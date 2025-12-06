岡本信彦＆増田俊樹 Wキャストの愛激重PV公開!? 「3月の霹靂」2巻発売中！

株式会社白泉社月見里彌生役：岡本信彦月見里彌生役：増田俊樹HC「3月の霹靂」2巻(池ジュン子)

HC「3月の霹靂」2巻の発売を記念して、岡本信彦と増田俊樹によるWキャストPVを公開！

【CV:岡本信彦ver.】、【CV:増田俊樹ver.】、【二人の声が左右から聞こえてくる!?沼ること間違いなし！愛激重ver.】の三本立て！

【CV:岡本信彦ver.】はこちら！

(C)池ジュン子／白泉社

https://youtu.be/XwNHygqENmY

【CV:増田俊樹ver.】はこちら！

https://youtu.be/l7pIYosvkj4

【岡本信彦＆増田俊樹、イヤホン必須。愛激重ver.】はこちら！

二人の声が左右から聞こえてくる!?沼ること間違いなし！

https://youtu.be/-04vHdswdKk

モモさん公式X(@momo8house)では、岡本信彦と増田俊樹、さらに著者・池ジュン子の超豪華寄せ書きサイン入り色紙のプレゼントキャンペーンも実施！

HC「3月の霹靂」2巻発売を記念して、岡本信彦と増田俊樹、さらに著者・池ジュン子の超豪華寄せ書きサイン入り色紙を抽選で2名様にプレゼント！

【応募方法】

１.モモさん公式X（@momo8house）をフォロー

２.該当のポストをリポスト！

応募締切：2025年12月14日(日)23:59まで

詳細はモモさん公式X(@momo8house)(https://x.com/momo8house)をチェック！

HC「末永くよろしくお願いします」15(完)も同日発売！

HC「末永くよろしくお願いします」15巻(完)(池ジュン子)

■著者名： 池ジュン子

■ISBNコード：9784592221807

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

ツンデレ書道家・清水との甘々同棲生活を再開したお嬢様・輝。

鷹司家別邸が崩壊し、マンションや別荘で疑似新婚生活を満喫しながら愛を深めていく。

ふたりが描く未来とは…？

「どうか俺と結婚してください」

キュンとカオスの同居生活最終巻!!!

HC「3月の霹靂」2巻(池ジュン子)

HC「3月の霹靂」2巻

■著者名： 池ジュン子

■ISBNコード：9784592222286

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

「まさか俺が依ちゃんを諦めたとか思った？」

オリエンテーション合宿で彌生君にキスされ(※頬)、『好き』の違いを実感した依。

事故後の自分を好きになれないからときちんと告白の返事をするも、彌生君は傷跡を見せるよう迫ってきて…!?

年下幼馴染の猛攻が止まらない!!

ドキドキ過剰の第２巻！