP加工のメタルベルトを同梱。どちらのストラップも自分で簡単に外せる仕組みで、工具を使わず簡単に付け替えが可能。気分やシーンに合わせて、自由にスタイルを楽しめます。さらに、付属のウォッチプロテクターにもホーウィンレザーを採用し、細部にまでこだわりが光ります。

ウォッチプロテクター

さらに、付属のウォッチプロテクターにもホーウィンレザーを採用し、細部にまでこだわりが光ります。

ts1803gz美しさと機能性を両立

風防には、傷がつきにくく高級時計にも使用されるサファイアガラス（無反射コーティング加工済）を採用。裏蓋はシースルーバック仕様で、繊細な日本製ムーブメントの動きを目で楽しむことができます。短針・長針にはスーパールミノバ（蛍光塗料）を使用し、暗所での視認性も確保。さらに、ダイヤカット加工を施した回転式ベゼルが、大人の遊び心をくすぐります。

＜取扱店舗＞

■オンタイム 渋谷ロフト店

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1

渋谷ロフト1階

電話 03-5458-3076



■製品概要

付属ストラップ





【スペック】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23718/table/167_1_d4d109fd309f5d4cdf60b2a6be93892f.jpg?v=202512060556 ]



■About TACS

2010年創業。スイス、バーゼルワールドから始まった日本の時計ブランド。

「クリーンな心地よい空間」をテーマに普段の生活の中から感じられる光や温かみ、雰囲気や感触といったさまざまなものを時計に表現しています。

洗練されたデザインと個性を主張するユニークさを併せ持つが決して流行に左右されないタイムレスなデザイン。TACSはそれぞれのライフスタイルに合う時計を提案しています。





■日本総輸入代理店

社名:マーサインターナショナル株式会社

所在地:〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F

担当者:相羽・池田

TEL:03-3527-3920

URL:https://www.marsainc.co.jp