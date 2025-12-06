株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が展開するアクセサリーブランド「LEATHERS AND TREASURES（レザーズアンドトレジャーズ）」は、創設者Dennis Pollicino（デニスポリチーノ）氏への敬意とブランドの精神を受け継ぎつつ、今年も特別な新作コレクションをリリースします。

初代デザイナーDennis Pollicino氏の命日である12月13日をブランドの原点を見つめ直す特別な日として位置づけ、毎年新作を発表してきました。そこに込められるのは、Dennis氏への深い敬意と感謝、そして彼が遺した創造性を未来へと継承していきたいという使命感です。本年の新作では、ブランドを象徴する名作“Pope’s Inlay Ring”（ポープス インレイリング）をより洗練されたスモールサイズとして再構築しました。コンパクトなフォルムへと生まれ変わったことで、Dennis氏が重んじた「細部への美学」がより鮮明に立ち上がり、装飾の繊細さや技術の緻密さが一層際立つ作品に仕上がりました。さらに、今回の発表に合わせて新たに制作された“Angel Inlay Parts”（エンジェルインレイパーツ）が登場します。また、本リリースでは先着13個限定の特別仕様も受注可能となっており、ブランドの精神を受け継ぐ特別な日にふさわしいアイテムとして展開されます。▼発売情報【販売店舗】・Beyond Cool Tokyo・Beyond Cool キャッスル・Beyond Cool名鉄百貨店・BeyondCool浜松・ジュエリーコネクション(Jewelry Connection)https://www.j-connection.jp/

PRODUCT.

REGULAR

JLTR180Gagl-D-Sry \167,200(税込)

スモールポープズインレイリングw/ガーディアンエンジェルw/ダイヤモンド(サイド) w/スティングレイマテリアル：シルバー/lスティングレイレザー（エイ革）/ダイヤモンドサイズ：13号～25号スペック：縦23mm/幅25mm/厚み8mm/重さ26g(17号)

ゴールドを施したカスタム仕様

JLTR180GaglSkrgwing-SK-D-Sry \392,700(税込)

スモールポープズインレイリングw/ガーディアンエンジェル&K18RGウイングw/K18YGロープエッジ＆サイドクロスw/ダイヤモンド(サイド) w/スティングレイマテリアル：シルバー/18金/スティングレイレザー（エイ革）/ダイヤモンドサイズ：13号～25号スペック：縦23mm/幅25mm/厚み8mm/重さ27g(18号)

PRODUCT.

LIMITED EDITION-13 PIECES ONLY

JLTR180LTD-Gagl-D-Sry \242000(税込)

スモールポープズインレイリングw/K18フィリグリーw/4ウイングw/ガーディアンエンジェルw/ダイヤモンド(サイド) w/スティングレイ【2025メモリアル限定】マテリアル：シルバー/lスティングレイレザー（エイ革）/ダイヤモンドサイズ：13号～25号スペック：縦23mm/幅25mm/厚み8mm/重さ26g(17号)

ゴールドを施したカスタム仕様

JLTR180LTD-K18WingRopeedgeSidecross-K18Gagl-D-Sry \786,500（税抜き ）

スモールポープズインレイリングw/K18フィリグリー&4ウイング&ロープエッジ＆サイドクロスw/K18ガーディアンエンジェルw/ダイヤモンド(サイド) w/スティングレイ【2025メモリアル限定】マテリアル：シルバー/18金/スティングレイレザー（エイ革）/ダイヤモンドサイズ：13号～25号スペック：縦23mm/幅25mm/厚み8mm/重さ27g(17号)

LEATHERS AND TREASURES

1980年、初代デザイナーのデニス・ポリチーノ氏によりアメリカのLAにて誕生した、メンズジュエリー界で最古参となるラグジュアリーアクセサリーブランド。God is in the Details -神は細部に宿る- をブランドコンセプトに掲げ、ヨーロッパに伝わる伝統的なアンティークジュエリーのような、時を経ても芸術性と魅力を失う事のない暖かみのある作品を卓越した技術で生み出している。LEATHERS AND TREASURES / レザーズアンドトレジャーズ公式サイト：https://leathers-and-treasures.net/

▼お客様お問い合わせ先株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL : 03-6804-5201