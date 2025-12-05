耕作放棄地から生まれた奇跡のワイン、秋田のバーで新たな物語を紡ぐ

株式会社秋田キャッスルホテル

秋田キャッスルホテル（秋田県秋田市中通、代表取締役社長 岸本洋喜）は、地域の魅力を発信する「Hello Akita Project（ハローあきたプロジェクト）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000131632.html)」の一環として、秋田県北秋田市初のワイナリー「あきた野ワイナリー」が醸造したワインの提供を2025年12月3日（水）より開始いたしました。

耕作放棄地だった元リンゴ園を再生し、「秋田では難しい」とされたヨーロッパ系のブドウ専用種栽培に情熱を注いできたあきた野ワイナリーの挑戦。その物語が凝縮されたワインを、ホテル最上階に位置するバー・ロータスにて数量限定で提供いたします。バーテンダーが、ワインに込められた地域のストーリーをお客様にお伝えすることで、国内外の利用客に秋田の新たな魅力を深く印象づけ、地域活性化に貢献してまいります。

（※）自社調べ（2025年12月現在）。北秋田市内でワイナリーとして果実酒製造免許を取得し、栽培・醸造を一貫して行う施設は「あきた野ワイナリー」が初です。

■リンゴ園を再生して誕生した「あきた野ワイナリー」

あきた野ワイナリーは、秋田県内陸北部に位置する北秋田市に初めて誕生したワイナリーです。2018年より耕作放棄地となっていた元リンゴ園の再生に取り組み、2019年よりブドウ栽培を開始。2022年に果実酒製造免許を取得し、栽培から醸造までを一貫して行っています。

特徴的なのは、これまで秋田県の気候条件では栽培は難しいと言われていたヨーロッパ系のブドウ専用種への挑戦です。赤ワイン用にメルロー、ピノ・ノワール、カベルネ・フランなど5種類、白ワイン用にシャルドネ、ピノ・グリ、ソーヴィニヨン・ブランなど4種類の多彩なブドウを栽培しています。

広大な台地に広がる四季折々の豊かな自然。この「ここにしかない」テロワール（※）が凝縮されたワインを生み出すことは、単にワインを造るだけでなく、北秋田市に新たな特産品を誕生させ、地域活性化の大きな可能性を秘めています。

※テロワール：ブドウ畑を取り巻く自然環境（土壌、気候、地形など）全てを指し、その土地特有のワインの個性を育むもの

■国内外のお客様と秋田をつなぐ「Hello Akita Project」

青々と葉が茂るブドウ畑も冬には深い雪に包まれる

秋田キャッスルホテルでは、地域の素晴らしい取り組みや魅力を紹介し発信する新プロジェクト「Hello Akita Project」を2025年9月に立ち上げました。ホテルが持つ多様な人々が集う交流拠点としての役割を最大限発揮し、地域活性化や観光魅力の向上に貢献することを目指しています。

ホテルを訪れる県外・国外からのお客様は特に「その土地ならではの特別な体験」を好まれる傾向が多く、バー・ロータスでもこれまで県産のクラフトジンなどを扱ってきたほか、白神樹液の炭酸水を使ったカクテルを提供(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000131632.html)してきましたが、このニーズは一層高まっています。

バーで過ごすくつろぎの時間にバーテンダーを通じてストーリーを伝えることで、お客様の旅の記憶を深く豊かなものにし、秋田の物語を世界へ広げてまいります。

商品概要

【提供開始】2025年12月3日（水）～なくなり次第終了

【提供店舗】8F バー・ロータス（営業時間 17:00～24:00）

【取扱商品】あきた野ワイナリー(https://akitano-wgf.com/)「シャルドネ」

【料金】グラス1,200円／ボトル7,000円（消費税・サービス料込み）

【お問い合せ先】TEL.018-834-1141（ホテル代表）

【ワイン説明】森吉山の斜面、やさしい陽射しが降りそそぐブドウ畑で育まれたシャルドネ。熟成による奥行きが、凛とした酸と美しく調和します。魚料理やクリームソースの料理とともに、北国の自然が生んだ芳醇な余韻が感じられます。

Hello Akita Project 取り組み紹介

秋田キャッスルホテルが始めた地域連携プロジェクト。地産品を使ったオリジナル商品開発などの取り組みを強化すると共に、秋田キャッスルホテルの多彩な資源を活用し、県内の魅力を届けます。

2025年9月には就労継続支援の取り組みで製造された高品質なコーヒーの取り扱いをホテルショップで開始、12月には県立大学が研究の一環で飼育している「秋田県産ターキー」をクリスマスディナーで提供するなど、今後も地域と共に歩み新しい価値を創造してまいります。

ハローあきたプロジェクト詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000131632.html

株式会社秋田キャッスルホテル

1970年7月7日開業の「秋田キャッスルホテル」は、客室数150室、大小11の宴会場、料飲店舗5施設を有する秋田を代表するシティホテルです。医療施設エリア「メディカルモール」、ホテルオフィス、テナントショップなどを併設し、地域の活動拠点としてあらゆるシーンでご利用いただけます。



【会社名（商号）】株式会社秋田キャッスルホテル

【ホテル名称】秋田キャッスルホテル

【住 所】秋田県秋田市中通一丁目 3 番 5 号

【資本金】 1 億円

【開業年月日】1970年7月7日

【代表取締役社長】岸本 洋喜

【従業員数】450人（2025年4月1日現在）

【ウェブサイト】https://www.castle-hotel.jp/