【FC東京】明治安田Ｊ１百年構想リーグユニフォーム販売について

明治安田Ｊ１百年構想リーグのユニフォームにつきまして、先行販売の概要が決定しましたので下記のとおりお知らせします。

明治安田Ｊ１百年構想リーグだけで着用し販売する特別なユニフォームです。

今回、明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕までにご用意できる枚数に限りがありますので、販売スケジュールをご確認いただき、ご購入をご検討ください。

明治安田Ｊ１百年構想リーグでも、選手と同じユニフォームを着用いただき、チームへの熱いご声援をよろしくお願いします。

□ユニフォーム販売スケジュール

【先行販売】

≪1次先行販売≫

リーグ開幕戦前までにお届け

［受付］

12月6日(土)17:00～12月25日(木)23:59

［販売種類］

・ネーム＆ナンバーなし

・No.12

［対象］

全てのみなさま

［枚数］

先着3,000枚

※モデル・サイズ毎の上限数に限りがあります。在庫予約販売のため、上限数に達し次第、受付期間内であっても販売を終了しますので、あらかじめご了承ください。

［オフィシャルオンラインショップお届け日］

リーグ開幕戦前までにお届け

SOCIO会員の方限定で、百年構想リーグの全ホームゲームのスタジアム売店にて持ち込み・ネーム＆ナンバー後加工圧着対応を実施させていただく予定です。詳細は後日ご案内させていただきます。

［オフィシャルショップ店頭お渡し可能日］

2月4日(水)以降

※詳しくはお買い求めいただくオフィシャルショップへお問い合わせください。

≪2次先行販売≫

リーグ開幕戦前までにお届け

［受付］

1月5日(月)17:00～1月12日(月祝)23:59

［販売種類］

ネーム＆ナンバー加工ありを含む全ての種類

［対象］

SOCIO会員のみなさま

［枚数］

先着2,000枚

※モデル・サイズ毎の上限数に限りがあります。在庫予約販売のため、上限数に達し次第、受付期間内であっても販売を終了しますので、あらかじめご了承ください。

［オフィシャルオンラインショップお届け日］

リーグ開幕戦前までにお届け

［オフィシャルショップ店頭お渡し可能日］

2月4日(水)以降

※詳しくはお買い求めいただくオフィシャルショップへお問い合わせください。

≪3次先行販売≫

第2節までにお届け

［受付］

1月14日(水)12:00～1月20日(火)23:59

［販売種類］

ネーム＆ナンバー加工ありを含む全ての種類

［対象］

SOCIO・ BIGFLAMES PREMIUM 会員のみなさま

［枚数］

先着1,500枚

※モデル・サイズ毎の上限数に限りがあります。在庫予約販売のため、上限数に達し次第、受付期間内であっても販売を終了しますので、あらかじめご了承ください。

［オフィシャルオンラインショップお届け日］

2月14日(土)までに発送予定

［オフィシャルショップ店頭お渡し可能日］

2月4日(水)以降順次

※詳しくはお買い求めいただくオフィシャルショップへお問い合わせください。

【一般販売】

≪オフィシャルオンラインショップ≫

2月7日(土)10:00～

［お届け予定］

ご注文から約4週間後にお届け

≪オフィシャルショップ各店舗販売日≫

2月7日(土)～

※営業時間については各ショップへお問い合わせください。

【オフィシャルオンラインショップ限定 すぐにお届け販売】

最短で翌日発送可能な加工済みユニフォームです。

≪販売開始≫

2月16日(月)12:00～※予定

対象モデル・選手の情報は後日ご案内します。

□明治安田Ｊ１百年構想リーグユニフォームデザイン・コンセプト

明治安田Ｊ１百年構想リーグの新ユニフォームは、1st KITにはクラブスローガンである『東京が熱狂』を表した“炎”をモチーフとしたデザインを採用しました。特別な大会だからこそ従来のストライプデザインの枠を超えて“情熱”を表現しています。また、エンブレムをセンターに配置する斬新さも新たなポイントとなっています。

衿の切替には、クラブカラーの青赤のラインがデザインされ、新鮮な表現となっています。

2nd KITは稲妻のような衝撃を表現しました。稲妻のようなスピードでピッチを駆け抜けて勝負を決める選手の姿をコンセプトにデザインしています。カラーには新たにライラックを採用。

ゴールキーパーユニフォームにはフィールドプレイヤーと同様のデザインを採用しました。

今年のニューバランスのシーズンテーマは、『砂波』のモチーフを採用しています。“砂波模様のように、状況に応じて形を変えながらも美しさを保つ柔軟性”というメッセージからオーセンティックの前身ごろに砂波のジャガード柄を施しました。スタイリッシュでクールなイメージに仕上がっています。

今シーズンの素材もストレッチジャガードメッシュと吸汗速乾性の高いNB DRYを搭載しており、1試合を通して選手がゲームに集中できる快適な仕様です。

□販売ラインナップ＆価格

※販売アイテム、サイズは店舗により異なりますので、各店舗にお問い合わせください。

※ネーム＆ナンバーを圧着する場合は、番号・ネームに関わらず、別途4,400円(税込)が必要となります。

※GKとJr.の長袖ユニフォームの販売はありません。

※オフィシャルオンラインショップはオリジナルネーム＆ナンバーには対応していません。

※在庫予約販売のため、上限数に達し次第、受付期間内であっても販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。

□サイズ(採寸データ)





□ネーム＆ナンバー加工オプション

クラブオリジナルフォントのネーム＆ナンバーです。

※1st/GKチャコールは白色のネーム＆ナンバー、2nd/GKイエローは黒色のネーム＆ナンバーです。

※対応選手の詳細は後日ご案内します。

【価格】

本体価格＋4,400円(税込)

※1桁、2桁、番号のみ等にかかわらず統一価格です。

※オフィシャルオンラインショップではオリジナルネーム＆ナンバーには対応していません。





□販売場所

・オフィシャルオンラインショップ

https://store.jleague.jp/club/ftokyo/

・オフィシャルショップ8店舗

ユーロスポーツ 味の素スタジアム店

(https://www.euro-sports.jp/football/htm.category/fctokyo/202)

GALLERY・2渋谷店

(https://www.gallery2.co.jp/shops/shibuya-2f/)

GALLERY・2吉祥寺店

(https://www.gallery2.co.jp/shops/kichijyoji/)

サッカーショップKAMO原宿店

(https://www.sskamo.co.jp/company/store/harajuku.html)

サッカーショップKAMO渋谷店

(https://www.sskamo.co.jp/company/store/shibuya.html)

サッカーショップKAMO池袋店

(https://www.sskamo.co.jp/company/store/ikebukuro.html)

サッカーショップKAMO 新宿店

(https://www.sskamo.co.jp/company/store/shinjuku.html)

AlpenTOKYO

(https://store.alpen-group.jp/alpentokyo/CSfTokyoTop.jsp)